Vuoden 2025 asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Keski-Suomen hyvinvointialueella
4.2.2026 16:20:48 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueelle kertyi vuonna 2025 lähes 68 000 asiakaspalautetta. Valtaosa asiakkaista oli erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun.
Asiakastyytyväisyyttä mittaava suositteluindeksi (NPS) oli koko hyvinvointialueella 68, mikä on lähes erinomainen tulos. Terveydenhuollon tekstiviestipalautteita kertyi lähes 59 000, ja niiden NPS oli vielä tätäkin korkeampi, 73.
-Olemme hyvin iloisia saamastamme palautteesta. Asiakkaamme kokivat asioinnin olevan helppoa: 90 prosenttia vastaajista koki asioinnin sujuvaksi ja saavansa apua silloin, kun sitä tarvitsi. Lisäksi 92 prosenttia koki olonsa turvalliseksi hoidon tai palvelun aikana, ja 90 prosenttia arvioi saamansa hoidon tai palvelun olleen hyödyllistä sekä siihen liittyvän tiedon ymmärrettävää. Asiakkaat kokivat palvelun ja hoidon pääosin turvalliseksi ja oikea-aikaiseksi, kertoo asiantuntija Mari Kokkonen.
Asiakaspalautteet ovat tärkeä osa Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluiden kehittämistä
Avoimia palautteita kertyi hieman yli 49 000. Näistä 83 prosenttia oli myönteisiä, 5 prosenttia neutraaleja ja 12 prosenttia kielteisiä. Myönteisissä palautteissa korostuivat asiakaspalvelu, henkilökunnan ammattitaito, hoidon laatu sekä hyvä kohtaaminen ja asenne. Kielteisissä palautteissa nousivat esiin erityisesti aikatauluihin ja jonottamiseen liittyvät haasteet, ajanvaraus, tiedonkulku ja viestintä sekä digitaalisten palveluiden jonoseuranta.
Palautteiden pohjalta on tunnistettu keskeisiä kehittämiskohteita, ja palveluita on uudistettu monin tavoin.
–Esimerkiksi Lastentutkimusklinikan neuropsykiatrisen ja oppimisen tuen yksikössä toimintatapojen uudistaminen on lyhentänyt tutkimusjonot jopa kahdesta vuodesta alle kolmeen kuukauteen. Lisäksi hyvinvointialueella pilotoidaan Suomi.fi-viestien käyttöä, kehitetään edelleen digitaalisia palveluja ja jonoseurantaa yhteistyössä järjestelmätoimittajien kanssa sekä vahvistetaan asiakasosallisuutta muun muassa asiakasraadin kautta. Palautetietoista työotetta kokeillaan lastensuojelun sosiaalihuollon palveluissa, ja palveluiden vaikuttavuutta seurataan yhä systemaattisemmin esimerkiksi RAI-arviointien avulla, kertoo asiakaspalvelupäällikkö Raija Harju-Kivinen.
Puhelinpalveluista saatu palaute enimmäkseen myönteistä
Syksyn aikana tekstiviestikyselyt laajentuivat keskitettyyn puhelinpalveluun, joka mahdollistaa palautteen keruun myös ikääntyneiden asiakasohjauksesta sekä sellaisilta asiakkailta, joiden ohjaus, neuvonta ja palvelu toteutuu kokonaan puhelimessa. Syys-joulukuun aikana tekstiviestipalautteita kertyi noin 7300, ja niissä NPS oli 64. Vastanneista asiakkaista 89 prosenttia koki asioinnin helpoksi hyvinvointialueen puhelinpalveluissa. Palveluissa asioineille asiakkaille lähtee satunnaisotannalla tekstiviesti.
–Kiitos jokaiselle palautteen antajalle. Viime vuoden suuri palautteiden määrä ja lukuisat myönteiset palautteet olivat tärkeitä erityisesti muutosten keskellä työskentelevälle henkilökunnallemme, sanoo Kokkonen.
Asiakastyytyväisyys näkyväksi
Keski-Suomen hyvinvointialueen Asiakastyytyväisyys -verkkosivuille nostetaan asukkaiden ja eri sidosryhmien nähtäville NPS-tiedot edellisen 30 päivän ajalta koko hyvinvointialueen osalta sekä palveluittain. Jos NPS-pisteet ovat yli 0, voidaan ajatella suurimman osan asiakkaista suosittelevan palvelua. NPS 0-49 on hyvä, 50–69 on erittäin hyvä ja yli 70 erinomainen. Hyvinvointialueen tavoiteluku vuodelle 2025 oli vähintään yli 50.
Lue lisää
Asiakaspalautteet Keski-Suomen hyvinvointialueella
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mari KokkonenAsiantuntija, raportointi- ja analytiikkapalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialuePuh:050 311 8609mari.kokkomaki@hyvaks.fi
Sanna-Riikka KoponenViestintäpäällikköViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Kutsu Tiedepäivään 26.3. – teemana luonnon vaikutus hyvinvointiin3.2.2026 15:05:21 EET | Tiedote
Hei viestintäkumppanit, ohessa Tiedepäivän kutsu edelleen jaettavaksi organisaatiossanne. Tiedepäivä kokoaa yhteen sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisia, tutkijoita, opiskelijoita, päättäjiä, kuntien edustajia, oppilaitoksia ja korkeakouluja, järjestöjä sekä kaikkia aiheesta kiinnostuneita.
Kutsu Tiedepäivään 26.3. – teemana luonnon vaikutus hyvinvointiin3.2.2026 14:46:35 EET | Tiedote
Tänä vuonna vietämme Tiedepäivän 10-vuotisjuhlavuotta, ja päivän teemana on luonnon vaikutus hyvinvointiin. Pääluennoitsijana ja paneelikeskustelun vetäjänä toimii tunnettu toimittaja ja luontovaikuttaja Kimmo Ohtonheimo (ent. Ohtonen).
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote1.2.2026 10:49:49 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 1.2.2026 RAKENNUSPALOT KESKI-SUOMEN ALUEELLA Laukaan rakennuspalossa kyseessä 80m2 ulkorakennus, joka tuhoutuu kokonaan palossa. Tilanteesta ei ole aiheutunut henkilövahinkoja. Jälkisammutustöissä toimii kuusi pelastuslaitoksen yksikköä. Klo 10.25 hälytys rakennuspalosta Jyväskylässä Vellamonkadulla. Rakennustyömaalla havaittu savua. Kohteessa havaittiin rakennuslämmittimistä aiheutuneen vesihöyryä, ei paloa kohteessa. Tehtävään hälytettiin seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä. Laukaan rakennuspaloa koskien viimeinen tiedote pelastustoiminnan päättyessä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote1.2.2026 10:16:32 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 1.2.2026 RAKENNUSPALO KESKISUURI LAUKAA Pelastuslaitos sai tehtävän keskisuuresta rakennuspalosta Pienlahdentielle Laukaassa. Mökkirakennus pihapiirissä palaa. Kohteessa on kuusi pelastuslaitoksen yksikköä, sammutustyöt käynnissä. Uusi tiedote klo 11.30 mennessä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote31.1.2026 17:02:30 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 31.1.2026 Rakennuspalo; keskisuuri, Koivukuja Jyväskylä Jatkotiedote Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Koivukujalle Jyväskylässä, klo. 01.31. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen oli rintamamiestalo täydenpalon vaiheessa. Sammutus ja raivaustoimet jatkuivat pitkälle iltapäivään. Onnettomuudessa ei ollut loukkaantuneita. Rakennus kärsi merkittäviä vahinkoja ja tuhoutui osittain. Pelastustoimet kohteessa ovat päättyneet.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme