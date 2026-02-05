SDP:n Lauri Lyly: Määräaikaisuuksien helpottaminen lisää epävarmuutta työmarkkinoilla

Hallitus on tuonut eduskuntaan esityksen työsopimuslain muuttamisesta (HE 199/2025 vp), jossa määräaikainen työsuhde voitaisiin solmia jopa vuodeksi ilman perusteltua syytä. Samassa esityksessä esitetään takaisinottovelvollisuuden rajaamista ja lomautusilmoitusajan lyhentämistä.

– Esitys on jälleen yksi osoitus Orpon hallituksen linjasta, jossa työelämää uudistetaan yksipuolisesti työntekijöiden asemaa heikentämällä. Suomi on jo nyt EU:n kärkimaiden joukossa määräaikaisten työsuhteiden määrässä. Määräaikaisia työsuhteita on julkisella sektorilla työskentelevillä huomattavasti useammin yksityiseen sektoriin verrattuna. Julkisella sektorilla osuus oli 24,8 prosenttia ja yksityisellä sektorilla 13,0 prosenttia vuonna 2023. Tästä huolimatta hallitus haluaa tietoisesti lisätä pätkätyötä ja epävarmuutta. Tämä ei ole työllisyyspolitiikkaa vaan työelämän kurjistamista, Lyly sanoo.

Lylyn mukaan esitys kohdistuu erityisen raskaasti naisiin ja nuoriin. Määräaikaiset työsuhteet ovat jo nyt yleisempiä naisvaltaisilla aloilla sekä julkisella sektorilla, ja tutkimusten mukaan määräaikaisuudet lisäävät epävarmuutta ja lykkäävät perheen perustamista.

– Hallituksen oma esitys myöntää, että määräaikaisuuksien lisääminen voi kasvattaa raskaus- ja perhevapaasyrjintää. Silti hallitus vie esitystä eteenpäin. Tämä on vakava ristiriita puheiden ja tekojen välillä, Lyly muistuttaa.

Lyly korostaa, että hallituksen esitykselle ei ole osoitettavissa työllisyyttä lisääviä vaikutuksia ja tuottavuuskehitykseen sillä on pääosin negatiivisia vaikutuksia.

– Miksi koko hallituskauden kestänyt työntekijöiden yksipuolinen kuritus jatkuu. Kaikki tulokset näyttävät mihin se on johtanut: työttömyys on korkeimmillaan, työelämän epävarmuus on kasvanut ja työttömyyden pelko on suurta romutetun työttömyysturvan takia, päättää Lyly.