Viruskausi on päällä ja pöpöt jylläävät – DNA:n asiantuntijalta viisi vinkkiä puhelimen pitämiseksi puhtaana
6.2.2026 14:19:33 EET | DNA Oyj | Tiedote
Puhuttaessa viruksista samassa virkkeessä älylaitteiden kanssa viitataan usein tietoturvaa uhkaaviin haittaohjelmiin. Troijalaisilta sietääkin suojautua, mutta sama pätee myös reaalimaailman viruksiin ja bakteereihin, varsinkin nyt, kun pöpöt ovat liikkeellä. DNA:n laitemyynnin osastopäällikkö Jesse Kieksi kertaa muistisäännöt puhelimen hygieniasta huolehtimiseen.
Puhelimia käytetään likaisilla käsillä, ne ovat mukana kaikkialla, myös vessassa sekä keittiössä, ja niitä säilytetään esimerkiksi taskun tai laukun pohjalla. Matka pöpömagneetista bakteeripesäkkeeksi on lyhyt, ellei laitteen asianmukaiseen puhdistamiseen kiinnitä huomiota.
”Kännykässä on enemmän bakteereita kuin vessan ovenkahvassa, mutta tästä huolimatta vain harva koskaan puhdistaa luuriaan kunnolla. Näytön pikainen hihapyyhkäisy ei riitä vähentämään puhelimen bakteeri- tai viruskantaa. Laitteen puhtauteen voi kuitenkin vaikuttaa omia käyttötottumuksia muuttamalla ja puhdistamalla sen riittävän usein muutaman yksinkertaisen niksin avulla. Pienilläkin teoilla voi olla iso vaikutus siihen, kuinka paljon ja minkälaisia bakteereja näytölläsi asustelee”, sanoo Kieksi.
Alla DNA:n asiantuntijan vinkkejä puhelimen pitämiseksi puhtaana:
- Vaikka puhelimen puhtaana pitäminen on hyvä tapa estää bakteerien leviäminen, on sitäkin tärkeämpää pitää käsihygienia kunnossa. Bakteerit ja virukset päätyvät puhelimen pinnalle yleensä käsien kautta, joten käsissä piileksivät pöpöt kannattaa hävittää, jos mahdollista, jo ennen puhelimeen koskemista pesemällä tai desinfioimalla kädet huolellisesti.
- Puhelin on hyvä puhdistaa riittävän usein, sillä pöpöjä kertyy näytölle joka käyttökerran yhteydessä. Päivittäinen mikrokuituliinalla pyyhkiminen ja viikoittain tehty huolellisempi puhdistus pitävät luurin hygienian korkeatasoisena.
- On tärkeää rajoittaa puhelimen käyttöä tilanteissa, joissa se on erityisen altis bakteereille, kuten vessassa käydessä. Vessa onkin yksi isoimmista bakteerilähteistä, koska puhelinta käytetään usein vessassa asioinnin aikana ja kädet pestään vasta vessakäynnin jälkeen. Ulosteperäiset norovirukset voivat elää pinnoilla pitkään ja puhelin on ikävä kyllä otollinen kasvualusta näille viruksille.
- On suositeltavaa pestä kädet aina puhelimen lainaamisen jälkeen. Puhelimen pinnoilla elävät pöpöt ovat pääosin käyttäjän omasta suusta tai iholta lähtöisin olevia bakteereja, jolloin laitteen omistajalla on hyvä vastustuskyky niitä kohtaan. Kaverille bakteerikanta voi kuitenkin olla vieras. Jos siis lainaa ystävänsä puhelinta, kannattaa kädet pestä pikaisesti sen jälkeen.
- Puhelinta ei kannata näplätä ruokaa laittaessa, koska silloin bakteerit päätyvät helposti omaan ja muiden ruokailijoiden elimistöön. Jos käyttää puhelinta reseptin lukuun, se kannattaa ainakin puhdistaa huolellisesti etukäteen tai päällystää esimerkiksi läpinäkyvällä kelmulla. Näin puhelin myös pysyy puhtaana leivottaessa.
Kieksi muistuttaa myös, ettei puhelin ole ainoa säännöllistä puhdistamista vaativa laite kotona. Vinkkejä kannattaa soveltaa myös esimerkiksi tablettitietokoneisiin, nappikuulokkeisiin ja kaukosäätimiin.
Valitse oikeat apuvälineet
Puhelimen pyyhkimiseen kannattaa käyttää sekä mikrokuituliinaa että kosketusnäytölle tarkoitettua kosteaa liinaa. Desinfioivia aineita sisältävät puhdistusliinat ovat mikrokuituliinoja tehokkaampia tappamaan pöpöjä, mutta ne ovat myös kertakäyttöisiä, joten niitä ei halua välttämättä käyttää ihan joka päivä. Suositeltavaa on pyyhkäistä kännykkä sellaisella ainakin pari kertaa viikossa ja mikrokuituliinalla päivittäin.
”Mieto alkoholiliuosspray on vieläkin järeämpi ase epätoivottuja bakteereja vastaan. Kaupoista löytyy älypuhelimille tarkoitettuja tuotteita, mutta liuoksen voi valmistaa myös itse sekoittamalla pieneen spraypulloon vettä ja apteekeista saatavaa isopropyylialkoholia. Liuosta suihkutetaan pehmeälle nukkaamattomalle liinalle, jolla puhelin pyyhitään huolellisesti. Puhelin voi jäädä puhdistuksen jälkeen kosteaksi, joten se on syytä pyyhkiä lopuksi vielä kuivalla pyyhkeellä. Näin perusteellista puhdistamista ei tarvitse tietenkään tehdä joka päivä, mutta viikoittain tehtynä se auttaa pitämään puhelimen jo huomattavasti aiempaa puhtaampana”, Kieksi neuvoo.
Latausportti ja kaiuttimen reiät keräävät likaa
Näytön lisäksi puhelimessa on myös muita paikkoja, jotka kannattaa puhdistaa silloin tällöin. Kosketusnäyttöisissä puhelimissa on vähemmän pöpöille otollisia koloja kuin näppäinpuhelimissa, mutta likaa niihin kertyy silti. Latausportti ja kaiuttimen reiät ovatkin kenties helpoiten likaa kerääviä osia puhelimessa ja siksi ne tulisi siivota nukasta ja muusta liasta tasaisin väliajoin.
”Joskus puhelimen latausliitäntä saattaa olla niin täynnä likaa, ettei puhelin enää lataudu. Tällöin kannattaa puhdistaa reiät vaikkapa hammastikulla tai pumpulipuikolla. Näitä käyttäessä tulee kuitenkin olla hyvin varovainen, sillä liian voimakas latausportin tai kaiuttimien tonkiminen voi aiheuttaa laitteelle vahinkoa. Jos ei halua tunkea latausporttiin mitään ylimääräistä, voi myös käyttää paineilmaspraytä, jonka avulla saa puhallettua liat pois luurin onkaloista. Paineilmaspraytä saa ostettua esimerkiksi rautakaupoista ja hyvin varustelluista marketeista”, Kieksi vinkkaa.
Näiden vinkkien avulla pidät puhelimen pöpövapaampana. Muista lisäksi riittävä puhelimen suojaus niin ulkoa kuin sisältä; rikkoontumiselta ja tietoturvauhilta.
Lisätietoja medialle
Jesse Kieksi, laitemyynnin osastopäällikkö, DNA Oyj, 044 044 9484, jesse.kieksi@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi
Kuvat
DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä.
