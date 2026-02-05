Kokoomuksen Fagerström: Hankintalain uudistus tarkoittaa reilumpaa kilpailua, parempia markkinoita ja veroeuroille enemmän vastinetta

– Kyse on suomalaisten yhteisistä varoista. Meidän velvollisuutemme on huolehtia siitä, että jokainen veroeuro käytetään mahdollisimman järkevästi, avoimesti ja vaikuttavasti, sanoo Kokoomuksen kansanedustaja Noora Fagerström.



Fagerströmin mukaan uudistuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut taata paremmat mahdollisuudet yrittäjille ja pk-yrityksille



”Nykyinen hankintajärjestelmä on monin paikoin raskas ja vaikeasti lähestyttävä erityisesti pk-yrityksille. Yhä suurempi osa julkisista hankinnoista on tehty kilpailuttamatta niin sanotuilta inhouse-yhtiöiltä, mikä on sulkenut markkinoita yksityisiltä toimijoilta eli paikallisilta yrityksiltä”, Fagerström muistuttaa.



Hankintalain uudistuksella, lisätään kilpailua julkisissa hankinnoissa, parannetaan pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuihin ja estetään hankintalain kiertäminen keinotekoisilla järjestelyillä.



Keskeinen uudistus on 10 prosentin vähimmäisomistusvaatimus sidosyksiköille, joka varmistaa, että kilpailuttamatta hankittavat palvelut perustuvat aitoon määräysvaltaan, eivät näennäisiin pienomistuksiin.



”Kun markkinat avautuvat, syntyy uusia mahdollisuuksia yrittäjille, työllisyys paranee ja palvelut tuotetaan tehokkaammin. Uudistus vahvistaa merkittävällä tavalla julkisten hankintojen, eli kansalaisten veroeurojen käytön läpinäkyvyyttä”, Fagerström sanoo.