Aino-Kaisa Pekonen: Toimeentulotuen heikennykset iskevät lastensuojelutaustaisiin nuoriin - menikö oikein, ministeri Grahn-Laasonen?
6.2.2026
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen pitää järkyttävänä toimeentulotuen uusia linjauksia, jotka heikentävät lastensuojelun jälkihuollon asiakkaana olevien nuorten asemaa. Toimeentulotuen kokonaisuudistuksen myötä Kela on kiristänyt merkittävästi jälkihuollon asiakkaiden toimeentulotuen saamisen ehtoja.
– Lastensuojelutaustaiset nuoret ovat erityisen haavoittuvassa asemassa olevia nuoria, joiden kiinnittymistä yhteiskuntaan, opintoihin ja työelämään tulisi pystyä tukemaan kaikin keinoin. Nyt heidän itsenäistymistään ja opintoihin hakeutumista heikennetään kohtuuttomilla linjauksilla, Pekonen sanoo.
Kelan uuden linjauksen myötä lastensuojelutaustaiset nuoret voivat menettää itsenäistymisvaransa, kun se leikkaantuu pois toimeentulotuesta. Heidät myös velvoitetaan nostamaan opintolainaa toimeentulotuen saamisen edellytyksenä. Tähän asti lastensuojelutaustaisten nuorten opinnoista johtuvaa velkaantumista on haluttu torjua, jotta opintoihin hakeuduttaisiin ja niissä pysyttäisiin.
– Toimeentulotuen heikennykset iskevät törkeällä tavalla lastensuojelutaustaisiin nuoriin, ja pahimmillaan johtavat kasvavaan nuorten syrjäytymiseen. Tulemme ensi viikolla jättämään kirjallisen kysymyksen ministeri Grahn-Laasoselle ja kysymään, menikö tämä oikein, Pekonen sanoo.
