SDP:n Suhonen: Hallitus rakentaa epävarmuuden pätkätyö-Suomea
5.2.2026 14:57:00 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Orpon hallitus jatkaa yksipuolista työntekijöiden kurittamista helpottamalla määräaikaisten työsopimusten solmimista ilman perusteltua syytä. Esitys lisää epävarmuutta työelämässä, kohdistuu erityisesti naisiin ja nuoriin ja vie Suomea entistä syvemmälle pätkätyökierteeseen, kaikki tämä ilman näyttöä työllisyysvaikutuksista, kritisoi SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen.
Tänään eduskunnan käsittelyssä oleva hallituksen esitys työsopimuslain muuttamisesta on jälleen yksi lenkki Orpo–Purran hallituksen työelämäheikennysten ketjussa. Suomi on jo nyt EU:n kärkimaiden joukossa määräaikaisten työsuhteiden osuudessa.
– On täysin käsittämätöntä, että hallitus esittää määräaikaisuuksien lisäämistä tilanteessa, jossa niitä käytetään Suomessa jo valmiiksi enemmän kuin useimmissa EU-maissa. Tämä ei ole työllisyyspolitiikkaa, vaan tietoinen valinta kipata ainoastaan lisää epävarmuutta työntekijöiden harteille, Suhonen sanoo.
Hallituksen oma esitys myöntää, että muutoksilla on negatiivisia vaikutuksia työntekijöiden asemaan sekä lisätä raskaus- ja perhevapaasyrjintää. Tästä huolimatta esitystä viedään eteenpäin.
– Hallitus tietää itsekin, että esitys heikentää työntekijöiden turvaa ja lisää syrjintää, ja silti se ajetaan läpi. Tämä kertoo, kuinka yksipuolisesti hallitus suhtautuu työelämän uudistamiseen, Suhonen toteaa.
Suhosen mukaan määräaikaisuuksien helpottaminen osuu erityisesti nuoriin ja naisiin, joilla määräaikaiset työsuhteet ovat jo nyt selvästi yleisempiä.
– Kun työ on epävarmaa, elämäkin on epävarmaa. Pätkätyöt lykkäävät perheen perustamista ja lisäävät taloudellista stressiä. Hallitus puhuu syntyvyydestä, mutta tekee samaan aikaan päätöksiä, jotka vaikeuttavat nuorten ja perheellisten arkea, Suhonen korostaa.
Esitys heikentää Suhosen mukaan myös toistaiseksi voimassa olevien työsuhteiden asemaa, kun työelämässä määräaikaisuudesta tehdään käytännössä pidennetty koeaika.
– Tämä on askel kohti mallia, jossa pysyvä työ korvataan määräaikaisilla sopimuksilla. Samalla irtisanomissuojaa on jo heikennetty. Yhteisvaikutus on työntekijälle kylmää kyytiä, Suhonen tiivistää.
