27 % kasvu heviosastolla – Lidlin tammikuun heviale innosti erityisesti hedelmien pariin

Lidlin tammikuun heviosaston alennuskampanjassa kaikki hedelmät ja vihannekset olivat alennuksessa koko kuukauden. Pääsääntöisesti alennusprosentit asettuivat 10 ja 30 prosentin väliin. Hedelmien ja vihannesten myynti on tammikuussa tavallisestikin huipussaan, ja Lidlissä alkuvuoden hevibuumiin päätettiin tarttua aivan uusin ottein.

– Halusimme kampanjallamme kannustaa suomalaisia terveellisempään ruokailuun. Monella on haasteita päästä ravitsemussuositusten mukaiseen päiväsuositukseen kasvisten osalta, ja olemme saaneet kampanjastamme valtavasti kiittävää palautetta. Toivomme tietysti, että asiakkaidemme kasvisinnostus ei jää vain tammikuuhun, vaan että suomalaiset inspiroituisivat tämän myötä syömään kasviksia monipuolisemmin myös muina kuukausina, sanoo Lidlin heviosaston päällikkö Jarno Sinkkonen.

Kampanjan myötä yhä useampi ostoskori on täyttynyt kasviksista ja Lidlin heviosaston myynti oli tammikuussa huippulukemissa. Tammikuun aikana hedelmiä ja vihanneksia ostettiin jopa 27 prosenttia enemmän kuin joulukuussa. Viime vuoden tammikuuhun verrattuna hedelmiä ja vihanneksia myytiin nyt reilusti yli miljoona enemmän.

Suomalaiset ovat perinteikästä kansaa myös heviosastolla. Kaikille tutut kurkku, tomaatti ja salaatti maistuvat vuoden ympäri, ja niitä ostoskoreista on löytynyt myös tänä tammikuuna. Heviosaston alennuskampanja on kuitenkin kannustanut kokeilemaan erityisesti erilaisia hedelmiä.

– Moni on tammikuun aikana päättänyt selvästi laajentaa omaa palettiaan hedelmien osalta ja napannut ostoskoriinsa laajemmalla skaalalla terveelliseksi evääksi sopivia hedelmiä. Kampanjamme voittajia ovat muun muassa minivesimeloni sekä eksoottisemmat hedelmät kuten vaikkapa kiivi ja ananas. Myös sesongissa olevat sitrukset ovat olleet vielä tavallista kovemmassa suosiossa, Sinkkonen summaa.

Tammikuun terveysbuumi näkyy kasvuna myös kasviproteiineissa

Tammikuu on monelle terveellisemmän ja ympäristön kannalta parempien ruokavalintojen aikaa ja tavallinen aika viettää esimerkiksi kasvisruokakuukautta. Lidlissä hevialen lisäksi asiakkaita kannustettiin kasvipohjaisten valintojen pariin, kun myymälöissä oli koko tammikuun ajan yhdessä WWF Suomen kanssa laaditut kyltit, joilla muistutettiin ostopäätöksen hetkellä oman hyvinvoinnin ja ympäristön kannalta hyvistä valinnoista.

Tammikuun aikana kasvipohjaisten proteiininlähteiden myynti kokonaisuudessaan on kasvanut 23 prosentilla, verrattuna vuoden 2025 keskiarvoiseen kuukausimyyntiin. Tämä pitää sisällään muun muassa palkokasvit ja pähkinät, kalaa ja lihaa korvaavat vaihtoehdot sekä valmisruoat.

– Näin hieno kasvu kertoo siitä, että terveellisemmät vaihtoehdot selvästi kiinnostavat. Tammikuussa uuteen vuoteen lähdetään tehden tietoisesti parempia valintoja ja yhä useampi innostuu kokeilemaan kasvipohjaisia vaihtoehtoja. Jos söisimme aina kuin tammikuussa, sillä olisikin jo suuri vaikutus terveyden ja ympäristön näkökulmasta – toivottavasti moni onnistui tammikuun aikana tekemään paremmista valinnoista rutiinin itselleen koko loppuvuodeksi, iloitsee Lidlin vastuullisuuspäällikkö Maija Moisander.