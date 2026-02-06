Hämeenlinnan paloasemalla avoimet ovet 112-päivänä
6.2.2026 15:37:56 EET | Oma Häme | Tiedote
Kanta-Hämeen pelastuslaitos avaa tuttuun tapaan ovensa yleisölle, kun se järjestää 112-päivän tapahtuman Hämeenlinnan paloasemalla keskiviikkona 11.2. klo 10 – 18, osoitteessa Kutalantie 1.
Tapahtumassa pääsee tutustumaan viranomaisten ja muiden turvallisuustoimijoiden kalustoon, työhön ja arkeen, kun pelastustoimi, poliisi, ensihoito, puolustusvoimat ja muut alueellisen turvallisuuden organisaatiot esittelevät toimintaansa! Tarjolla on nähtävää ja koettavaa kaikenikäisille. Päivän tapahtuma on myös oiva mahdollisuus kysyä vinkkejä turvallisuuteen ja turvallisempaan arkeen.
112-päivä on Suomen turvallisuustoimijoiden yhteinen kampanja arjen turvallisuuden parantamiseksi. Kampanjassa halutaan kiinnittää suomalaisten huomio tapaturmien ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn kotona, töissä ja vapaa-ajalla. Vuoden 2026 teemana on hätänumeron oikea käyttö, ja erityisenä kohderyhmänä nuoret miehet.
