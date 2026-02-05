SDP:n Suhonen: Hallitus rakentaa epävarmuuden pätkätyö-Suomea

Orpon hallitus jatkaa yksipuolista työntekijöiden kurittamista helpottamalla määräaikaisten työsopimusten solmimista ilman perusteltua syytä. Esitys lisää epävarmuutta työelämässä, kohdistuu erityisesti naisiin ja nuoriin ja vie Suomea entistä syvemmälle pätkätyökierteeseen, kaikki tämä ilman näyttöä työllisyysvaikutuksista, kritisoi SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen.