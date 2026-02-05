Ilmastonmuutos näkyy jo kaikilla aloilla – kunnat edelläkävijöinä Itä-Suomessa
5.2.2026 12:56:04 EET | Itä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Vihreän siirtymän oikeudenmukaisuus puhututti Itä-Suomen ilmastokonferenssissa. Vuosittainen tilaisuus järjestettiin hotelli Puijonsarvessa Kuopiossa 4.2.2026.
Neljännen kerran järjestetyn konferenssin teemana oli ilmastokestävät alueet ja kunnat. Tilaisuudessa esiteltiin esimerkkejä vaikuttavasta ilmastotyöstä, kuntien vihreän siirtymän hankkeista ja työkaluista ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Lisäksi tapahtumassa keskusteltiin oikeudenmukaisesta siirtymästä kohti ilmastokestäviä alueita ja kuntia.
Täydessä Puijonsarven salissa oli noin 180 osallistujaa laajalla kaarella eri aloilta: perinteisten ilmastotoimijoiden lisäksi paikalle saapui mm. hyvinvointialueiden, pelastustoimen ja hankkeiden työntekijöitä sekä päättäjiä, liikenneasiantuntijoita ja tutkijoita.
Tilaisuuden avasi Kuopion kaupunginjohtaja Soile Lahti, joka muistutti vaikuttavan ilmastotyön sekä ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin vahvasta kytkeytymisestä toisiinsa.
”Ilmasto ei tunne kunnan eikä valtakunnan rajoja. Ilmastoriskeihin varautuminen kumminkin lisää kokonaisturvallisuutta”, Lahti muistuttaa.
Vuoden alussa toimintansa aloittaneen Itä-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtaja Ari Niiranen avasi puheenvuorossaan elinvoimakeskusten laajoja mahdollisuuksia edistää ilmastotyötä.
“Ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ei ole vaihtoehtoja, se vaikuttaa kaikkeen ja kaikkiin. Ilmasto- ja kiertotaloustyötä tehdään laajalti Itä-Suomessa, esimerkiksi puhtaan siirtymän hankkeissa.”
Nuorten paneelissa toivottiin käytännönläheistä ilmastotyötä
Tilaisuuden juonsi Kreab Helsingin johtaja ja toimittaja Jussi Eronen. Eronen ja Ilmastovaikuttaminen.fi-verkoston perustaja Tiia Hartikainen juonsivat myös tulevaisuuteen kurkottavan ilmastokeskustelun tilaisuuden päätteeksi. Keskustelijoina paneelissa olivat itäsuomalaiset nuoret. He muistuttivat, että kaikkia ikäryhmiä tulee kannustaa ilmastotekoihin käytännön esimerkkien kautta.
Samalla he muistuttivat, että kaikki nuoret eivät suinkaan seuraa asiapitoisia sisältöjä sosiaalisessa mediassa, kuten monien organisaatioiden viestinnässä saatetaan olettaa. Keskustelijat esittivät toiveen, että ilmastotyöstä tultaisiin puhumaan nuorten kanssa kouluille.
Tilaisuuden järjestivät itäisen Suomen elinvoimakeskukset, maakuntaliitot ja Savonia-ammattikorkeakoulu sekä kuntien SISU-hanke. Tilaisuuden järjestämiseen on saatu Euroopan aluekehitysrahaston tukea.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
johtava ilmastoasiantuntija
Tapio Kettunen
puh. 0295026710
tapio.kettunen@elinvoimakeskus.fi
Sisä-Suomen elinvoimakeskus
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on toimipaikat Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Virasto hoitaa maaseutuun, kalatalouteen, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Itä-Suomen elinvoimakeskus
Itä-Suomen teitä uudelleenpäällystetään noin 300 kilometriä5.2.2026 09:22:28 EET | Tiedote
Itä-Suomen elinvoimakeskus varautuu käyttämään vuonna 2026 päällystetyn tieverkon korjaus- päällystys- ja tiemerkintätöihin Itä-Suomessa (Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnat) yhteensä noin 40 miljoona euroa.
Kolin jäätie avattu liikenteelle2.2.2026 14:09:40 EET | Tiedote
Laatumittaus on suoritettu tänään ja teräsjään minimipaksuus oli 42 cm.
Valtatien 6 Onkamo–Honkavaara-osuuden tiesuunnitelman lähtökohtia esitellään yleisötilaisuudessa2.2.2026 11:55:36 EET | Tiedote
Itä-Suomen elinvoimakeskus laatii tiesuunnitelmaa valtatielle 6 Tohmajärven Onkamon ja Joensuun Honkavaaran välille. Tiesuunnitelman ensimmäinen yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 4.2.2026 klo 17-19 Hammaslahden koulun liikuntasalissa (Opettajantie 1, 82200 Hammaslahti).
Pohjavedet ovat Pohjois-Savossa kohtuullisella tasolla ja pakkasjakso on vahvistanut jäitä30.1.2026 10:13:06 EET | Tiedote
Kallavedellä mitattiin tänään 26 senttimetriä jäätä.
Vuodenvaihteen pakkaset aiheuttivat hyytöjä29.1.2026 15:12:03 EET | Tiedote
Vedenkorkeudet ovat etenkin pienissä ja keskisuurissa vesistöissä nousseet ajankohdan keskiarvon tasolle tai sen yläpuolelle. Vesistöjen jäät paksuuntuivat vuodenvaihteen kovien pakkasten myötä. Alueella on ajankohdan keskiarvoon nähden vähän lunta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme