Jyväskylässä selviämisasema on 16.2. alkaen auki iltakahdeksasta aamukahdeksaan
9.2.2026 14:25:40 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Hyvinvointialueen ylläpitämän Jyväskylän selviämisaseman aukioloaika on 16.2. alkaen kello 20.00–8.00. Muutoksen taustalla on alentunut käyttöaste. Vapautuvia henkilöstöresursseja kohdennetaan liikkuvaan päihde- ja asunnottomuustyöhön.
Päivitetty 9.2. klo 14.38: korjattu lisätietojen antajan puhelinnumero.
Jyväskylässä sijaitsevan 10-paikkaisen päihtyneiden selviämisaseman aukioloajat muuttuvat 16.2. alkaen. Aikaisemmin ympäri vuorokauden toiminut selviämisasema on jatkossa avoinna päivittäin kello 20.00–8.00.
– Selviämisaseman käyttöastetta on seurattu hyvinvointialueen toiminnan ajan, ja käyttöaste on laskenut matalaksi ympärivuorokautiselle toiminnalle. Nyt aukioloaika sovitetaan siihen vuorokauden aikaan, kun selviämisasemalle on eniten tarvetta, kertoo palvelupäällikkö Satu Kokkonen Keski-Suomen hyvinvointialueen aikuisten kuntouttavista sosiaalipalveluista.
Jyväskylässä järjestettävien suurimpien tapahtumien ajankohtina Selviämisaseman on suunniteltu toimivan 24/7-periaatteella. Selviämisasema toimii tarvittaessa myös hätämajoituksena, mikäli toimipisteessä on tilaa.
Selviämisasema on tarkoitettu yli 18-vuotiaille henkilöille, jotka tarvitsevat päihtymistilan vuoksi turvallisen paikan selviämisen ajaksi. Selviämisen yhteydessä kartoitetaan asiakkaan palveluiden tarve sekä mahdollinen päihdeongelma ja ohjataan asiakas tarvitsemiensa palveluiden piiriin.
Selviämisaseman aukioloaikojen muutoksen myötä vapautuvaa henkilöstön työpanosta kohdennetaan liikkuvaan päihde- ja asunnottomuustyöhön Kotikonsti-Nopsa-tiimissä. Tiimin tukikohtana toimii Selviämisasema.
Uusi tiimi vastaa päihde- ja asunnottomuusasiakkaiden palvelutarpeeseen. Toiminta on käynnistymässä 16.2.2026. Kotikonsti-Nopsa tiimi pyrkii vastaamaan tarvittaessa asiakkaan palvelutarpeeseen nopeasti ja tekee päihde- ja asunnottomuusasiakkaiden palveluna liikkuvaa työtä Jyväskylässä ja lähialueilla klo 8–20 välisenä aikana. Aiemmin asunnottomien asiakkaiden kanssa toiminut Nopsajalka-tiimin toiminta päättyi ja asunnottomuustyön liikkuva palvelu tulee osaksi Kotikonsti-Nopsatiimiä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
palveluvastaava Timo Utriainen, aikuisten kuntouttavat sosiaalipalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 563 8547, timo.utriainen@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Pieta Haatainen, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, pieta.haatainen(at)hyvaks.fi, p. 050 564 3679
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue laajentaa pilottia ajanvarauskirjeiden lähettämisestä Suomi.fi-viesteillä9.2.2026 13:29:04 EET | Tiedote
Pilotissa mukana olevat yksiköt lähettävät ajanvarauskirjeet Suomi.fi-viestinä, mikäli asiakas on ottanut viestit käyttöön.
Keski-Suomen hyvinvointialueella kehitetään syövän diagnostiikkaa ja hoitoa Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen tuella9.2.2026 10:07:25 EET | Tiedote
Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen lahjoittama 50 000 euron tutkimusapuraha on jaettu. Tuki kohdistuu syövän diagnostiikan ja hoidon kehittämiseen.
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen Juttupenkki jatkaa toimintaansa9.2.2026 09:44:42 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen Juttupenkin toiminta jatkuu taas helmikuussa oltuaan tammikuun ajan tauolla.
Erikoishoidon maksullinen lääkärin käynnin korvaava hoitopuhelu vastaa vastaanottokäyntiä9.2.2026 08:56:51 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella erikoissairaanhoidossa otetaan helmikuussa käyttöön lääkärin käynnin korvaava maksullinen hoitopuhelu, joka maksaa saman verran kuin käynti lääkärin vastaanotolla Sairaala Novassa eli 71,30 euroa. Maksullinen lääkärin käynnin korvaava hoitopuhelu kerryttää asiakasmaksukattoa samalla tavoin kuin käynti vastaanotolla. Hoitopuhelut ovat maksullisia vain silloin, kun ne korvaavat fyysisen vastaanottokäynnin.
Erikoishoidon maksullinen lääkärin käynnin korvaava hoitopuhelu vastaa vastaanottokäyntiä9.2.2026 08:25:35 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella erikoissairaanhoidossa otetaan käyttöön lääkärin käynnin korvaava maksullinen hoitopuhelu, joka maksaa saman verran kuin käynti lääkärin vastaanotolla Sairaala Novassa eli 71,30 euroa. Maksullinen lääkärin käynnin korvaava hoitopuhelu kerryttää asiakasmaksukattoa samalla tavoin kuin käynti vastaanotolla. Hoitopuhelut ovat maksullisia vain silloin, kun ne korvaavat fyysisen vastaanottokäynnin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme