Västra Nylands största tandklinik i Ängskulla
4.2.2026
Den andra etappen av Ängskulla tandklinik står nu klar. Kliniken har vuxit till den största i välfärdsområdet med totalt 43 behandlingsrum. Verksamheten i de nya lokalerna inleddes i mitten av januari.
Den andra etappen av Ängskulla tandklinik står nu klar. Nu har kliniken tagit alla 43 behandlingsrum i bruk. Nöykis tandklinik och tandregleringsenheten som tidigare fanns i Stensvik kommer i fortsättningen att erbjuda service i Ängskulla. Utöver de yrkespersoner som övergått från Nöykis och Stensvik arbetar även 10 nya arbetspar i tillbyggnaden av Ängskulla tandklinik.
I Esbo har tandregleringen koncentrerats till två tandkliniker: Alberga och Ängskulla. Ledande övertandläkare för tandreglering Laura Tarkkila säger att enheterna vårdar patienter vars bettfel berättigar till tandreglering i välfärdsområdet. Största delen av tandregleringspatienterna är barn och unga. ” Till Ängskulla kommer vi i synnerhet att koncentrera tandregleringen för unga barn”, säger Tarkkila.
Den första delen av Ängskulla tandklinik har varit i drift sedan mars 2025.
Större enhet skapar bättre utvecklingsmöjligheter
Inom mun- och tandvården i Västra Nylands välfärdsområde har man utfört mycket utvecklingsarbete för att förbättra tillgången till och smidigheten i vården. Till exempel är mun- och tandvården i Västra Nylands välfärdsområde den första tjänsten som införde hela välfärdsområdets gemensamma patientdatasystem. Dessutom har mun- och tandvården använt den digitala serviceplattformen Lunna, en centraliserad kundtjänst och genomfört en reform av vårdtider.
På en stor tandklinik är det möjligt att utveckla verksamheten på ett annat sätt än i mindre enheter. Ledande övertandläkare i sydöstra området Anna Ekdahl berättar att man i Ängskulla nu kan utvidga till exempel verksamhetsmodellen för flexibla mottagningar, en modell som gör det möjligt att utföra flera vårdåtgärder under ett besök inom mun- och tandvården.
”Fördelen med modellen för flexibla mottagningar är flexibiliteten i situationer där det är svårt att på förhand bedöma hur lång tid vården kräver. Vid besöken kan man ofta utföra fler vårdåtgärder än enligt den traditionella modellen, vilket innebär att vården som patienten behöver avslutas snabbare och färre besök krävs. Genom modellen kan man bättre använda tider som annars riskerar bli oanvända.”
Ekdahl och Tarkkila är nöjda med lokalerna vid Ängskulla tandklinik: ”Vi är glada över att kunna erbjuda våra anställda funktionella och moderna lokaler och arbetsverktyg samt våra patienter högklassig tandvårdsteknik, som beaktar miljövänliga lösningar bättre än tidigare.”
Vård med tidsbokning
Liksom andra tandkliniker i välfärdsområdet betjänar tandkliniken i Ängskulla invånare med tidsbokning.
Inom mun- och tandvården i Västra Nylands välfärdsområde kan man i vissa fall själv boka sin tid på webben, vilket är ett rekommenderat alternativ. Du kan själv boka tid till tandjouren eller för behandling av en tandspricka eller annat obehagligt besvär. Du kan boka tid för undersökning om du har en giltig vårdplan. Det är möjligt att boka tid på webben dygnet runt på adressen luvn.terveytesi.fi.
Chatten i Lunna betjänar vardagar kl. 8–16 till exempel i ärenden som gäller tidsbokning. Med ett icke-brådskande meddelande i Lunna kan du sköta andra ärenden som gäller din vård dygnet runt. Icke-brådskande meddelanden kan inte användas för att boka tid.
Om du vill uträtta ditt ärende per telefon betjänar mun- och tandvården på numret 029 151 2770 i jourärenden mån–fre kl. 7–16 och i icke-brådskande ärenden mån–fre kl. 8–16. Ditt telefonnummer sparas och vi ringer tillbaka till dig.
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
