Pientalojen itsearvioinnit ovat käynnissä Pirkanmaalla – Lämmitys ja sähkölaiteviat onnettomuustilastojen kärjessä

Postilaatikkoon putoavassa pientalojen itsearvioinnissa pureudutaan kodin vaaranpaikkoihin ja muistutetaan jokaisen omasta roolista tulipalojen ennaltaehkäisemisessä. Pientalojen rakennuspalojen tai palovaarojen aiheuttajissa vuonna 2025 kärkeen nousivat nokipalot sekä sähkölaitteiden huollon laiminlyönti ja niiden vikaantuminen. Näihin asioihin kiinnitetään huomiota myös pientalojen itsearvioinnissa.

Johtava palotarkastaja Jarkko Jääskeläinen Pirkanmaan pelastuslaitokselta kertoo, että pienillä teoilla voi lisätä oleellisesti paloturvallisuutta. Tulipalossa tuhoutuneen talon jäänteitä tutkiessaan ja palontutkintaa tehdessään Jääskeläinen on toisinaan havainnut, kuinka ajallaan tehty nuohous tai sähkölaitteen oikeaoppinen käyttö olisi saattanut estää kodin menetyksen.

– Nuohoojan tilaaminen on pikkuhomma, mutta joskus se jää hoitamatta. Monelle myös tuntuu jääneen käsitys, että nuohooja tulee pyytämättä paikalle tietyin väliajoin, mikä ei pidä paikkaansa.

Jääskeläinen korostaa nuohouksen tärkeyttä ja muistuttaa, että säännöllisestä nuohouksesta sekä tulisijojen ja savuhormien kunnosta on vastuussa rakennuksen omistaja.

Huomioi paloturvallisuus puulämmityksessä

Hormin ja tulisijojen kunto on ajankohtainen kysymys helmikuussa, kun lämmityskausi on kuumimmillaan. Vakituisessa asumiskäytössä olevan rakennuksen tulisijat ja savuhormit tulee nuohota vuoden välein.

Ympärivuotisesti käytössä oleva vapaa-ajan rakennus rinnastetaan vakituiseen asumiseen, joten tällöin myös nuohous tulisi suorittaa vuoden välein. Vapaa-ajan rakennusten nuohousväli muutoin on kolme vuotta. Tulisijaa lämmitettäessä on syytä muistaa myös suojaetäisyydet ja tulisijojen ja hormien kunnon tarkastelu. Huomioimalla nämä helpot vinkit voi varmistaa, että pakkasten paukkuessa kodin lämmössä voi nauttia turvallisesti tulen loimotuksesta tulipesässä.

Vinkit turvalliseen puulämmitykseen

Aloita lämmittäminen aina maltillisesti, jos lämmityksestä on ollut taukoa. Pitkään käytöstä pois ollut tulisija voi vaurioitua liian nopeasta lämpötilan vaihtelusta.

Polta tulisijassa vain kuivaa ja puhdasta puuta. Tulisijoja ei ole tarkoitettu roskien tai jätteiden polttoon. Sopimattoman polttomateriaalin käyttö voi johtaa nokipaloon hormiin kertyvien epäpuhtauksien vuoksi.

Huolehdi suojaetäisyyksistä. Tulisijojen läheisyyteen varastoidut polttopuut, kalusteet tai tekstiilit ovat tulipalon syttymisen kannalta riskialttiita.

Polta tulisijoja valvotusti. Tulipalo, joka on alkanut valvomattomasta tulisijasta, on lähtökohtaisesti aina tuhoisampi ja voimakkaampi. Kun tulta käsitellään valvotusti, voi onnettomuudesta selvitä säikähdyksellä ja tuhot jäävät pieniksi.

Sulje hormipelti vasta, kun tuli on täysin sammunut. Kyteväkin tuli muodostaa myrkyllistä, täysin hajutonta ja huomaamatonta häkää. Valmistajan ohjeiden mukaan asennettu toimiva häkävaroitin varmistaa turvallisen lämmittämisen.

Viallinen sähkölaite on aina riski

Sähkölaitteiden ja varsinkin ladattavien laitteiden määrä kasvaa vuosi vuodelta ja tämä näkyy myös tulipalojen aiheuttajissa. Itsearviointilomaketta täyttäessä onkin hyvä pohtia, onko omassa arjessa rutiineja, joita voisi muuttaa ja näin parantaa paloturvallisuutta.

Helposti toteutettavia vinkkejä sähkölaitteiden turvalliseen käyttöön:

Älä jätä pesukonetta päälle valvomatta.

Käytä vain ehjää sähkölaitetta ja noudata käyttöohjetta. Rikkinäinen sähkölaite tai johto tulisi poistaa käytöstä heti, kun vian havaitsee. Erilaiset muodonmuutokset ja poikkeava käyttäytyminen, kuten sulaminen, vilkkuvat valot tai palaneen käry, ovat merkkejä siitä, että laitteen käyttö ei ole turvallista.

Lataa ladattavia laitteita valmistajan ohjeistuksen mukaan ja valvotusti. Pullistunut tai ylikuumeneva akku ei ole turvallinen ja se tulee poistaa käytöstä heti.

Huolehdi sähkölaitteiden säännöllisestä huollosta ja kunnossapidosta. Esimerkiksi pyykinkuivaimeen kertyvä nukka tai kylmälaitteen taakse kertynyt pöly vaikuttavat laitteen ilmanvaihtoon, ja voivat aiheuttaa laitteen kuumenemista. Laitteiden säännöllisen huollon ja puhdistuksen yhteydessä käytöstä aiheutuneet viat, kuten mekaaninen kuluminen ja sulamisesta aiheutuva muodonmuutos, voidaan havaita ajoissa.





Näiden edellä mainittujen asioiden lisäksi pientalojen itsearvioinnissa pureudutaan myös moniin muihin arjen onnettomuusriskeihin, jotka ovat usein helposti estettävissä omalla havainnoinnilla ja toiminnalla. Opas on erinomainen apuväline, kun oman kodin turvallisuus pohdituttaa, ja sen pariin kannattaa palata myöhemminkin.

Opas ja arviointilomake toimivat perustana turvalliselle asumiselle ja auttavat havainnoimaan kodissa läsnä olevia riskejä. Halvin ja turvallisin onnettomuus on sellainen, joka ei koskaan toteudu.

Itsearvioinnilla turvallisuutta koteihin

Tänä vuonna noin 17 000 taloutta Pirkanmaalla saa pelastuslaitokselta kirjeen, jossa on itsearviointilomake, ohjeet itsearvioinnin tekemiseen sekä turvallisuusopas. Varaamalla hetken aikaa voi vaikuttaa ratkaisevasti oman kodin paloturvallisuuden parantamiseen ja tulipalojen ennaltaehkäisyyn.

Onnettomuus on usein monen irralliselta vaikuttavan sattumuksen ketju, jossa ensimmäinen ja oleellisin linkki on ihmisen oma toiminta ja tietämys. Hyvin pienikin arkinen teko voi estää onnettomuuden kokonaan.

Tänä vuonna pientalojen itsearvioinnin palautuspäivä on 28.2.2026. Perinteinen palotarkastus suoritetaan kohteisiin, joista arviointilomaketta ei palauteta määräajassa.

Usein kysytyimmät kysymykset itsearvioinneista:

Miksi en saanut itsearviointikirjettä, vaikka niitä on saapunut samalle alueelle? Pirkanmaa on jaettu viiteen alueeseen, ja jokaiselle alueelle lähetetään itsearviointilomakkeet eri vuosina. Jos et saanut arviointikirjettä nyt, alueesi on vuorossa tulevina vuosina.

Pirkanmaa on jaettu viiteen alueeseen, ja jokaiselle alueelle lähetetään itsearviointilomakkeet eri vuosina. Jos et saanut arviointikirjettä nyt, alueesi on vuorossa tulevina vuosina. Milloin palotarkastus tehdään, mikäli en ehtinyt vastata itsearviointilomakkeeseen? Itsearviointeihin liittyvät palotarkastukset tehdään kesän 2026 aikana. Palotarkastuksista ei ilmoiteta erikseen.





Itsearviointeihin liittyvä materiaali on katsottavissa myös Pirkanmaan pelastuslaitoksen verkkosivuilla:

pelastustoimi.fi/pirkanmaa/palvelut/valvonta/itsearviointi