SDP:n Haatainen: Uusi lakiesitys romuttaa erityisesti naisten aseman työmarkkinoilla

– Jo tällä hetkellä julkisen sektorin naisvaltaisilla aloilla työskennellään paljon määräaikaisissa työsuhteissa. Niitä tullaan tekemään vielä enemmän, kun tämä esitys hyväksytään. Lain vaikutukset osuvatkin täysin väärään paikkaan. Näillä aloilla tehdään tärkeää ja usein myös raskasta työtä, ja nyt näiden työntekijöiden kuormitusta ollaan vielä kasvattamassa, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Tuula Haatainen toteaa.

Tutkimusten mukaan myös raskaus- ja perhevapaasyrjintä ovat todellisia ongelmia suomalaisessa työelämässä. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön tilaamassa selvityksessä nostettiin esille, että lähes 44 prosenttia määräaikaisista työntekijöistä kokee raskaussyrjintää. 32 prosenttia taas koki pelkoa tai huolta raskaus- tai perhevapaan vaikutuksista asemaansa.

– STM:n selvityksestä ilmi käyvät luvut ovat isoja. Suomessa ollaan huolissaan matalasta syntyvyydestä, mutta tilannetta ei todellakaan paranneta toimilla, joilla kasvatetaan raskaus- ja perhevapaasyrjinnän riskiä entisestään. Päinvastoin hallituksen pitäisi tehdä kaikkensa, jotta kaikki, jotka lapsia toivovat, voisivat niitä myös saada, painottaa Haatainen.

Orpon hallitus on heikentänyt kaudellaan useilla lakimuutoksilla työntekijöiden asemaa, joita on perusteltu työllisyyden parantamisella. Hallitus on kuitenkin todennut määräaikaisia työsuhteita koskevassa lakiesityksessä, ettei sillä ole selviä työllisyysvaikutuksia, mutta määräaikaisten työsuhteiden lisääntymisen myötä on odotettavissa myös niihin liittyvien syrjintäepäilyjen kasvua.

– Valitettavasti näemme nyt hallituksen toimien todellisen vaikutuksen – työttömyys on historiallisen korkealla ja talous on heikoissa kantimissa. Ihmiset säästävät, koska ovat epävarmoja tulevaisuudestaan ja omien työsuhteidensa pysyvyydestä. Tähän tilanteeseen emme tarvitse lisää heikennyksiä, joilla epävarmuutta lisätään, Haatainen päättää.