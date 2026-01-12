Lehtisaaren nuorisokoti osaksi Rinnekoteja

Lehtisaaren nuorisokoti on toiminut vuodesta 1945 alkaen ja tarjoaa lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautista palvelua 13–17-vuotiaille tytöille, jotka tarvitsevat pitkäaikaista tai kiireellistä sijoitusta. Nuorisokodin henkilöstö siirtyy Diakonissalaitoksen omistaman Rinnekodit Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä.



"Diakonissalaitos on meille luonnollinen yhteistyökumppani, jolla on samanlaiset arvot ja jonka kanssa meillä on muutakin yhteistyötä. Merkittävää on, että Diakonissalaitoksella on erityisosaamista lastensuojelussa, sillä nuorisokodin toiminnan kehittäminen onnistuu parhaiten alaan erikoistuneiden toimijoiden voimin. Alalla arvostettu ja vakaa toimija kykenee ottamaan liiketoiminnan haltuun luotettavasti ja turvaamaan sen jatkuvuuden”, sanoo vs. seurakuntayhtymän johtaja Stefan Forsén.

“Neuvotteluja on käyty asukkaiden etu huomioon ottaen. Nuorten kannalta oleellista on, että tuttu ympäristö ja tutut aikuiset säilyvät lähellä”, Forsén jatkaa.



Liiketoimintakaupan myötä Lehtisaaren nuorisokoti siirtyy osaksi Diakonissalaitoksen omistamaa Rinnekodit Oy:tä 1.5.2026 alkaen. Seurakuntayhtymä vuokraa nuorisokodin tontin rakennuksineen Rinnekodeille.

”Olemme iloisia saadessamme Lehtisaaren nuorisokodin osaksi Rinnekoteja. Yhdistämällä osaamisemme ja arvomme voimme tarjota nuorille tytöille entistä vahvempaa tukea ja turvallisen kasvuympäristön. Jatkamme työtä jokaisen nuoren hyvinvoinnin hyväksi,” toteaa liiketoimintajohtaja Annareetta Vaara Rinnekodeilta.





Kirkko Helsingissä eli Helsingin seurakuntayhtymä muodostuu 19 evankelis-luterilaisesta seurakunnasta, joista 16 on suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä. Kirkko Helsingissä toimii helsinkiläisten kanssa ja helsinkiläisten parhaaksi uskon, rakkauden ja ympäristön puolesta. Helsingin seurakunnissa on runsaat 300 000 jäsentä.

Diakonissalaitos (Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr) on vuonna 1867 perustettu yleishyödyllinen säätiökonserni, joka edistää heikoimmassa asemassa olevien ihmisarvoa ja oikeuksia. Diakonissalaitos toimii rohkeasti ihmisarvon puolesta yhteiskuntaa uudistaen.

Diakonissalaitos on jo lähes 160 vuoden ajan kehittänyt kunnianhimoisesti luovia ratkaisuja yksilön arkeen ja yhteiskunnan haasteisiin. Yhdessä yhteiskunnallisen yrityksemme Rinnekotien kanssa elämme rinnalla, luomme kohtaamisia ja yhteisöjä, joissa jokainen löytää paikkansa. www.diakonissalaitos.fi

Rinnekodit on Diakonissalaitoksen kokonaan omistama, maan suurin yksityinen, sosiaalipalveluja tuottava yhteiskunnallinen yritys. Rinnekodit tarjoaa vaikuttavia sote-palveluja ikääntyneille, kehitysvammaisille ja eri tavoin vammautuneille asiakkaille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä asunnottomille henkilöille, lapsille ja nuorille sekä muille erityistä tukea tarvitseville ihmisille. Rinnekodit on myös merkityksellinen työpaikka noin 3 200:lle sote-alan ammattilaiselle, jotka tekevät työtä ammattitaidolla ja sydän mukana. www.rinnekodit.fi