Aino-Kaisa Pekonen jatkaa vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajana

3.2.2026 11:41:14 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote

Kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen valittiin tiistaina yksimielisesti jatkamaan vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajana.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja AIno-Kaisa Pekonen
Kuva: Hilla Kurki

Riihimäkeläinen Aino-Kaisa Pekonen, 47, on eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen ja toiminut aikaisemmin muun muassa sosiaali- ja terveysministerinä. Hän on neljännen kauden kansanedustaja Hämeen vaalipiiristä.

– Oikeistohallitus on pettänyt kaikki lupauksensa ja ajanut Suomen työttömyyskriisiin sekä hoivakriisiin. Toimeentulotuen juuri voimaan tulleet leikkaukset ajavat kaikkein köyhimmät suomalaiset täysin kohtuuttomaan tilanteeseen. Samalla hallitus jatkaa työntekijöiden kyykyttämistä määräaikaisuuksia lisäämällä. On syntynyt melkoinen sotku, eikä hallituksella näytä olevan lainkaan siivoushaluja, Pekonen sanoi.

– Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä tulee tekemään tänä keväänä yhä kovemmin töitä Suomen suunnan kääntämiseksi. Jokainen päivä on liikaa tämän syvästi epäonnistuneen hallituksen kanssa, Pekonen sanoo.

Ryhmän varapuheenjohtajina jatkavat Timo Furuholm ja Pia Lohikoski. Furuholm, 38, on ensimmäisen kauden kansanedustaja Varsinais-Suomesta ja Lohikoski, 48, toisen kauden kansanedustaja Uudeltamaalta.

Syyrian presidentin Ahmed al-Šaraan joukot ovat hyökänneet kurdien itsehallintoalueille tulitaukosopimuksista huolimatta. Syyrian armeija on tappanut siviilejä, ja kymmeniätuhansia ihmisiä on joutunut pakenemaan. Ruoan, terveydenhuollon ja humanitaarisen avun saanti on estetty. Kansanedustaja, puolustusvaliokunnan jäsen Timo Furuholm pitää kurdien tilannetta todella huolestuttavana. Hän on jättänyt Rojavan tilanteesta tänään kirjallisen kysymyksen.

