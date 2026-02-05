Etävertaisryhmästä voimavaroja ikääntyneille puolisoaan hoitaville omaishoitajille

Ryhmän tavoitteena on avata erilaisia näkökulmia omaishoitajuuteen ja pohtia omaishoitajuuden monimuotoisuutta. Tavoitteena on myös oman ja yhteisen pohdinnan kautta vahvistaa hyvinvointia ja jaksamista sekä rohkaista myötätuntoon itseä ja toisia kohtaan.

Maksuton Voimavaroja omaishoitajuuteen -etävertaisryhmä on ensisijaisesti tarkoitettu ikääntyneille puolisoaan hoitaville henkilöille, jotka haluavat omaishoidon arkeen virkistystä ja keskustelukumppaneita muista omaishoitajista. Ryhmään ovat tervetulleita osallistujat eri puolilta Keski-Suomen hyvinvointialuetta. Ryhmään mahtuu yhteensä 10 osallistujaa, eikä osallistujan tarvitse olla virallinen omaishoitaja osallistuakseen ryhmään.

– Olemme pitäneet etävertaisryhmiä vuodesta 2023 alkaen. Osallistujat ovat olleet eripuolilla Keski-Suomen hyvinvointialuetta asuvia puolisoaan hoitavia senioreita. Osallistujat ovat arvostaneet ryhmän turvallista ja luottamuksellista ilmapiiriä sekä vertaistuen merkitystä, kertoo Keski-Suomen hyvinvointialueen senioriohjaaja Minna Salminen.

Senioriohjaaja on auttanut ryhmäläisiä myös erilaisten tukien hakemisessa ja yhdessä on voitu pohtia ovatko arjen palvelut ja tukiverkostot kunnossa.

Ryhmä järjestetään etätapaamisina, koska tarkoitus on tavoittaa omaistaan hoitavia senioreita koko Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

– Omaishoitajan voi olla myös helpompi osallistua etäyhteyksin, kun taas irtautuminen kodin ulkopuoliseen ryhmään voi olla haasteellista, Minna Salminen toteaa.

Ryhmän tapaamiset ja teemat ovat:



Torstaina 19.3. klo 14.00–15.30 Omannäköinen omaishoitajuus. Mitä omaishoitajuuteen sitoutuminen merkitsee minulle?

Torstaina 16.4. klo 14.00–15.30 Tunteet osana omaishoitajuutta ja ristiriidat ihmissuhteissa. Erilaisten tunteiden havainnointi ja hyväksyntä. Omien rajojen tunnistaminen.

Torstaina 21.5. klo 14.00–15.30 Yhdessä ja yksin rakennettu elämä. Arjen teot, sanat ja voimavarat.

Torstaina 17.9 klo 14.00–15.30 Luottamus ja anteeksi anto. Tarve rakastaa ja tulla rakastetuksi. Lupa olla armollinen itselleen. Omaishoitajuus on muutakin kuin hoivasuhde.

Torstaina 15.10. klo 14.00–15.30 Omaishoitajuuden monimuotoisuus. Mikä minulle on merkityksellistä?

Jokaisen tapaamisen päätteeksi osallistujilla on tilaisuus avoimeen vertaiskeskusteluun. Senioriohjaaja on keskustelussa mukana, jos mielen päälle nousee arjen haasteita koskevaa avun tai tuen tarvetta.

Osallistuaksesi etävertaisryhmään tarvitset tietokoneen tai tabletin, Teams-ohjelman ja kamera- ja ääniyhteyden. Ryhmä toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän seurakunnan kanssa.

Ilmoittautumiset ryhmään 16.3 mennessä: