Turun kauppaopetussäätiö lahjoittaa Turun yliopistolle 75 000 euroa

Työelämäprofessuuri sijoittuu Turun yliopiston kauppakorkeakouluun. Kyseessä on uusi työelämäprofessuuri, joka vahvistaa tiedekunnan ja yliopiston osaamista kansainvälisen politiikan ja talouden sekä liiketoiminnan alalla.

– Tavoitteena on tuoda opiskelijoille, tutkimukseen ja sidosryhmillemme käytännön kokemusta ja oppeja siitä, miten politiikka ja yhteiskunnallinen päätöksenteko sekä globaalit markkinat linkittyvät yhä tiiviimmin toisiinsa vaikuttaen merkittävästi kansainvälisen liiketoiminnan toimintaympäristöön nyt ja tulevaisuudessa, sanoo dekaani Markus Granlund.

Turun kauppaopetussäätiön tarkoituksena on edistää suomenkielistä ja ruotsinkielistä kaupallista opetusta ja alan opiskelua Turussa.

– Lahjoitus tukee erinomaisesti säätiön toiminnan tarkoitusta. Säätiö haluaa olla mukana luomassa uutta ja merkittävää koulutus-, opetus- ja tutkimuskokonaisuutta kansainväliseen liiketoimintaan. Lahjoitusprofessuuri vahvistaa työelämälähtöistä opetusta ja tuottaa pitkäjänteistä hyötyä alueen elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle, sanoo Turun kauppaopetussäätiön hallituksen puheenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio.

– Kiitämme lämpimästi Turun kauppaopetussäätiötä tästä merkittävästä lahjoituksesta, jolla voimme vahvistaa kansainvälisen politiikan ja talouden tutkimusta ja etenkin koulutusta kauppakorkeakoulussa ja Turun yliopistossa laajemminkin, dekaani Granlund toteaa.