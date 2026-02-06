Yhteisöllisen asumisen kilpailutus herätti runsaasti kiinnostusta – Oma Häme lisää asuinpaikkoja ikäihmisille
6.2.2026 14:12:47 EET | Oma Häme | Tiedote
Oma Häme lisää 150 sosiaalihuoltolain mukaista yhteisöllisen asumisen paikkaa seuraavan kolmen vuoden aikana.
Kanta-Hämeen hyvinvointialue lisää reilusti sosiaalihuoltolain mukaisia yhteisöllisen asumisen paikkoja ikäihmisille tulevina vuosina. Vuonna 2025 käynnistetty yhteisöllisen asumisen hankintakilpailutus päättyi tammikuussa 2026, ja siihen jätettiin runsaasti tarjouksia. Kilpailutuksen myötä hyvinvointialue lisää noin 150 pitkäaikaisen yhteisöllisen asumisen paikkaa seuraavan kolmen vuoden aikana. Ensimmäiset uudet yksiköt saadaan käyttöön jo tänä vuonna, suurin osa vuonna 2027–2028. Mukana on myös uudisrakennuskohteita.
Tällä hetkellä sosiaalihuoltolain mukaisessa yhteisöllisen asumisen piirissä on Oma Hämeessä 170 asiakasta, joista suurin osa saa palvelua ostopalvelun kautta. Yhteisöllisen asumisen kilpailutus ei vaikuta nykyisiin asukkaisiin tai heidän asuinpaikkoihinsa. Hyvinvointialue järjestää asumisyksiköt pääosin ostopalveluina, mutta lisää omaa tuotantoa niille seuduille, joilla ostopalveluja ei ole saatavilla.
– Tarjousten määrä ylitti odotuksemme, mikä osoittaa kiinnostuksen yhteisölliseen asumiseen sekä sen, että kilpailutuksemme onnistui rakenteellisesti. Myös tarjousten sisältö on odotustemme mukainen. Erityisen tyytyväisiä olemme siitä, että alueellemme on tulossa kokonaan uusia yksiköitä, jotka on suunniteltu juuri yhteisöllisen asumisen tarpeisiin, ikäihmisten palvelujen toimialajohtaja Jorma Haapanen sanoo.
Oma Hämeen tavoitteena on lisätä vuosittain vähintään 50 uutta yhteisöllisen asumisen paikkaa vuoteen 2030 asti. Hankinnan kokonaisarvo neljän vuoden aikana on kokonaisuudessaan eniten 40 miljoonaa euroa. Palvelua ostetaan joustavasti vain tarpeeseen, ja valvonta toteutetaan samalla mallilla kuin alueen omissakin yksiköissä.
Mitä yhteisöllinen asuminen tarkoittaa?
Sosiaalihuoltolain mukainen yhteisöllinen asuminen tarjoaa kodinomaisen vaihtoehdon kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon välille. Kyseessä on esteetön ja turvallinen asumisyksikkö, jossa jokaisella asukkaalla on oma vuokra-asunto sekä mahdollisuus osallistua sosiaalista kanssakäymistä edistävään toimintaan. Kotihoito ja tukipalvelut järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaan. Pitkäaikaisessa yhteisöllisessä asumisessa ei ole hoitohenkilöstöä paikalla ympäri vuorokauden, vaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.
Yhteisöllinen asuminen on Suomessa vielä varsin uutta, mutta se kehittyy jatkuvasti ja sen merkitys kasvaa väestön ikääntyessä.
– Tällaiselle asumisratkaisulle on selkeästi kasvavaa kysyntää. Kun yhteisöllistä asumista pystytään tarjoamaan oikea-aikaisesti ja riittävässä määrin, tarve ympärivuorokautiselle palveluasumiselle vähenee. Tavoitteena on, että useimmat yhteisöllisen asumisen asukkaat voisivat elää tässä asumismuodossa riittävien palveluiden turvin loppuun saakka, kertoo Haapanen.
Tällä hetkellä Oma Hämeessä on jonossa pitkäaikaiseen yhteisölliseen asumiseen 15 henkilöä. Laki yhteisöllisen asumisen järjestämisestä on tullut voimaan vuonna 2023. Oma Hämeellä on erikseen myös lyhytaikaista yhteisöllistä asumista, joita järjestetään ns. Kotia kohti -yksiköissä.
