Hämeenlinnan paloasemalla avoimet ovet 112-päivänä

Tapahtumassa pääsee tutustumaan viranomaisten ja muiden turvallisuustoimijoiden kalustoon, työhön ja arkeen, kun pelastustoimi, poliisi, ensihoito, puolustusvoimat ja muut alueellisen turvallisuuden organisaatiot esittelevät toimintaansa! Tarjolla on nähtävää ja koettavaa kaikenikäisille. Päivän tapahtuma on myös oiva mahdollisuus kysyä vinkkejä turvallisuuteen ja turvallisempaan arkeen.

112-päivä on Suomen turvallisuustoimijoiden yhteinen kampanja arjen turvallisuuden parantamiseksi. Kampanjassa halutaan kiinnittää suomalaisten huomio tapaturmien ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn kotona, töissä ja vapaa-ajalla. Vuoden 2026 teemana on hätänumeron oikea käyttö, ja erityisenä kohderyhmänä nuoret miehet.