Luonnon monimuotoisuus liiketoiminnan arvoksi: Oulun yliopistossa rakennetaan mallia luontopositiiviselle taloudelle. Luontopaneelit julkaisevat 9.2. raporttinsa – tutkijat haastateltavissa

Ma 9.2. Hallitustenvälinen luontopaneeli ja Suomen Luontopaneeli julkaisevat liiketoiminta ja luonto -raporttinsa, katso julkaisujen aikataulu. Medialle pohjoista näkökulmaa tarjoavat Oulun yliopiston tutkijat:

Projektipäällikkö Navid Yaraghi , 044 9868 035, navid.yaraghi@oulu.fi, maantieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto

, 044 9868 035, navid.yaraghi@oulu.fi, maantieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto Professori Petri Ahokangas, 040 350 4836, petri.ahokangas@oulu.fi, Martti Ahtisaari Instituutti, Oulun yliopisto

Luonnon monimuotoisuus ja liiketoiminnan menestys ovat sidoksissa toisiinsa. Luontokadon kiihtyminen ei ole enää pelkästään ympäristökysymys – siitä on nopeasti tulossa merkittävä liiketoimintariski. Toimitusketjut, energiajärjestelmät, veden saatavuus ja alueiden taloudellinen vakaus ovat kaikki riippuvaisia terveistä ekosysteemeistä.

Luontopositiivinen Pohjois-Pohjanmaa (NPOS) -hankkeessa kehitetään uudenlaista lähestymistapaa ja mallia, jonka tarkoitus on luoda myönteisiä vaikutuksia sekä luonnolle että yhteiskunnalle. Tiivistä yhteistyötä tehdään yritysten kanssa energia-, kaivos-, rakennus- ja palvelualoilla.

Viimeisen kahden vuoden aikana tutkimusryhmä on toteuttanut syvähaastatteluja ja työpajoja alueen yritysten kanssa selvittääkseen, miten yritykset hahmottavat oman luontovaikutuksensa ja kuinka valmiita ne ovat siirtymään perinteisistä ”vähemmän haittaa” -lähestymistavoista kunnianhimoisempiin luontopositiivisiin strategioihin.

”Monet haastatellut yritykset tunnistivat kasvavan tietoisuuden siitä, että luonnon monimuotoisuus, vesijärjestelmien toimivuus ja ilmaston vakaus vaikuttavat suoraan yritysten pitkän aikavälin resilienssiin, maineeseen ja kilpailukykyyn. Samalla yritykset toivat esiin haasteita, kuten lyhyen aikavälin taloudelliset paineet, raportointikehysten pirstaleisuuden sekä epävarmuuden siitä, miten ekologista nettovaikutusta tulisi mitata”, kertoo projektipäällikkö, tutkija Navid Yaraghi.

Näihin haasteisiin vastatakseen NPOS-hanke on kehittänyt ja testannut uuden käsitteellisen mallin, joka yhdistää systeemiajattelun ja monipääomaisen näkökulman. Pelkän taloudellisen suorituskyvyn sijaan malli rohkaisee yrityksiä tarkastelemaan toimintaansa kuuden toisiinsa kytkeytyvän pääomatyypin kautta: luonnonpääoman, sosiaalisen, inhimillisen, aineettoman, tuotannollisen ja taloudellisen pääoman.

”Mallin avulla voidaan tunnistaa palautekytkentöjä – esimerkiksi miten luonnon ennallistaminen voi vahvistaa yhteisöjen luottamusta, innovaatioita ja pitkän aikavälin kannattavuutta. Näin luonto nähdään yritystoiminnan ulkoisen kustannuksen sijaan keskeisenä strategisena voimavarana”, Yaraghi kuvaa.

Hankkeen kahden tieteellisen artikkelin tulokset korostavat keskeistä viestiä: aidosti luontopositiiviset strategiat edellyttävät kunnianhimoa koko arvoketjussa, selkeää hallintoa ja johtajuutta sekä biodiversiteetti-, ilmasto- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden integrointia yritysten arjen päätöksentekoon.

NPOS-mallia pilotoidaan parhaillaan alueellisissa yrityksissä, jotta näistä periaatteista voidaan kehittää käytännön työkaluja, indikaattoreita ja strategioita Pohjois-Pohjanmaan toimintaympäristöön.

Luontopositiivinen Pohjois-Pohjanmaa (NPOS) -hanke on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama ja Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikön sekä Martti Ahtisaari Instituutin ja Kvantum-instituutin toteuttama tieteiden välinen tutkimuskokonaisuus. Hankkeen tavoitteena on tukea alueen yrityksiä ja muita toimijoita luontopositiivisten liiketoimintamallien kehittämisessä, testaamisessa ja käyttöönotossa. Samalla vahvistetaan alueen ekologista kestävyyttä ja edistetään pitkän aikavälin taloudellista elinvoimaa.

