Kehitysjournalismipalkinto Viivi Berghemille, Benjamin Suomelalle ja Jouni Koposelle tv-dokumentista Syyrian tytöt
11.2.2026 18:24:08 EET | Suomen Punainen Risti SPR | Tiedote
Palkittu dokumentti tuo esiin nuorten naisten äänen ja kokemuksen siitä, millaista on elää lähes koko elämänsä konfliktin keskellä.
Vuoden 2025 Kehitysjournalismipalkinnon teema oli kriisit ja konfliktit. Raati painotti arviointikriteereissään erityisesti uusia näkökulmia ja omaehtoista tapaa kertoa maailmasta, vähälle huomiolle jääneitä konflikteja sekä paikan päällä olemisen ja läsnäolon merkitystä.
Palkinnon voittivat Viivi Berghem, Benjamin Suomela ja Jouni Koponen dokumentista Syyrian tytöt (Yle Ulkolinja).
Dokumentissa Ulkolinjan toimittaja Viivi Berghem matkusti Syyriaan ja perehtyi naisten ja tyttöjen asemaan maassa, jonka uuden hallinnon suunta on hämärän peitossa. Dokumentissa ääneen pääsevät syyrialaiset naiset, jotka kertovat, millaista on olla nuori tämän päivän Syyriassa.
Raadin mukaan Syyrian tytöt edustaa pitkäjänteistä journalismia, joka vaatii resursseja, mutta palkitsee katsojan. Raati oli erityisen ilahtunut siitä, että dokumentti toi esiin paikallisia ääniä ja nosti esille mediassa sivuun jääneen konfliktin ajankohtaisen tilanteen.
– Erityisen tärkeää on se, että paikalliset ihmiset saavat itse puhua: mukana ei ole länsimaalaista toimittajaa selittämässä, miten asiat ovat, vaan ihmiset kertovat kokemuksistaan omilla äänillään, perustelee Irene Zidan, entinen Lähi-Idän kirjeenvaihtaja ja viestintäasiantuntija.
– Dokumentti avaa vaikuttavasti, kuinka vaikea ja ongelmallinen Syyrian tilanne on edelleen ja kuinka ratkaisut tuntuvat vievän jatkuvasti ojasta allikkoon, sanoo Helsingin Sanomien toimittaja Tommi Nieminen.
Palkintosumma on 3 000 euroa.
Kunniamaininta Iikka Sorvalille ja Iiro Kerkelälle
Raati valitsi myös kunniamaininnan saajan. Kunniamaininta myönnetään Iikka Sorvalille ja Iiro Kerkelälle Ylioppilaslehden saamelaisalueita käsittelevästä reportaasista Tien päässä. Juttu tarkastelee puolustuspolitiikkaa, infrastruktuuria ja saamelaisalueita aikana, jolloin turvallisuuspolitiikka jyrää usein vähemmistöjen oikeuksien yli.
Raati oli ilahtunut reportaasin omaperäisyydestä ja omaäänisyydestä sekä tavasta, jolla turvallisuuspolitiikan vaikutukset saamelaisten arkeen tuodaan näkyväksi:
– Nykyisessä kansallista turvallisuutta koskevassa keskusteluilmapiirissä on tärkeää tarkastella myös sitä, miten paikalliset asukkaat on huomioitu ja otettu mukaan päätöksentekoon. Saamelaisten näkökulma turvallisuusympäristön muutoksiin laajentaa keskustelua, toteaa Euroopan siviilikriisinhallinnan osaamiskeskuksen johtaja Johanna Sumuvuori.
– Juttu tekee tärkeän huomion siitä, että globaalia journalismia voidaan tehdä myös Suomen sisällä. Se havainnollistaa, miten puolustusvoimat voivat infrastruktuurihankkeiden, kuten tieprojektien, kautta muuttaa kokonaisia alueita, perustelee Helsingin Sanomien toimittaja Tommi Nieminen.
Lisäksi raatilaiset toivat esiin Ylioppilaslehden merkityksellisen roolin suomalaisen mediakentän moniäänisyydelle.
Vuosittainen tunnustus globaalille journalismille
Kehitysjournalismipalkinto jaettiin nyt kuudennen kerran. Voittajan valitsi itsenäinen raati. Raadin jäseniä olivat Anu Sajavaara (Valtakunnansovittelija), Irene Zidan (viestintäasiantuntija ja entinen Lähi-idän kirjeenvaihtaja), Johanna Sumuvuori (Euroopan siviilikriisinhallinnan osaamiskeskuksen johtaja), Sami Kero (Helsingin Sanomat, kuvaaja) ja Tommi Nieminen (Helsingin Sanomat, toimittaja).
Suomen Punainen Risti, Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes, Helsingin Sanomain Säätiö ja Suomen Journalistiliitto ovat perustaneet Kehitysjournalismipalkinnon nostaakseen esiin laadukkaita ja innovatiivisia globaaleja teemoja käsitteleviä journalistisia julkaisuja ja kasvattaakseen suomalaisen kehitysjournalismin näkyvyyttä ja arvostusta.
Lisätiedot
Viestinnän asiantuntija Tiina Helin, Vikes, tiina.helin@vikes.fi, p. 040 125 0346
Viestinnän asiantuntija Minttu-Maaria Partanen, Suomen Punainen Risti,minttu-maaria.partanen@redcross.fi, p. 040 587 0032
Tietoja julkaisijasta
Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista humanitaarisista järjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.
Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Punainen Risti SPR
Hungerdagsinsamlingens totala resultat är 1,5 miljoner euro5.2.2026 05:30:00 EET | Pressmeddelande
År 2025 gav Finlands Röda Kors Hungerdagsinsamling ungefär samma summa för hjälparbete som året innan. Med bidragen som samlats till katastroffonden får människor som drabbats av en kris eller katastrof hjälp såväl i världen som i Finland.
Nälkäpäivä-keräyksen kokonaistulos on 1,5 miljoonaa euroa5.2.2026 05:30:00 EET | Tiedote
Suomen Punaisen Ristin vuoden 2025 Nälkäpäivä-keräys tuotti auttamistyöhön lähes saman summan kuin edellisenä vuonna. Katastrofirahastoon kerättyjen lahjoitusten avulla autetaan kriisin tai katastrofin keskelle joutuneita niin maailmalla kuin Suomessakin.
Suomen Punaiselta Ristiltä apua iskujen keskellä eläville Ukrainassa3.2.2026 05:45:00 EET | Tiedote
Suomen Punainen Risti antaa katastrofirahastostaan 300 000 euroa Ukrainan Punaisen Ristin auttamistyöhön erityisesti Kiovan alueella. Lisääntyneet iskut, pitkät sähkökatkot ja kovat pakkaset vaikeuttavat ihmisten selviytymistä pitkittyneen konfliktin keskellä.
Heiko Laubach nimitetty Punaisen Ristin Kontti-ketjun johtajaksi20.1.2026 06:45:00 EET | Tiedote
Suomen Punaisen Ristin hallitus on nimittänyt Heiko Laubachin valtakunnallisen Kontti-ketjun johtajaksi. Hän aloitti tehtävässään 12.1.2026.
Till årets frivilliga räddare valdes Satakunta räddningshundgrupp17.12.2025 05:45:00 EET | Pressmeddelande
Frivilliga räddningstjänsten (Vapepa) valde till årets frivilliga räddare 2025 Satakunta räddningshundgrupp, som består av gruppledare Katja Naskali, hundförare Hanna Vuorinen, hjälpförare Marko Kuusikoski och Vapepaledare Mikko Linnainsaari
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme