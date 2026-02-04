Akava ry

Mediakutsu: Akavan työelämäseminaari keskiviikkona 11.2.

4.2.2026 15:19:42 EET | Akava ry | Kutsu

Jaa

Tarvitaanko asiantuntijoita tulevaisuudessa? Mitä menestyminen edellyttää? Miten varmistamme osaamisen säilymisen työelämän muutoksissa? Tervetuloa Akavan työelämäseminaariin Havaintoja asiantuntijatyön tulevaisuudesta keskiviikkona 11.2. kello 9.

Akavan kuvapankkikuva 2025
Veikko Somerpuro Akava ry

Seminaarissa julkaistaan E2 Tutkimuksen Akava Worksille laatima raportti "Mikään ei muutu yhdessä yössä, mutta kaikki muuttuu koko ajan" – Työelämätutkijoiden näkemyksiä asiantuntijatyön muutoksesta.

Selvityksessä suomalaiset työelämän asiantuntijat ja tutkijat arvioivat korkeasti koulutettujen työn muutostekijöitä ja kehityksen suuntaa. Tilaisuus pidetään keskiviikkona 11.2. kello 9–11 Helsingin yliopiston Tiedekulmassa osoitteessa Yliopistonkatu 4. Tilaisuutta voi seurata myös verkkolähetyksen välityksellä.

Ohjelma

  • Avaussanat, Ville Kopra, työmarkkinajohtaja, Akava
  • E2 Tutkimus: selvityksen esittely ja havainnot, Aino Heikkilä ja Jenni Simonen, E2 Tutkimus
  • Kommenttipuheenvuoro, Lotta Savinko, tasa-arvo- ja työympäristöasioiden päällikkö, Akava
  • Kommenttipuheenvuoro, Suvi Lahti-Leeve, asiantuntija, HR-päällikkö, Elinkeinoelämän keskusliitto

Paneelikeskustelu: Asiatuntijatyön tulevaisuus ja työelämän muutosvoimat

  • Fatim Diarra, kansanedustaja (vihr)
  • Tuomas Kettunen, kansanedustaja (kesk)
  • Lauri Lyly, kansanedustaja (sd)
  • Karoliina Partanen, kansanedustaja (kok)

Tilaisuuden juontaa toimittaja Maria Nykänen.

Ilmoittaudu mukaan olemalla yhteydessä viestintäpäällikkö Eeva Karhamoon (eeva.karhamo@akava.fi, 050 322 6757). Verkkolähetystä voit seurata tästä linkistä.

Avainsanat

työelämäkorkeakoulutetutasiantuntijat

Yhteyshenkilöt

Akava ry

Akava on jäsenliittojaan edustava korkeakoulutettujen ja korkeakouluopiskelijoiden palkansaajakeskusjärjestö. Teemme jäsenjärjestöjemme ja neuvottelujärjestöjemme kanssa yhdessä työtä, jotta akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Akava ry

Akava: henkilöstön hallintoedustus kuuluu yrityksen hallitukseen tai todelliseen johtoryhmään28.1.2026 15:27:09 EET | Tiedote

Akava korostaa, että henkilöstön hallintoedustus tulee jatkossa voida sijoittaa ainoastaan joko yrityksen hallitukseen tai todelliseen johtoryhmään. Akava pitää hyvänä, että hallintoedustuksen soveltamista laajennetaan. Esitys jättää kuitenkin mahdollisuuden järjestämistavan kiertämiseen, jolloin edustus tuskin toteutuu laajempana tavoitteen mukaisesti. Akava jätti hallintoedustusta käsitelleen työryhmän mietintöön eriävän mielipiteensä, koska työryhmän esitys ei toteuta täysin hallituksen puoliväliriihen linjausta.

Akava: Lakiesitys määräaikaisuuksien helpottamiseksi tarpeeton – lisää epävarmuutta työmarkkinoilla15.1.2026 12:01:26 EET | Tiedote

Akava painottaa, että hallituksen suunnittelema muutos, joka helpottaisi määräaikaisten työsopimusten sopimista, on tarpeeton. Akavan mielestä sitä ei pidä toteuttaa. Se heikentäisi palkansaajien asemaa ja loisi syrjivää työelämää lisäämällä raskaus- ja perhevapaasyrjintää. Vaikutukset työllisyyteen ja talouteen jäänevät kuitenkin vähäisiksi.

Mediakutsu: Akavalaiset ulkomailla, verkkolähetys perjantaina 16.1. kello 1013.1.2026 12:46:34 EET | Tiedote

Millaisia urapolkuja akavalaiset rakentavat Suomen rajojen ulkopuolella ja miksi osa palaa, osa jää? Verkkolähetyksessä 16.1. kello 10 keskustelemme ulkomailla työskentelevien akavalaisten kokemuksista ja ilmiöistä niiden taustalla: Kuinka yleistä ulkomailla työskentely on ja millaisissa tehtävissä akavalaiset toimivat? Entä onko aivovuoto todellinen haaste Suomelle, ja mitkä tekijät vaikuttavat paluupäätökseen?

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye