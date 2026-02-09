Ensihoidon toimintavalmiutta on vahvistettu Kanta-Hämeessä
9.2.2026 14:45:34 EET | Oma Häme | Tiedote
Kanta‑Hämeen pelastuslaitoksen ensihoidossa on viime kuukausina tehty toimia, joilla on vahvistettu palvelua ja valmisteltu toimintaa tarpeiden mukaiseksi.
Toimet ovat koskeneet ambulanssien sijaintien muutoksia sekä uuden Kejo-järjestelmän käyttöönottoa. Näillä ratkaisuilla on pyritty parantamaan ensihoidon toimintavalmiutta ja tukemaan sujuvaa arjen toimintaa koko alueella.
- Muutokset on valmisteltu huolellisesti pitkän seurannan pohjalta. Olemme hyödyntäneet tietoa tehtävämääristä, siirtymäajoista, tavoittamisajoista ja henkilöstön omista havainnoista siitä, missä kohtaa palvelua on ollut tarvetta vahvistaa, kertoo ensihoitopäällikkö Antti Rinta-Valkama.
Uusia ambulansseja Hämeenlinnan kantakaupunkiin ja vahvistusta Forssan seudulle
Hämeenlinnan kantakaupungin länsiosassa toimintavalmius vahvistui, kun Ahveniston sairaalan yhteyteen avattiin uusi pelastusasema ja alueelle saatiin lisää ambulansseja. Juuri tällä alueella on esiintynyt aiemmin ajoittain viivettä avun saapumisessa, ja yksiköiden liikkumisessa on ollut katveita erityisesti vilkkaimpina aikoina.
- Forssan seudun valmiutta vahvistettiin samasta syystä. Seutu on laaja ja tehtävämäärät vaihtelevat merkittävästi, mikä on aiheuttanut ajoittain pitkiä siirtymiä, Rinta-Valkama sanoo.
Ambulanssien uusien sijaintien vaikutuksia seurataan ahkerasti ja tarvittaessa tehdään tarkennuksia, jotta tavoitteet palvelun saatavuuden ja vasteaikojen osalta toteutuvat.
Kejo-järjestelmä tehostaa tiedonkulkua ensihoidossa
Ensihoito on myös ottanut käyttöön kansallisen Kejo‑järjestelmän, joka kokoaa tehtävään liittyvän tiedon samaan näkymään ja helpottaa sen jakamista eri viranomaisten kesken. Muutos tehtiin, koska Kejo tukee kenttäjohtamista ja päätöksentekoa erityisesti kiireellisissä tilanteissa, joissa ajantasainen tieto on ratkaisevaa.
- Käyttöönoton tavoitteena on ollut sujuvampi tiedonkulku ja yhdenmukaisempi toimintatapa koko hyvinvointialueen ensihoidossa, ensihoitopäällikkö Rinta-Valkama toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti Rinta-ValkamaEnsihoitopäällikköPuh:0405434625antti.rinta-valkama@omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Oma Hämeen Älylinja-hanke sai rahoitusta Sitralta9.2.2026 14:07:32 EET | Tiedote
Oma Häme on saanut Sitralta eli Suomen itsenäisyyden juhlarahastolta rahoitusta uuden Älylinja-hankkeen käynnistämiseen.
Hämeenlinnan paloasemalla avoimet ovet 112-päivänä6.2.2026 15:37:56 EET | Tiedote
Kanta-Hämeen pelastuslaitos avaa tuttuun tapaan ovensa yleisölle, kun se järjestää 112-päivän tapahtuman Hämeenlinnan paloasemalla keskiviikkona 11.2. klo 10 – 18, osoitteessa Kutalantie 1.
Yhteisöllisen asumisen kilpailutus herätti runsaasti kiinnostusta – Oma Häme lisää asuinpaikkoja ikäihmisille6.2.2026 14:12:47 EET | Tiedote
Oma Häme lisää 150 sosiaalihuoltolain mukaista yhteisöllisen asumisen paikkaa seuraavan kolmen vuoden aikana.
Esitys aluehallitukselle: mielenterveys- ja päihdepalveluja kehitetään nykyisessä palvelurakenteessa ilman uusia yksiköitä5.2.2026 10:05:00 EET | Uutinen
Aluehallitus käsittelee maanantaina 9. helmikuuta palveluverkkopäätösten päivityksiä, jotka koskevat mielenterveys- ja päihdepalveluja. Muutokset etenevät vielä aluevaltuuston käsittelyyn. Aluehallitukselle esitetään, että mielenterveys- ja päihdepalveluihin aiemmin suunniteltuja erillisiä yksiköitä – selviämisasemaa sekä asumispalvelujen arviointi- ja kuntoutusyksikköä – ei tässä vaiheessa perusteta. Aluevaltuusto on päättänyt yksiköiden perustamisesta osana palveluverkkopäätöksiä huhtikuussa 2024. Muutosesitykset liittyvät palveluverkkosuunnitelman toteutustavan tarkentamiseen. Taustalla on palvelujen uudelleenarviointi, jonka mukaan kyseisiin yksiköihin suunnitellut palvelut voidaan järjestää tarkoituksenmukaisesti osana nykyisiä palvelukokonaisuuksia. Selviämishoidosta tehtiin pilotti Palveluverkkoa suunniteltaessa tavoitteena oli selviämisaseman perustaminen vieroitus- ja katkaisuhoidon yhteyteen. Ahveniston sairaalassa ei kuitenkaan ole selviämisasemalle soveltuvia tiloja, eikä e
Aluehallitus käsittelee esitystä Parolan terveysaseman siirrosta5.2.2026 10:00:00 EET | Uutinen
Aluehallitus käsittelee maanantaina 9. helmikuuta aluevaltuustolle menevää esitystä Parolan terveysaseman siirrosta Hämeenlinnaan. Aluehallitukselle esitetään, että Parolan terveysaseman toiminta siirtyisi Hattulasta Ahveniston palvelukeskukseen 1.7.2027 mennessä. Kyseessä on palveluverkkoon liittyvä päätös, jonka tekee lopullisesti aluevaltuusto. Siirron jälkeen Ahveniston palvelukeskus vastaisi noin 30 000 asukkaan sosiaali- ja terveyspalveluista. Aluevaltuusto päätti hyvinvointialueen palveluverkosta huhtikuussa 2024. Päätöksen mukaan Oma Hämeen palvelurakenne perustuu kolmeen sote-palvelukeskukseen, sote-palvelupisteisiin sekä liikkuviin palveluihin. Päätökseen on kirjattu Parolan sopimustilanne ja sen tarkastelu vuonna 2026. Parolan terveysaseman palveluja Hattulassa tuottaa Terveystalo. Nykyinen sopimus Terveystalon kanssa päättyy 30.6.2026. Parolan terveyskeskuksen toiminnan siirron valmistelussa on arvioitu vaikutuksia palvelujen saavutettavuuteen ja hoidon jatkuvuuteen. Asiakk
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme