Valokuitua rajaseudulle ja turvemaat ilmastoviisaaseen käyttöön
3.2.2026 13:54:31 EET | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Vuoden 2025 loka-joulukuussa 35 eri yritystä ja 38 kehittämishanketta sai EU:n maaseuturahoitusta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen (nyk. elinvoimakeskus) ja Leader-ryhmien kautta. Yritysten investointeihin ja kehittämistoimiin suunnattiin yhteensä noin 340 000 euroa, kehittämishankkeisiin yli 2,5 miljoonaa euroa.
Etelä-Karjalan Kylät ry:n Kuitua rajakuntien kyliin III- hankkeessa suunnitellaan Imatran kaupungin ja Parikkalan kunnan alueille valokuituverkko maaseudun kiinteistöille sekä 4G/5G-tukiasemille. Suunnitelmalla edistetään kapasiteetiltaan riittävän valokuituverkon rakentamista alueelle. Valokuituverkon vaiheittaisen rakentamisen suunnitelma ja suunnittelualueille merkittävät liittymät edistävät tulevaa rakennusinvestointia ja julkisen tuen hakemista rakentamiseen.
Lappeenrannan kaupunki toteuttaa Etelä-Karjalan turvemaiden käytön ja ilmastovaikutusten arvioinnin. Tarkoituksena on laatia esimerkkikohteissa kiinteistökohtaisia suunnitelmia ilmastotoimenpiteen toteuttamiselle. Suunnitelmat ovat maanomistajille maksuttomia. Kohteet valikoidaan siten, että niistä muodostuu kattava esimerkkikokoelma maanomistajien neuvonnan tueksi.
Kylissä satsataan varautumiseen ja tanssilavoilla uuteen kukoistuskauteen
Kymenlaakson Kylät ry aktivoi yhteisöjä ja kuntia varautumaan yhteistuumin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin koko maakunnan alueella. Kymenlaakson kylävara -hankkeet paitsi edistävät järjestöjen ja kuntien yhteistyötä varautumisasioissa, myös kokoavat kylävalmiustaloja ja tukevat niiden varustelua.
Miehikkälässä Tanssikreivi Ry aikoo palauttaa Kreivinkallion lavan entiseen loistoonsa. Reijo Kallion kotikenttänä tunnettu tanssilava toimisi uudistuksen myötä tapahtumien, konserttien, kesäteatterin, perinteisten lavatanssien ja yhteisöllisyyden keskuksena. Lappeenrannassa puolestaan remontoidaan perinteikästä Iitiän lavaa Lappeenrannan Urheilu-Miehet ry:n hankkeena.
Etelä-Karjalan liiton koordinoimassa Taide Etelä-Karjalan muutosvoimana -hankkeessa toteutetaan yhteisötaideteosten sarja vuosien 2026 ja 2027 aikana maakunnan kunnissa. Hanke tarjoaa työskentelymahdollisuuksia eri taiteen alojen osaajille ja ammattitaiteilijoille. Yhteistyössä ovat mukana LAB-ammattikorkeakoulu, Etelä-Karjalan Kylät ja Kaakon taide.
ELY-keskukset muuttuivat elinvoimakeskuksiksi
Maaseudun kehittämisen ja maa- ja elintarviketalouden tehtävät siirtyivät vuodenvaihteessa ELY-keskuksista elinvoimakeskuksiin. Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakunnat muodostavat nyt Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella toimivat seuraavat Leader-ryhmät: Leader Pohjois-Kymen Kasvu, Leader Sepra, Leader Länsi-Saimaa, Leader Kärki sekä Päijänne-Leader.
Lisätietoja rahoituksesta ja rahoituspäätöksistä antavat Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen ja Leader-ryhmien asiantuntijat, joiden yhteystiedot ovat liitteen hankelistauksessa.
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa elinkeinoihin ja osaamiseen, maahanmuuttoon, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, ympäristöön ja vesivaroihin sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus toimii Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
