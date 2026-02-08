Talopakettiyhtiö katsottiin päätoteuttajaksi myös hovioikeudessa – sakkoja työturvallisuusrikoksesta
9.2.2026 14:49:10 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Kanta-Hämeen käräjäoikeus oli tuominnut talopaketteja toimittavan yhtiön työmaapäällikön ja rakennuspäällikön 40 päiväsakon sekä aliurakoitsijayhtiön yrittäjän 50 päiväsakon sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta. Kummallekin yhtiölle tuomittiin 10 000 euron yhteisösakko. Talopakettiyhtiö sekä sen työmaapäällikkö ja rakennuspäällikkö valittivat tuomiostaan hovioikeuteen. Aliurakoitsijayhtiö tai sen yrittäjä eivät valittaneet tuomiosta.
Asia liittyi helmikuussa 2022 havaittuihin työturvallisuuspuutteisiin omakotitalon rakennustyömaalla Hämeenlinnassa. Rakennustyömaalla oli turvallisuuspuutteita muun muassa putoamissuojauksessa, kulkuteissä ja henkilönsuojainten käytössä. Työsuojelutarkastuksella yhtiöille oli annettu kehotukset korjata havaitut työturvallisuuspuutteet, mutta kaikkia puutteita ei ollut korjattu työsuojelutarkastajan asettamaan määräaikaan mennessä.
Kyseessä oli yhteinen rakennustyömaa. Yksityishenkilöt olivat tehneet talopakettiyhtiön kanssa sopimuksen talon rakentamisesta. Kyse oli erityisesti siitä, oliko talopaketin toimittaja toiminut rakennustyömaalla päätoteuttajana ja siten vastannut työmaan työturvallisuudesta.
Käräjäoikeus katsoi, että talopaketin toimittaneella yhtiöllä oli ollut päävastuu työmaan työturvallisuudesta ja, että kyseinen yhtiö työmaan pääurakoitsijana oli toiminut rakennushankkeen päätoteuttajana. Tätä tuki käräjäoikeuden perustelujen mukaan kauppasopimuksessa ollut maininta siitä, että talopaketin toimittanut yhtiö vastaa työturvallisuusvastuista. Yhtiö oli myös toimittanut turvallisuusohjeistukset aliurakoitsijalle ennen töiden aloittamista ja vaatinut aliurakoitsijalta työturvallisuusvaatimusten huomioimista. Yhtiö oli myös vastauksessaan ilmoittanut valvoneensa työturvallisuusohjeiden noudattamista ja painottaneensa työturvallisuutta aliurakoitsijoiden kanssa.
Käräjäoikeus katsoi vastaajina olleiden talopaketin toimittaneen yhtiön edustajien syyllistyneen työturvallisuusrikokseen. Työmaapäällikön osalta tätä tuki käräjäoikeuden perustelujen mukaan muun muassa työnjohtaja-asema sekä se, ettei hän ollut varmistanut telineiden turvallisuutta, eikä käynyt tarkistamassa, onko turvallisuuspuutteet korjattu ennen töiden jatkamista. Käräjäoikeus katsoi rakennuspäällikön olleen osaltaan vastuussa siitä, ettei hänen alaisellaan työmaapäälliköllä ollut käräjäoikeuden näkemyksen mukaan riittävää työaikaresurssia käydä tarkastamassa, että työturvallisuuspuutteet olisi korjattu.
Hovioikeus teki lisäyksen koskien työmaapäällikön syyksilukemisen perusteluita ja pysytti muuten käräjäoikeuden tuomion.
Epäselvyyksien välttämiseksi päätoteuttaja on nimettävä ennen rakennustöitä
Yhteisillä rakennustyömailla on usein epäselvyyksiä siitä, mikä taho työmaalla on toiminut päätoteuttajana. Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosaston juristi Reeta Holmi muistuttaa, että jos olet yksityishenkilönä rakennuttamassa omakotitaloa ja tilaat ”avaimet käteen” -toimituksen, niin rakennuttajana sinun kannattaa sopimuksissa huolehtia siitä, että päätoteuttaja on nimetty.
Turun hovioikeuden tuomio 4.2.2026, R 25/101. Tuomio ei ole lainvoimainen.
Tiedote käräjäoikeuden tuomiosta 18.12.2024: Työturvallisuuspuutteet omakotitalon rakennustyömaalla toivat sakkoja työturvallisuusrikoksesta, Tyosuojelu.fi
