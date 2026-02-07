Veikkaus Oy

Loton potti kohoaa kahteen miljoonaan euroon

7.2.2026 22:40:54 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Lotossa ei tänä iltana löytynyt yhtään täysosumaa, joten ensi lauantaina jaossa on kahden miljoonan euron potti.

Lotton ja Keno-pelien kuponkeja telineessä pöydällä, etualalla täyttämättömiä lotto-kuponkeja ja punainen kynä.
Suomalaisten kestosuosikki Lotto täytti tämän vuoden tammikuussa 55 vuotta Veikkaus / Mari Lehtisalo

Loton kierroksen 6/2026 oikea rivi on 2, 14, 18, 25, 26, 31 ja 34. Lisänumeroksi arvottiin 7 ja plusnumeroksi 3.

Lotossa ei tällä kierroksella löytynyt yhtään täysosumaa, eikä 6+1-tulosta. Suurimmat voitot menivät 6 oikein -tuloksille, joita löytyi 29 kappaletta. Näillä osumilla voitti 2 971 euroa.

Milli-pelin lauantaisen arvonnan oikea rivi on 1, 14, 26, 28, 37, 38 ja lisänumero 12. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta pienempiä voittoja voitettiin 19 307 kappaletta.

Jokeri-pelin tämän illan voittorivi on 1 1 2 7 1 8 9. Arvonnassa ei löytynyt osumia kahdessa ylimmässä voittoluokassa.

Lomatonnin voittorivi on Pariisi 58. Tuhannen euron päävoittoja lähti matkaan kymmenen kappaletta.

Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää täältä.

Lotto täytti tämän vuoden tammikuussa 55 vuotta. Ensimmäinen lottoarvonta suoritettiin 3.1.1971. Merkkivuoden aikana Loton historiaa ja merkitystä suomalaisille nostetaan esiin eri näkökulmista.

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

