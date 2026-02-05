Ilmastonmuutos näkyy jo kaikilla aloilla – kunnat edelläkävijöinä Itä-Suomessa

Neljännen kerran järjestetyn konferenssin teemana oli ilmastokestävät alueet ja kunnat. Tilaisuudessa esiteltiin esimerkkejä vaikuttavasta ilmastotyöstä, kuntien vihreän siirtymän hankkeista ja työkaluista ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Lisäksi tapahtumassa keskusteltiin oikeudenmukaisesta siirtymästä kohti ilmastokestäviä alueita ja kuntia.

Täydessä Puijonsarven salissa oli noin 180 osallistujaa laajalla kaarella eri aloilta: perinteisten ilmastotoimijoiden lisäksi paikalle saapui mm. hyvinvointialueiden, pelastustoimen ja hankkeiden työntekijöitä sekä päättäjiä, liikenneasiantuntijoita ja tutkijoita.

Tilaisuuden avasi Kuopion kaupunginjohtaja Soile Lahti, joka muistutti vaikuttavan ilmastotyön sekä ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin vahvasta kytkeytymisestä toisiinsa.

”Ilmasto ei tunne kunnan eikä valtakunnan rajoja. Ilmastoriskeihin varautuminen kumminkin lisää kokonaisturvallisuutta”, Lahti muistuttaa.

Vuoden alussa toimintansa aloittaneen Itä-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtaja Ari Niiranen avasi puheenvuorossaan elinvoimakeskusten laajoja mahdollisuuksia edistää ilmastotyötä.

“Ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ei ole vaihtoehtoja, se vaikuttaa kaikkeen ja kaikkiin. Ilmasto- ja kiertotaloustyötä tehdään laajalti Itä-Suomessa, esimerkiksi puhtaan siirtymän hankkeissa.”

Nuorten paneelissa toivottiin käytännönläheistä ilmastotyötä

Tilaisuuden juonsi Kreab Helsingin johtaja ja toimittaja Jussi Eronen. Eronen ja Ilmastovaikuttaminen.fi-verkoston perustaja Tiia Hartikainen juonsivat myös tulevaisuuteen kurkottavan ilmastokeskustelun tilaisuuden päätteeksi. Keskustelijoina paneelissa olivat itäsuomalaiset nuoret. He muistuttivat, että kaikkia ikäryhmiä tulee kannustaa ilmastotekoihin käytännön esimerkkien kautta.

Samalla he muistuttivat, että kaikki nuoret eivät suinkaan seuraa asiapitoisia sisältöjä sosiaalisessa mediassa, kuten monien organisaatioiden viestinnässä saatetaan olettaa. Keskustelijat esittivät toiveen, että ilmastotyöstä tultaisiin puhumaan nuorten kanssa kouluille.

Tilaisuuden järjestivät itäisen Suomen elinvoimakeskukset, maakuntaliitot ja Savonia-ammattikorkeakoulu sekä kuntien SISU-hanke. Tilaisuuden järjestämiseen on saatu Euroopan aluekehitysrahaston tukea.