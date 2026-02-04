Nedskärningarna i finansieringen av Nyland är oacceptabla

Nylands befolkning växer snabbast i landet, och varje ny invånare har också rätt till lagstadgade social-, hälso- och räddningstjänster. Nyland åldras redan nu snabbare än övriga landet, och skillnaden kommer att öka under nästa årtionde.

Förslaget är orättvist, ger felaktiga incitament och bryter mot grundlogiken i finansieringsmodellen för social-, hälso- och räddningstjänsterna. I stället för att modellen finansierar tjänsterna proportionerligt och stöder områden i en svagare ställning, till exempel genom extra tid för att täcka underskott, bestraffar den områden som har agerat på det sätt regeringen önskat. Detta skapar ett farligt incitament och undergräver förtroendet för systemet. Snabba framgångar i reformen och ansvarsfull ekonomisk skötsel får inte leda till nedskärningar i finansieringen. Förslaget skulle också äventyra en tillräcklig finansiering av landets ledande aktör inom den specialiserade sjukvården, HUS‑sammanslutningen.

Nyland har förståelse för situationen i de områden som kämpar med ekonomin – sådana finns även inom Nyland. Den gällande finansieringslagen erbjuder tillräckliga verktyg för att hjälpa alla områden. För genomförandet av reformerna och anpassningen i områdena finns möjlighet till tilläggstid och vid behov även tilläggsfinansiering.

Undertecknare:

välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, Vanda och Kervo välfärdsområde

verkställande direktör Matti Bergendahl, HUS

sektordirektör Juha Jolkkonen, Helsingfors stads social-, hälsovårds- och räddningssektor

välfärdsområdesdirektör Raija Kontio, Mellersta Nylands välfärdsområde

välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist, Östra Nylands välfärdsområde

välfärdsområdesdirektör Sanna Svahn, Västra Nylands välfärdsområde