Kirjanpito ei kertonut mutta mittaukset löysivät uraanioksidin – INES 1

Loviisan ydinvoimalaitoksen matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksessa tehdään teknisiä parannuksia. Kallioluolaan rakennetusta loppusijoituslaitoksesta siirretään samalla kaatopaikalle jätteitä, joita on säilytetty loppusijoituslaitoksessa vuosikymmeniä ja joiden radioaktiivisuus on ajan kuluessa vähentynyt niin, että niitä voidaan radioaktiivisuutensa puolesta käsitellä tavanomaisena teollisena jätteenä. Loppusijoituslaitoksen parannuksilla Fortum haluaa varmistaa laitoksen turvallisen käytön sen suunnitellun käyttöajan loppuun.

Kaatopaikalle siirrettävän jätteen radioaktiivisuus mitataan aina ennen siirtoa. Lokakuun kuudentena Fortumin työntekijät huomasivat, että yhdessä jätetynnyrissä oli radioaktiivisuutta enemmän, kuin kirjanpito antoi ymmärtää. Kun työntekijät tutkivat tynnyrin sisällön, jätteestä löytyi vähän tuoreesta ydinpolttoaineesta peräisin olevaa uraanioksidia. Uraanioksidi on alfasäteilijä ja terveydelle vaarallista, jos sitä joutuu elimistöön esimerkiksi hengitysilman mukana. Löytynyt uraanioksidi oli peräisin 1990-luvulla tehdyistä tuoreen ydinpolttoaineen laadunvarmistuskokeista.

Saastunut jäte ei päässyt voimalaitosalueen ulkopuolelle ja jätteen tutkivat, sen radioaktiivisuuden mittasivat ja jäljet siivosivat voimalaitoksen koulutetut säteilytyöntekijät.

Vaikka kukaan ei tapahtuman takia altistunut vaaralliselle määrälle radioaktiivisuutta, ei ollut täysin poissuljettua, ettei joku sivullinen olisi voinut joutua radioaktiivisuuden kanssa tekemisiin. Sen takia Fortum teki tapahtumasta niin sanotun INES-arvion. Arvion lopputulos oli, että tapahtuma kuuluu ydinlaitos- ja säteilytapahtumien kansainvälisellä vakavuusasteikolla alimpaan luokkaan, INES 1. Se oli poikkeuksellinen turvallisuuteen vaikuttava tapahtuma.

Säteilyturvakeskus tarkasti Fortumin tekemän INES-arvion helmikuun alussa ja teki oman lopullisen INES-arvionsa. Arvio on sama INES 1, kuten Fortuminkin tekemä arvio.





