Apetit Oyj:n tilinpäätöstiedotteen 2025 julkistaminen 13. helmikuuta 2026
6.2.2026 12:00:00 EET | Apetit Oyj | Tiedote
Apetit Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2025 julkistetaan perjantaina 13.2.2026 klo 8.30. Tilinpäätöstiedote on luettavissa julkistamisen jälkeen yhtiön verkkosivuilla apetit.fi.
Apetit järjestää tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä perjantaina 13.2.2026 klo 10.00. Tiedotustilaisuutta voi seurata Apetitin verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/sijoittajille. Esitysmateriaali ja tallenne tiedotustilaisuudesta ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.
Yhteyshenkilöt
Miika KemiläViestintä- ja vastuullisuusjohtajaApetit OyjPuh:+358104024044miika.kemila@apetit.fi
Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, joka perustaa toimintansa ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun. Toimimme tiiviissä yhteistyössä alkutuotannon kanssa kotimarkkinoillamme Suomessa ja Ruotsissa. Luomme kasviksista hyvinvointia tuottamalla herkullisia ja arkea pelastavia ruokaratkaisuja. Jalostamme rypsistä ja rapsista laadukkaita kasviöljyjä sekä rapsipuristeita. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: apetit.fi
