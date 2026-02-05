SDP:n Haatainen: Uusi lakiesitys romuttaa erityisesti naisten aseman työmarkkinoilla
5.2.2026 12:08:22 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Hallitus on tuonut eduskuntaan lakiesityksen, jolla mahdollistetaan määräaikaisten työsopimusten tekeminen vuodeksi ilman perustetta. Lakiesitystä ei pidä hyväksyä, sillä se vaarantaa monien, erityisesti naisvaltaisten alojen työntekijöiden aseman.
– Jo tällä hetkellä julkisen sektorin naisvaltaisilla aloilla työskennellään paljon määräaikaisissa työsuhteissa. Niitä tullaan tekemään vielä enemmän, kun tämä esitys hyväksytään. Lain vaikutukset osuvatkin täysin väärään paikkaan. Näillä aloilla tehdään tärkeää ja usein myös raskasta työtä, ja nyt näiden työntekijöiden kuormitusta ollaan vielä kasvattamassa, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Tuula Haatainen toteaa.
Tutkimusten mukaan myös raskaus- ja perhevapaasyrjintä ovat todellisia ongelmia suomalaisessa työelämässä. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön tilaamassa selvityksessä nostettiin esille, että lähes 44 prosenttia määräaikaisista työntekijöistä kokee raskaussyrjintää. 32 prosenttia taas koki pelkoa tai huolta raskaus- tai perhevapaan vaikutuksista asemaansa.
– STM:n selvityksestä ilmi käyvät luvut ovat isoja. Suomessa ollaan huolissaan matalasta syntyvyydestä, mutta tilannetta ei todellakaan paranneta toimilla, joilla kasvatetaan raskaus- ja perhevapaasyrjinnän riskiä entisestään. Päinvastoin hallituksen pitäisi tehdä kaikkensa, jotta kaikki, jotka lapsia toivovat, voisivat niitä myös saada, painottaa Haatainen.
Orpon hallitus on heikentänyt kaudellaan useilla lakimuutoksilla työntekijöiden asemaa, joita on perusteltu työllisyyden parantamisella. Hallitus on kuitenkin todennut määräaikaisia työsuhteita koskevassa lakiesityksessä, ettei sillä ole selviä työllisyysvaikutuksia, mutta määräaikaisten työsuhteiden lisääntymisen myötä on odotettavissa myös niihin liittyvien syrjintäepäilyjen kasvua.
– Valitettavasti näemme nyt hallituksen toimien todellisen vaikutuksen – työttömyys on historiallisen korkealla ja talous on heikoissa kantimissa. Ihmiset säästävät, koska ovat epävarmoja tulevaisuudestaan ja omien työsuhteidensa pysyvyydestä. Tähän tilanteeseen emme tarvitse lisää heikennyksiä, joilla epävarmuutta lisätään, Haatainen päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuula HaatainenKansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtajaPuh:09 432 3026
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Onko sähkön kansallinen hintakatto kohtuullinen ratkaisu kohtuuttomiin hintapiikkeihin?5.2.2026 12:54:34 EET | Tiedote
– Aiemmissa sähkön hintapiikeissä esimerkiksi Marinin hallituksen aikana poliittinen keskustelu oli huomattavan aktiivista ja oppositio vaati hallitusta toimimaan viipymättä. Nyt saman kaltaisen tilanteen toistuessa moni luonnollisesti kysyy, reagoiko Orpon hallitus asiaan yhtä määrätietoisesti, kysyy kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaa (sd.).
SDP:n Eveliina Heinäluoma: Hallitus leikkaa suurkaupunkien sote-palveluista – helsinkiläiset maksavat hinnan5.2.2026 08:19:35 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma arvostelee jyrkästi Orpon hallituksen suunnitelmia leikata suurten kaupunkien sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitusta. Toissa päivänä julkaistussa hallituksen esitysluonnoksessa hyvinvointialueiden rahoituslain muuttamiseksi esitetään yhteensä 390 miljoonan euron leikkauksia ja ne kohdistuvat erityisesti Helsinkiin ja muihin suuriin kaupunkeihin.
SDP:n Piritta Rantanen: Hallituksen on pidettävä ruoan hinta aisoissa4.2.2026 12:05:39 EET | Tiedote
– Ruoan alkutuotanto on saatava kannattavaksi ennen kaikkea kaupan ja tuottajan jälkimmäiselle kohtuuttomiin sopimusehtoihin puuttumalla, mutta lainsäätäjällä on myös velvollisuus varmistaa, ettei se kostaudu suomalaiselle kuluttajalle ruoan kalliimpana hintana, sanoo maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Piritta Rantanen (sd.).
SDP:n Joona Räsänen: Ministeri Purrakin voisi jo tunnustaa, että hallituksella on vastuu talouden alakulon pahentamisesta4.2.2026 10:31:52 EET | Tiedote
SDP ei ole hallituksen kanssa eri mieltä talouden sopeuttamisen tarpeesta tai mittakaavasta vaan politiikan valinnoista. Hallitus ajaa omalla talouspolitiikallaan Suomen entistä suurempiin vaikeuksiin, sanoo Joona Räsänen.
Piritta Rantanen sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtajaksi3.2.2026 15:00:38 EET | Tiedote
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä järjestäytyi kokouksessaan 3.2.2026. Ryhmän 1. varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisellä päätöksellä Piritta Rantanen. – Kiitän ryhmää saadusta luottamuksesta. Työ paremman huomisen ja suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan eteen jatkuu, toteaa Rantanen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme