Seniorin itsearviointi auttaa senioria seuraamaan omaa toimintakykyä ja kehittämään palveluita

– Itsearvioinnin tulokset auttavat senioria seuraamaan ja hahmottamaan omaa toimintakykyä ja siinä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia jo varhaisessa vaiheessa, jo ennen palveluihin ohjautumista. Tulokset antavat seniorille tietoa ja vinkkejä siitä, millaisia muutoksia hän voisi tehdä omaan arkeensa, oman hyvinvoinnin ja toimintakyvyn parantamiseksi ja vahvistamiseksi, RAI koordinaattori Mervi Kivistö, hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluista kertoo.

– Vinkit antavat myös tietoa siitä, miten voi varautua ikääntymiseen ja sen mukana tuleviin muutoksiin. Esimerkiksi mitä voisi tehdä, että oma koti ja asunto olisi mahdollisimman esteetön, Kivistö jatkaa.

Arvioinnissa kysytään arjen sujumisesta, kuten kotona pärjäämisestä, liikkumisesta, muistista, ravitsemuksesta, terveydestä ja sosiaalisista suhteista.

Itsearviointi tuottaa arvokasta tilastotietoa



Itsearviointien tuottamaa anonyymiä tietoa voidaan hyödyntää hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien toimintojen ja palveluiden kehittämisessä, niin hyvinvointialueella kuin kunnissa sekä muissa yhteystyöverkostoissa.

– Hyvinvointialueella arvioinneista tehdään säännöllisesti yhteenvetoja ja koonteja. Näin saadaan tietoa muun muassa ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämiseen. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat asiakkaan niin halutessa ja luvalla käyttää arviointia esitietona esimerkiksi seniorin hyvinvointineuvolassa, Kivistö selvittää.

Poimintoja itsearviointien anonyymeistä tuloksista

Tähän mennessä, reilun yhdeksän kuukauden aikana, reilut 400 senioria 17 Keski-Suomen kunnasta on tehnyt itsearvioinnin. Arvioinnin tehneistä noin puolet on miehiä ja puolet naisia.

Arvioinnin tehneillä 29 prosentilla asunto on esteetön, eli siinä on leveät oviaukot, esteetön wc- ja peseytymistila eikä lainkaan kynnyksiä.

Muistipulmia joskus tai usein kertoi kokevansa 12 prosenttia vastaajista, kun taas 53 prosenttia ilmoitti, ettei ole koskaan kokenut muistipulmia.

Merkittäviä elämään liittyviä stressitekijöitä viimeisen kolmen kuukauden aikana oli kokenut 23 prosenttia itsearvioinnin tehneistä.

Arvioinnin tehneistä 5 prosenttia kertoi osallistumisen sosiaalisiin tilanteisiin, toiminnallisiin tai muihin mieluisiin aktiviteetteihin vähentyneen viimeisen kolmen kuukauden aikana ja olevansa siitä itse huolissaan. 21 prosenttia ilmoitti osallistumisen vähentyneen, mutta ei ole siitä huolissaan. 72 prosenttia kertoi, ettei osallistumisessa ole tapahtunut muutosta.



Itsearvioinnin tehneet seniorit ovat antaneet myös runsaasti palautetta.

– Palautteissa on ollut hyviä huomioita ja kehittämiskohteita sekä täsmällisiä kehitysehdotuksia. Kiitos niistä, koordinaattori Mervi Kivistö kiittelee.

– Seniorin itsearviointi on toimiva väline. Markkinoimme sitä edelleen aktiivisesti senioreille muun muassa erilaisissa tilaisuuksissa ja kohtaamisissa. Toivomme, että seniorit ottavat itsearvioinnin omakseen, Kivistö sanoo.

Keski-Suomen hyvinvointialue otti huhtikuussa 2025 ensimmäisenä Suomessa käyttöön senioreille suunnatun toimintakyvyn itsearviointivälineen. Itsearviointia on kehitetty tiiviisti yhteistyössä ohjelmistotoimittaja Vitec Oy Raisoftin ja interRAI Finlandin kanssa. Toimintakyvyn itsearviointi on nyt käytössä myös Pohjamaan hyvinvointialueella.

Seniorin itsearviointi osana hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemista -seminaarin tallenne julkaistu verkkosivuilla



Seniorin itsearviointi osana hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemista -seminaarissa 4.2. käytiin läpi seniorin itsearvioinnin merkitystä, tulosten hyödyntämistä sekä yleisen tason tilastoja ja tuloksia. Seminaarin tallenne on julkaistu Seniorin itsearvioinnin verkkosivuilla ja tallenne on katsottavissa kaksi viikkoa.