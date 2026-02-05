Kokoomuksen Fagerström: Hankintalain uudistus tarkoittaa reilumpaa kilpailua, parempia markkinoita ja veroeuroille enemmän vastinetta
5.2.2026 14:50:26 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Hankintalakia uudistetaan, koska julkiset hankinnat ovat yksi Suomen talouden suurimmista kokonaisuuksista. Vuosittain valtio, kunnat ja hyvinvointialueet ostavat tavaroita ja palveluita noin 40 miljardilla eurolla veronmaksajien rahoilla. Hallitus antoi esityksensä hankintalain uudistamisesta eduskunnalle tänään.
– Kyse on suomalaisten yhteisistä varoista. Meidän velvollisuutemme on huolehtia siitä, että jokainen veroeuro käytetään mahdollisimman järkevästi, avoimesti ja vaikuttavasti, sanoo Kokoomuksen kansanedustaja Noora Fagerström.
Fagerströmin mukaan uudistuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut taata paremmat mahdollisuudet yrittäjille ja pk-yrityksille
”Nykyinen hankintajärjestelmä on monin paikoin raskas ja vaikeasti lähestyttävä erityisesti pk-yrityksille. Yhä suurempi osa julkisista hankinnoista on tehty kilpailuttamatta niin sanotuilta inhouse-yhtiöiltä, mikä on sulkenut markkinoita yksityisiltä toimijoilta eli paikallisilta yrityksiltä”, Fagerström muistuttaa.
Hankintalain uudistuksella, lisätään kilpailua julkisissa hankinnoissa, parannetaan pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuihin ja estetään hankintalain kiertäminen keinotekoisilla järjestelyillä.
Keskeinen uudistus on 10 prosentin vähimmäisomistusvaatimus sidosyksiköille, joka varmistaa, että kilpailuttamatta hankittavat palvelut perustuvat aitoon määräysvaltaan, eivät näennäisiin pienomistuksiin.
”Kun markkinat avautuvat, syntyy uusia mahdollisuuksia yrittäjille, työllisyys paranee ja palvelut tuotetaan tehokkaammin. Uudistus vahvistaa merkittävällä tavalla julkisten hankintojen, eli kansalaisten veroeurojen käytön läpinäkyvyyttä”, Fagerström sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Noora FagerströmKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Wallinheimo: Uudistettu hankintalaki hyödyttää kuntia, yrityksiä ja veronmaksajia5.2.2026 15:41:37 EET | Tiedote
Hallituksen valmistelema hankintalain uudistus tuo selkeät pelisäännöt kuntien hankintoihin ja vahvistaa luottamusta koko järjestelmään. Kokoomuksen Sinuhe Wallinheimon mukaan uudistus lisää avoimuutta ja reilua kilpailua vaarantamatta kuntien välistä yhteistyötä tai palvelujen saatavuutta.
Kokoomuksen Limnell: Informaatioresilienssi on turvallisuutta sekä uutisten seuraaminen että uutistauot vahvistavat kriisinkestävyyttä5.2.2026 10:53:44 EET | Tiedote
Uutisten määrä kasvaa, mutta yhä useampi suomalainen kertoo välttelevänsä uutisia kokonaan. Ilmiö ei ole vain yksilön valinta, vaan liittyy demokratian toimivuuteen, turvallisuuden tunteeseen ja yhteiskunnan kriisinkestävyyteen. Uutisten viikolla keskustelua on syytä laajentaa informaatioresilienssiin eli kykyyn kohdata tietoa kestävästi myös kuormittavassa maailmantilanteessa, toteaa Kokoomuksen kansanedustaja ja kyberturvallisuuden dosentti Jarno Limnell.
Kokoomuksen Kauma: SDP:n talouspuhe kärsii vakavasta uskottavuusvajeesta – vaativat päätöksiä, joita ovat koko kauden vastustaneet4.2.2026 13:30:12 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma tyrmää SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyarin syytökset hallituksen epäonnistumisesta julkisen talouden hoidossa.
Kokoomuksen Valkonen: Hallitsematon sote-menojen kasvu vaarantaisi palvelut3.2.2026 15:58:08 EET | Tiedote
Hallitus uudistaa hyvinvointialueiden rahoituslakia vahvistaakseen julkisen talouden kestävyyttä, hillitäkseen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvua ja varmistaakseen, että sote-palvelut voidaan rahoittaa pitkäjänteisesti ilman velkaantumisen hallitsematonta kiihtymistä, sanoo kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen.
Kokoomuksen Väyrynen: Hallitus rajaa yksityisen diagnoositiedon käyttöä – rahoitus vastaa paremmin todellista palvelutarvetta3.2.2026 14:00:41 EET | Tiedote
Hallitus korjaa hyvinvointialueiden rahoitusmallin keskeistä vinoumaa rajaamalla yksityisessä terveydenhuollossa kirjattujen diagnoositietojen vaikutusta alueiden rahoitukseen. Tavoitteena on kokoomuksen lääkärikansanedustajan mukaan alueiden eriytymisen hillitseminen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme