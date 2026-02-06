Nimityksiä S-Pankki Kiinteistöjen Advisory Boardiin ja hallitukseen

Aiemmin hallitukseen kuuluneet Timo Stenius ja Vesa Immonen siirtyvät käytännön mukaisesti Advisory Boardin jäseniksi.



Uutena jäsenenä Advisory Boardissa on aloittanut vuoden 2026 alusta Antti Louko (TkT). Antilla on yli 20 vuoden kokemus kiinteistöalalta ja neuvonantotoiminnasta. Hän on urallaan toiminut viimeksi pitkäaikaisena toimitusjohtajana Catella Property Oy:ssä sekä sitä ennen osakkaana ja kiinteistötiimin vetäjänä Advium Corporate Finance Oy:ssä. Tällä hetkellä Antti toimii mm. Conficap Oy:n ja Are Oy:n hallituksen jäsenenä.



S-Pankki Kiinteistöjen Advisory Board tuo yhtiölle pitkän linjan kiinteistösijoitusalan osaamista ja tuoreita näkökulmia S-Pankin ulkopuolelta.



”Advisory Board vahvistaa entisestään ulkopuolisilta asiantuntijoilta saamaamme arvokasta asiantuntemusta ja markkinanäkemystä. Antin liittyminen Advisory Boardiin tuo syvällistä osaamista ja näkemystä tarjoamiimme palveluihin”, kommentoi S-Pankki Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Aarne Markkula.



Muutoksen myötä S-Pankki Kiinteistöt Oy:n hallitukseen on nimitetty kolme jäsentä S-Pankin organisaation sisältä: S-Pankin kiinteistöjen ja vaihtoehtoisten sijoitusten johtaja Teri Heilala, transaktio- ja rahoitusjohtaja Heidi Ketolainen ja S-Pankki Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Aarne Markkula.



S-Pankki Kiinteistöt Oy on S-Pankki Rahastoyhtiö Oy:n tytäryhtiö, joka tarjoaa kiinteistöjohtamisen, kiinteistösalkkujen hallinnoinnin sekä Joint Ventures -hankkeiden toteuttamisen ja hallinnoinnin palveluita.

Median yhteydenotot:

Aarne Markkula, toimitusjohtaja, S-Pankki Kiinteistöt Oy, 09 6134 6710, aarne.markkula@s-pankki.fi