SDP:n Tuppurainen: STT:n oikaisu on riittämätön

- Pidän valitettavana, että aiemmin tosiasioiden tarkkuudesta tunnettu STT julkaisi täysin perättömiä tietoja nimettömien lähteiden perusteella ja kieltäytyy ilmiselvien virheiden korjaamisesta, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen toteaa.

- Olen pettynyt siihen, että STT myöntää lähteidensä yksilöidyt ja tarkastettavissa olevat väitteet vääriksi, mutta tästä huolimatta pitää kiinni niistä yksilöimättömistä väitteistä, joita ei ole samalla tavalla mahdollista tarkastaa ja osoittaa vääriksi. Luulisi, että jos lähteet näiltä osin ovat antaneet heille todistettavasti valheellista tietoa, se perustelisi myös muiden lähteiden esittämien väitteiden kyseenalaistamisen.

Rajuimmat väitteet ovat STT:n lähteiden sijaan peräisin yksittäisestä nimettömästä vastauksesta kyselyyn, joka on lähetetty kaikkien eduskuntaryhmien avustajille ja muille eduskunnan työntekijöille samalla vastauslinkillä. Näin ollen vastauksien ei voi varmistaa tulleen keneltäkään SDP:n eduskuntaryhmän henkilöstöön kuuluvalta. Tuppurainen pitää hyvän journalistisen tavan vastaisena tällaisen vastauksen käyttämistä uutisessa siteerattavana lähteenä ja sen nostamista jopa uutisen otsikkoon.

- Olen pahoillani siitä, että avustajani ja eduskuntaryhmän henkilöstö ovat joutuneet mukaan tähän keskusteluun. Ihmettelen myös suuresti, miksi STT ei ole huomioinut kummankaan avustajani julkisuudessa olleita lausuntoja, joissa he kiistävät uutisessa esitetyt väitteet. STT ei myöskään ole alkuperäisen uutisen julkaisun jälkeen halunnut haastatella avustajiani toisin kuin muut mediat.

- Vallankäyttäjänä minun pitää kestää huomattavasti tavallista ihmistä voimakkaampaa arvostelua ja arviointia. Kuitenkin myös kansanedustajan asemassa olevilla ihmisillä on tosiasiaväitteiden suhteen sama suoja kuin kellä tahansa muulla. Myös heitä koskevien julkisesti esitettävien väitteiden on oltava paikkansa pitäviä.

- Jatkotoimenpiteiden osalta tulen vielä tarkastelemaan oikeusoppineiden kanssa eri vaihtoehtoja.

Liitteenä STT:lle 1.2.2026 lähetetty oikaisupyyntö siltä osin kuin sen sisältämä tieto on julkista.