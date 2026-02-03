Kokoomuksen Väyrynen: Hallitus rajaa yksityisen diagnoositiedon käyttöä – rahoitus vastaa paremmin todellista palvelutarvetta
3.2.2026 14:00:41 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Hallitus korjaa hyvinvointialueiden rahoitusmallin keskeistä vinoumaa rajaamalla yksityisessä terveydenhuollossa kirjattujen diagnoositietojen vaikutusta alueiden rahoitukseen. Tavoitteena on kokoomuksen lääkärikansanedustajan mukaan alueiden eriytymisen hillitseminen.
Hyvinvointialueiden rahoituksen on Väyrysen mukaan perustuttava todellisiin kustannuksiin. Rahoituslain uudistamisen kolmannessa vaiheessa hallitus täsmentää diagnoositiedon käyttöä rahoituksen perusteena THL:n tutkimukseen nojaten. Diagnoosit huomioidaan jatkossakin, jos potilas siirtyy yksityisestä hoidosta hyvinvointialueen jatkohoitoon. Samalla tietopohjaa päivitetään ja rekisteritietojen laatua parannetaan.
Kokoomuksen kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Ville Väyrynen korostaa, että muutos on välttämätön.
– Jos palvelu tuotetaan ja rahoitetaan muualla kuin hyvinvointialueella, sen ei pidä kasvattaa hyvinvointialueen rahoitusta. Nyt korjaamme tämän epäkohdan. Kyse on hallitusta, tutkittua tietoa hyödyntävästä korjausliikkeestä, jolla turvataan sote-palvelut koko Suomessa myös tulevina vuosina, Väyrynen sanoo.
Hallitus on uudistanut hyvinvointialueiden rahoitusmallia useaan otteeseen viime vuosina. Asiantuntija-arvioiden mukaan hyvinvointialueet lähtivät sote-uudistukseen hyvin erilaisista taloudellisista ja toiminnallisista lähtökohdista, ja alueiden tilanteet ovat edelleen selvästi eriytyneitä.
Ministeri Ikosen johdolla valmistellaan hallituksen esitysten rinnalla laajempaa hyvinvointialueiden rahoitusmallin uudistusta. Työhön kuuluu muun muassa selvityshenkilöiden esittämän diagnoosimallin arviointi, käynnistyvä laaja selvitys rahoitusmallin kehittämistarpeista sekä muut hallituksen sote-uudistuksia koskevat toimet.
– Hallitus toimii nyt vastuullisesti ja pyrkii turvaamaan hyvinvointialueille työrauhan. Samalla on rehellistä todeta, että edellisen hallituksen luoma rahoitusmalli on rakenteellisesti ongelmallinen, eikä sen vuoksi ole mahdollista tehdä ratkaisua, joka toimisi erinomaisesti kaikilla alueilla. Täydellistä uudistusta on vaikea tehdä, jos pohjalla on perustaltaan vinoon muurattu sote, Väyrynen päättää.
