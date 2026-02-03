Valokuitua rajaseudulle ja turvemaat ilmastoviisaaseen käyttöön

Etelä-Karjalan Kylät ry:n Kuitua rajakuntien kyliin III- hankkeessa suunnitellaan Imatran kaupungin ja Parikkalan kunnan alueille valokuituverkko maaseudun kiinteistöille sekä 4G/5G-tukiasemille. Suunnitelmalla edistetään kapasiteetiltaan riittävän valokuituverkon rakentamista alueelle. Valokuituverkon vaiheittaisen rakentamisen suunnitelma ja suunnittelualueille merkittävät liittymät edistävät tulevaa rakennusinvestointia ja julkisen tuen hakemista rakentamiseen.

Lappeenrannan kaupunki toteuttaa Etelä-Karjalan turvemaiden käytön ja ilmastovaikutusten arvioinnin. Tarkoituksena on laatia esimerkkikohteissa kiinteistökohtaisia suunnitelmia ilmastotoimenpiteen toteuttamiselle. Suunnitelmat ovat maanomistajille maksuttomia. Kohteet valikoidaan siten, että niistä muodostuu kattava esimerkkikokoelma maanomistajien neuvonnan tueksi.

Kylissä satsataan varautumiseen ja tanssilavoilla uuteen kukoistuskauteen



Kymenlaakson Kylät ry aktivoi yhteisöjä ja kuntia varautumaan yhteistuumin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin koko maakunnan alueella. Kymenlaakson kylävara -hankkeet paitsi edistävät järjestöjen ja kuntien yhteistyötä varautumisasioissa, myös kokoavat kylävalmiustaloja ja tukevat niiden varustelua.

Miehikkälässä Tanssikreivi Ry aikoo palauttaa Kreivinkallion lavan entiseen loistoonsa. Reijo Kallion kotikenttänä tunnettu tanssilava toimisi uudistuksen myötä tapahtumien, konserttien, kesäteatterin, perinteisten lavatanssien ja yhteisöllisyyden keskuksena. Lappeenrannassa puolestaan remontoidaan perinteikästä Iitiän lavaa Lappeenrannan Urheilu-Miehet ry:n hankkeena.

Etelä-Karjalan liiton koordinoimassa Taide Etelä-Karjalan muutosvoimana -hankkeessa toteutetaan yhteisötaideteosten sarja vuosien 2026 ja 2027 aikana maakunnan kunnissa. Hanke tarjoaa työskentelymahdollisuuksia eri taiteen alojen osaajille ja ammattitaiteilijoille. Yhteistyössä ovat mukana LAB-ammattikorkeakoulu, Etelä-Karjalan Kylät ja Kaakon taide.

ELY-keskukset muuttuivat elinvoimakeskuksiksi



Maaseudun kehittämisen ja maa- ja elintarviketalouden tehtävät siirtyivät vuodenvaihteessa ELY-keskuksista elinvoimakeskuksiin. Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakunnat muodostavat nyt Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella toimivat seuraavat Leader-ryhmät: Leader Pohjois-Kymen Kasvu, Leader Sepra, Leader Länsi-Saimaa, Leader Kärki sekä Päijänne-Leader.