Vasemmistoliitto

Aino-Kaisa Pekonen: Toimeentulotuen heikennykset iskevät lastensuojelutaustaisiin nuoriin - menikö oikein, ministeri Grahn-Laasonen?

6.2.2026 15:12:02 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote

Jaa

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen pitää järkyttävänä toimeentulotuen uusia linjauksia, jotka heikentävät lastensuojelun jälkihuollon asiakkaana olevien nuorten asemaa. Toimeentulotuen kokonaisuudistuksen myötä Kela on kiristänyt merkittävästi jälkihuollon asiakkaiden toimeentulotuen saamisen ehtoja. 

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja AIno-Kaisa Pekonen
Kuva: Hilla Kurki

– Lastensuojelutaustaiset nuoret ovat erityisen haavoittuvassa asemassa olevia nuoria, joiden kiinnittymistä yhteiskuntaan, opintoihin ja työelämään tulisi pystyä tukemaan kaikin keinoin. Nyt heidän itsenäistymistään ja opintoihin hakeutumista heikennetään kohtuuttomilla linjauksilla, Pekonen sanoo. 

Kelan uuden linjauksen myötä lastensuojelutaustaiset nuoret voivat menettää itsenäistymisvaransa, kun se leikkaantuu pois toimeentulotuesta. Heidät myös velvoitetaan nostamaan opintolainaa toimeentulotuen saamisen edellytyksenä. Tähän asti lastensuojelutaustaisten nuorten opinnoista johtuvaa velkaantumista on haluttu torjua, jotta opintoihin hakeuduttaisiin ja niissä pysyttäisiin. 

– Toimeentulotuen heikennykset iskevät törkeällä tavalla lastensuojelutaustaisiin nuoriin, ja pahimmillaan johtavat kasvavaan nuorten syrjäytymiseen. Tulemme ensi viikolla jättämään kirjallisen kysymyksen ministeri Grahn-Laasoselle ja kysymään, menikö tämä oikein, Pekonen sanoo.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto

Sarkkinen: Kotiopetuksen rajoittamista tai kieltämistä on selvitettävä6.2.2026 09:02:15 EET | Tiedote

Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän ehdottaa, että kotiopetuksen tiukempaa sääntelyä ja valvontaa tai kokonaan kieltämistä olisi selvitettävä. Suomessa ei ole koulupakkoa, vaan oppivelvollisuus. Kotiopetuksessa olevien määrä on vielä melko pieni, mutta se on viime vuosina ollut kasvussa. Viime syksynä kotiopetuksessa oli noin 950 lasta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye