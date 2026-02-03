Asiakaspysäköinti muuttuu maksulliseksi Assissa ja vanhan keskussairaalan alueella Hämeenlinnassa
4.2.2026 10:52:00 EET | Oma Häme | Uutinen
Asiakas- ja henkilöstöpysäköinti muuttuu maksulliseksi Assi-sairaalassa, vanhan keskussairaalan pysäköintialueilla sekä Viipurintien terveysaseman alueella Hämeenlinnassa.
- Assi-sairaalassa maksullinen pysäköinti alkaa 1. maaliskuuta
- vanhan keskussairaalan pysäköintialueilla maksullinen pysäköinti alkaa 1. huhtikuuta
- Viipurintien terveysaseman alueella muutos tulee voimaan syksyn 2026 aikana, myöhemmin ilmoitettavana aikana
Assin ja vanhan keskussairaalan alueen asiakaspysäköintiä koskevat ohjeet on koottu Oma Hämeen verkkosivuille: Pysäköinti - Oma Häme. Viipurintien pysäköintiä koskevat ohjeet julkaistaan myöhemmin.
Pysäköinti on maksullista Assissa ja vanhan keskussairaalan alueilla joka päivä klo 8–20, myös viikonloppuisin. Yöaikaan (klo 20–8) pysäköinti on maksutonta. Ensimmäiset 30 minuuttia ovat maksuttomia, tämän jälkeen pysäköinnin hinta on 1,50 euroa tunnilta. Asiakas maksaa yhdeltä vuorokaudelta kuitenkin enintään 9 euroa.
Vanhan keskussairaalan alueella on maksuton pysäköintialue nykyisen päivystyksen läheisyydessä. Tällä niin kutsutulla E5-pysäköintialueella on asiakaspaikoilla neljän tunnin aikarajoitus.
Pysäköinti voi säilyä maksuttomana pitkäaikaisesti ja usein hoidossa käyvillä erityisryhmillä, kuten esimerkiksi dialyysipotilailla. Aluehallitus käsittelee näitä käytäntöjä sekä mahdollisia muita maksuhuojennuksia 9. helmikuuta. Niistä viestitään myöhemmin erikseen.
Pysäköintimaksut perustuvat rekisterinumeron tunnistukseen
Hyvinvointialue ei valvo, eikä hallinnoi pysäköintiä. Operaattorina toimii suomalainen teknologia- ja palveluyritys 6Sense Innovations. Pysäköinninvalvonta toteutetaan rekisterikilven tunnistukseen perustuvalla kamerajärjestelmällä. Kamerat tunnistavat ajoneuvon rekisterinumeron sisään- ja ulosajon yhteydessä, eikä erillistä pysäköintilippua tarvita.
Asiakkaat voivat maksaa pysäköinnin EasyPark- ja ParkMan-sovelluksilla, pankki- ja luottokorteilla maksuautomaateilla tai verkossa osoitteessa parkkimaksu.fi 48 tunnin kuluessa pysäköinnin päättymisestä. Käteisellä pysäköintiä ei voi maksaa. Jos asiakas ei maksa pysäköintiä edellä mainituilla tavoilla, lähettää operaattori asiakkaalle laskun rekisterinumeron perusteella. Tällöin hintaan lisätään laskutuslisän.
Assin pääoven edustalla sijaitsevalla P2-pysäköintialueella on asiakkaiden käytössä 10 sähköautojen pikalatauspaikkaa. Lataus maksetaan erikseen eparking.fi -sovelluksella.
Pysäköintiin liittyvissä lisäkysymyksissä asiakkaat voivat olla yhteydessä suoraan pysäköintioperaattoriin sähköpostitse: omahame(at)parkki-info.fi.
Aluehallitus päätti marraskuussa 2025 siirtymisestä maksulliseen pysäköintiin. Monissa muissa Suomen sairaaloissa maksulliseen asiakaspysäköintiin on siirrytty jo aiemmin. Pysäköintikäytäntöjen tavoitteena on parantaa pysäköinnin sujuvuutta ja varmistaa pysäköintipaikkojen riittävyys erityisesti sairaalan asiakkaille.
– Pysäköinnin sujuvuus on tärkeä osa asiakkaiden asiointia. Maksullisuus auttaa varmistamaan, että pysäköintipaikat ovat niitä tarvitsevien käytettävissä ja että alueen liikenne toimii turvallisesti ja hallitusti, kommentoi projektijohtaja Tanja Kaarna Oma Hämeestä.
– Aloitimme yhteistyön vuonna 2025 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa Seinäjoen keskussairaalassa. Tunnistamme, että sairaala-alueet asettavat pysäköinnille erityisiä vaatimuksia sujuvuuden ja eri käyttäjäryhmien tarpeiden osalta. Tavoitteena on tarjota mahdollisimman sujuva pysäköintikokemus sekä sairaalan asiakkaille että henkilökunnalle, sanoo toimitusjohtaja Roni Westerling 6sense Innovationsilta.
Henkilöstön on mahdollista tehdä kuukausisopimus pysäköintioperaattorin kanssa. Henkilöstölle on viestitty muutoksesta ja jaettu omat ohjeet jo aiemmin.
Verkkosivujen pysäköintiohjeita täydennetään ja päivitetään tarpeen mukaan. Pysäköintiasioita käsitellään myös asiakkaille torstaina 5. helmikuuta järjestettävässä väestöinfossa, johon voi osallistua paikan päällä Wetterhoffin auditoriossa Hämeenlinnassa tai verkkolähetyksenä kautta klo 16.30 alkaen. Lue lisää: Assin väestöinfo 5.2.2026 - Käyttöönotto ja muutto
Lisätietoja medialle:
projektijohtaja Tanja Kaarna, Oma Häme, tanja.kaarna(at)omahame.fi, p 044 791 4727
toimitusjohtaja Roni Westerling 6sense Innovations, roni.westerling(at)6si.ai
