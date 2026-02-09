Oma Hämeen Älylinja-hanke sai rahoitusta Sitralta
9.2.2026 14:07:32 EET | Oma Häme | Tiedote
Oma Häme on saanut Sitralta eli Suomen itsenäisyyden juhlarahastolta rahoitusta uuden Älylinja-hankkeen käynnistämiseen.
Älylinja-hanke on osa Sitran Ennakoiva terveys ja hyvinvointi ‑ohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää sosiaali- ja terveydenhuollon ennakoivien menetelmien käyttöönottoa sekä hyödyntää uusia teknologioita palvelujen kehittämisessä. Rahoitus kattaa 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.
Älylinja-hankkeessa Oma Häme kehittää puhelimitse tapahtuvaa asiakasohjausta Ensilinjassa ja siihen liittyvää tiedon hyödyntämistä. Tavoitteena on vahvistaa ennakoivaa työotetta ja parantaa palveluiden laatua sekä yhdenvertaisuutta. Hankkeessa hyödynnetään tekoälyyn perustuvia analysointiratkaisuja ja Oma Hämeen henkilökeskeistä tietomallia. Hankkeessa testataan myös puheohjausta älykkään hoidon tarpeen arvion tekemisessä, jolloin asiakas voi vastata puhelimessa etukäteiskysymyksiin keskustelemalla. Ratkaisujen avulla pyritään tukemaan ammattilaisia heidän työssään ja tarjoamaan asiakkaille entistä sujuvampia palveluita.
Hankkeen myötä Oma Häme toteuttaa laajemman analyysin Ensilinjan puhelinpalveluista sekä vahvistaa datan hyödyntämistä palveluiden kehittämisessä. Samalla rakennetaan edellytyksiä uudenlaisille toimintamalleille, jotka tukevat ennakoivaa, asiakaslähtöistä ja resurssitehokasta palvelutuotantoa. Hankkeen tuloksena pyritään myös tuottamaan käytäntöjä ja ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää jatkossa laajemminkin hyvinvointialueiden palveluissa. Hankkeen toteutukseen osallistuvat palveluntuottajina ja uusimman tekoälyteknologian asiantuntijoina Aivot Labs Oy ja JST Healthcare Solutions Oy.
Rahoituksen avulla Oma Häme pääsee vahvistamaan alueen edelläkävijyyttä digitalisaatiossa ja tuottamaan uudenlaisia toimintamalleja ja tietoa, jotka tukevat hyvinvointialueen strategisia ja asiakaslähtöisiä tavoitteita. Älylinja-hankkeen toivotaan tuottavan myös kansallista hyötyä tarjoamalla monistettavia ratkaisuja puhelinpalvelujen ja asiakasohjauksen kehittämiseen, helpottamaan tulevaa ammattilaisvajetta, parantamaan palvelujen laatua ja sekä luomalla valmiuksia suomalaisen terveysteknologian ratkaisujen laajempaan hyödyntämiseen.
Hankeaika on 5.1.2025-31.1.2027. Hankkeesta tullaan viestimään tarkemmin sen edetessä.
Lue lisää Sitran uutisesta: https://www.sitra.fi/uutiset/sitran-rahoitushaun-valinnat-julki-viisi-uutta-hanketta-vauhdittaa-ennakoivien-menetelmien-kayttoa-sotepalveluissa/
Lisätietoja:
Toni Suihko, kehitys- ja ICT-johtaja
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
toni.suihko@omahame.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Ensihoidon toimintavalmiutta on vahvistettu Kanta-Hämeessä9.2.2026 14:45:34 EET | Tiedote
Kanta‑Hämeen pelastuslaitoksen ensihoidossa on viime kuukausina tehty toimia, joilla on vahvistettu palvelua ja valmisteltu toimintaa tarpeiden mukaiseksi.
Hämeenlinnan paloasemalla avoimet ovet 112-päivänä6.2.2026 15:37:56 EET | Tiedote
Kanta-Hämeen pelastuslaitos avaa tuttuun tapaan ovensa yleisölle, kun se järjestää 112-päivän tapahtuman Hämeenlinnan paloasemalla keskiviikkona 11.2. klo 10 – 18, osoitteessa Kutalantie 1.
Yhteisöllisen asumisen kilpailutus herätti runsaasti kiinnostusta – Oma Häme lisää asuinpaikkoja ikäihmisille6.2.2026 14:12:47 EET | Tiedote
Oma Häme lisää 150 sosiaalihuoltolain mukaista yhteisöllisen asumisen paikkaa seuraavan kolmen vuoden aikana.
Esitys aluehallitukselle: mielenterveys- ja päihdepalveluja kehitetään nykyisessä palvelurakenteessa ilman uusia yksiköitä5.2.2026 10:05:00 EET | Uutinen
Aluehallitus käsittelee maanantaina 9. helmikuuta palveluverkkopäätösten päivityksiä, jotka koskevat mielenterveys- ja päihdepalveluja. Muutokset etenevät vielä aluevaltuuston käsittelyyn. Aluehallitukselle esitetään, että mielenterveys- ja päihdepalveluihin aiemmin suunniteltuja erillisiä yksiköitä – selviämisasemaa sekä asumispalvelujen arviointi- ja kuntoutusyksikköä – ei tässä vaiheessa perusteta. Aluevaltuusto on päättänyt yksiköiden perustamisesta osana palveluverkkopäätöksiä huhtikuussa 2024. Muutosesitykset liittyvät palveluverkkosuunnitelman toteutustavan tarkentamiseen. Taustalla on palvelujen uudelleenarviointi, jonka mukaan kyseisiin yksiköihin suunnitellut palvelut voidaan järjestää tarkoituksenmukaisesti osana nykyisiä palvelukokonaisuuksia. Selviämishoidosta tehtiin pilotti Palveluverkkoa suunniteltaessa tavoitteena oli selviämisaseman perustaminen vieroitus- ja katkaisuhoidon yhteyteen. Ahveniston sairaalassa ei kuitenkaan ole selviämisasemalle soveltuvia tiloja, eikä e
Aluehallitus käsittelee esitystä Parolan terveysaseman siirrosta5.2.2026 10:00:00 EET | Uutinen
Aluehallitus käsittelee maanantaina 9. helmikuuta aluevaltuustolle menevää esitystä Parolan terveysaseman siirrosta Hämeenlinnaan. Aluehallitukselle esitetään, että Parolan terveysaseman toiminta siirtyisi Hattulasta Ahveniston palvelukeskukseen 1.7.2027 mennessä. Kyseessä on palveluverkkoon liittyvä päätös, jonka tekee lopullisesti aluevaltuusto. Siirron jälkeen Ahveniston palvelukeskus vastaisi noin 30 000 asukkaan sosiaali- ja terveyspalveluista. Aluevaltuusto päätti hyvinvointialueen palveluverkosta huhtikuussa 2024. Päätöksen mukaan Oma Hämeen palvelurakenne perustuu kolmeen sote-palvelukeskukseen, sote-palvelupisteisiin sekä liikkuviin palveluihin. Päätökseen on kirjattu Parolan sopimustilanne ja sen tarkastelu vuonna 2026. Parolan terveysaseman palveluja Hattulassa tuottaa Terveystalo. Nykyinen sopimus Terveystalon kanssa päättyy 30.6.2026. Parolan terveyskeskuksen toiminnan siirron valmistelussa on arvioitu vaikutuksia palvelujen saavutettavuuteen ja hoidon jatkuvuuteen. Asiakk
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme