Olympialaiset muuttavat olohuoneet kisakatsomoiksi – Jättiruudut ja teräväpiirto mullistavat suomalaisten katselukokemuksen

Data paljastaa murroksen: 75-tuumaiset ja suuremmat ruudut yleistyvät vauhdilla





Televisiokaupan data osoittaa, kuinka nopeasti katselutottumukset muuttuvat erityisesti suurten urheilutapahtumien ympärillä. Vielä vuoden 2022 talviolympialaisten aikaan 55–65-tuumaiset televisiot hallitsivat markkinaa edustaen yli puolta kaikesta TV-myynnistä. Tuolloin 75-tuumaiset ja sitä suuremmat ruudut vastasivat reilun kymmenen prosentin osuudesta.

Nyt tilanne on muuttunut, ja kasvun painopiste on siirtynyt selvästi suurempiin kokoluokkiin.

– Suurin suhteellinen myynninkasvu tulee tällä hetkellä 75-tuumaisista ja sitä suuremmista jättiruuduista. Vuosi vuodelta suurten ruutujen osuus myynnistä kasvaa, ja merkittävimmät myyntipiikit ajoittuvat juuri suurten urheilutapahtumien ympärille. Tästä erinomainen esimerkki on vuoden 2024 kesäolympialaiset, jolloin 75–100-tuumaiset jättiruudut näyttelivät jo lähes viidennestä koko markkinan TV-myynnistä, analysoi POWER Finland Oy:n viihde-elektroniikan myyntipäällikkö Lauri Räsänen.

Teräväpiirto tekee oikeutta suurille ruuduille





Televisiomarkkinaa on pitkään ohjannut selkeä lainalaisuus: kuluttajat ostavat vuosi vuodelta suurempia laitteita. 55-tuumainen kokoluokka on vakiinnuttanut asemansa kotien "standardina", mutta trendi vie vääjäämättä kohti 65-tuumaisia ja sitä suurempia televisioita.

Tätä trendiä tukee vahvasti vuoden 2025 HD-siirtymä ja teräpiirtolähetykset. Kun lähdemateriaali on laadukasta teräväpiirtoa, kuva pysyy veitsenterävänä ja yksityiskohtaisena myös 75- tai jopa 100-tuumaisilla ruuduilla.

– Nykytekniikka mahdollistaa elokuvateatterimaisen kokemuksen ilman pelkoa kuvan puuroutumisesta. HD-siirtymä on poistanut teknisen pullonkaulan suurten ruutujen tieltä, ja uskomme nimenomaan tämän teknologisen harppauksen kiihdyttävän entistä isompien televisioiden kysyntää, Räsänen summaa.

Kuva on vain puolet elämyksestä – Äänentoiston kysyntä kasvussa





Vaikka kisatunnelma välittyy visuaalisesti, nykykuluttajat ymmärtävät kokonaisvaltaisen elämyksen merkityksen. Tämä näkyy selkeinä myyntipiikkeinä äänentoistolaitteissa kisojen alla.

– Urheilun katsomisessa ääni on puolet tunteesta. Kun visuaalinen puoli on kunnossa, halutaan myös äänimaailman vastaavan kuvan laatua. Tämä on kasvattanut soundbar-kaiuttimien ja kotiteatterijärjestelmien kysyntää arvokisojen lähestyessä, Räsänen toteaa.

Olympialaiset ohjaavat ostopäätöksiä ja ajoitusta





Suuret urheilutapahtumat toimivat markkinassa herätteenä, joka muuttaa kuluttajien ostopäätösten ajoitusta. Vaikka valtaosa kotitalouksista päivittää televisionsa harvemmin kuin viiden vuoden välein, kisat toimivat usein ratkaisevana katalyyttina päätöksenteolle. Laitetta ei enää vaihdeta vain sen rikkoutuessa, vaan siksi, että kisoista halutaan kaikki irti parhaalla mahdollisella tekniikalla.

Ilmiö näkyi selvästi kesäolympialaisten aikaan vuonna 2024.

– Televisioiden myynti kehittyi markkinassa kesä–heinäkuussa 2024 täysin eri tavalla kuin alkuvuonna, jolloin kauppa oli vaisumpaa. Tämä vahvistaa sen, että olympialaiset saavat ihmiset pysähtymään ja arvioimaan katselukokemustaan.

– Olympialaiset koetaan edelleen vahvasti yhteisöllisenä tapahtumana, mutta yhä useammin oma koti toimii kisakatsomona. Katselukokemukseen ollaan valmiita panostamaan, koska urheilu on parhaimmillaan elämyksellistä, tunteita herättävää ja yhteisiä hetkiä luovaa, Räsänen päättää.