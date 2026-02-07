Loton potti kohoaa kahteen miljoonaan euroon

Loton kierroksen 6/2026 oikea rivi on 2, 14, 18, 25, 26, 31 ja 34. Lisänumeroksi arvottiin 7 ja plusnumeroksi 3.

Lotossa ei tällä kierroksella löytynyt yhtään täysosumaa, eikä 6+1-tulosta. Suurimmat voitot menivät 6 oikein -tuloksille, joita löytyi 29 kappaletta. Näillä osumilla voitti 2 971 euroa.

Milli-pelin lauantaisen arvonnan oikea rivi on 1, 14, 26, 28, 37, 38 ja lisänumero 12. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta pienempiä voittoja voitettiin 19 307 kappaletta.

Jokeri-pelin tämän illan voittorivi on 1 1 2 7 1 8 9. Arvonnassa ei löytynyt osumia kahdessa ylimmässä voittoluokassa.

Lomatonnin voittorivi on Pariisi 58. Tuhannen euron päävoittoja lähti matkaan kymmenen kappaletta.

Katso kaikki tulokset täältä

Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää täältä.

Lotto täytti tämän vuoden tammikuussa 55 vuotta. Ensimmäinen lottoarvonta suoritettiin 3.1.1971. Merkkivuoden aikana Loton historiaa ja merkitystä suomalaisille nostetaan esiin eri näkökulmista.