Kevätmessut herättää asumisen unelmat eloon – OmaKoti -tapahtuma ja massiivinen Ideapiha kevään vetonauloina

Joka kevät yhtä odotettu Kevätmessut-tapahtumakokonaisuus, Kevätpuutarha, OmaKoti, OmaMökki, Sisusta sekä Lähiruoka & luomu, aloittaa sesongin ja esittelee laajasti kodin, puutarhan ja vapaa-ajan tuoreimmat ilmiöt. Maaliskuun lopussa Messukeskus muuttuu inspiraation lähteeksi, jossa asiantuntijat, yritykset ja harrastajat kohtaavat saman katon alla.

Oma Koti palvelee rakentajia ja asumisen haaveilijoita

Tänä keväänä Kevätmessut panostaa entistä vahvemmin asumiseen, kun OmaKoti -tapahtuma yhdistää rakentamisen ja remontoinnin toimialat yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi. Tapahtuma vastaa suomalaisten vahvaan pientalohaaveeseen tuomalla yhteen alan yritykset, kunnat ja palveluntarjoajat yhdistettynä vahvaan tietosisältöön, joka palvelee rakennusprojektia aloittavaa ja jo kokeneempaa rakentajaa. OmaKoti tarjoaa sisältöä kaikille asumismuodosta riippumatta, kerrostaloasujista aina suuria peruskorjauksia suunnitteleviin omakotitaloasujiin.

Messuilla pureudutaan asumisen ajankohtaisiin teemoihin, kuten energiatehokkuuden parantamiseen, kiinteistön arvon kasvattamiseen ja moderniin talotekniikkaan. Yhteistyössä Suomen Omakotiliiton ja Pientaloteollisuuden kanssa toteutettu tapahtuma tarjoaa kävijöille suoran pääsyn asiantuntijoiden puheille. Tavoitteena on tarjota konkreettisia ratkaisuja ja ammattilaisten ymmärrystä siitä, miten asumisen unelmista tehdään totta kustannustehokkaasti ja kestävästi.

Ideapiha tuo inspiraatiota ja elävää vihreyttä messuhalliin

Puutarha-alueen sydän on maisemasuunnittelija Minna Harjun suunnittelema Ideapiha, joka tuo messuhalliin 1300 neliömetrin kokoisen näkymän modernista suomalaisesta pihapiiristä. Ideapiha-alueen keskiöön kohoaa kokonainen omakotitalo, jonka ympärille puutarhan toiminnot rakentuvat.

Ideapiha on suunniteltu "huonemaisiksi" tiloiksi, jotka tarjoavat mahdollisimman realistisia ja helposti sovellettavia ideoita omalle tontille. Kokonaisuus esittelee, kuinka monipuolinen kasvillisuus, kestävät materiaalit ja toiminnalliset oleskelualueet luovat pihan, joka toimii niin rentoutumispaikkana kuin aktiivisen arjen näyttämönä.

Ideapihassa korostuvat luonnonmukaisuus ja kestävyys: materiaalivalinnoissa on painotettu ekologisuutta, hulevesien hallintaa ja pitkäikäisyyttä. Kasvillisuus, kuten ikivihreät puut ja pölyttäjäystävälliset Cottage Garden -alueet, luovat elämyksellisen ympäristön, joka kutsuu pysähtymään. Tulevien vuosien pihatrendit, kuten omavaraisuus, orgaaninen muotokieli ja ääriolosuhteita kestävät kasvivalinnat, ovat vahvasti esillä. Ideapiha tarjoaa kävijöille mahdollisuuden kokea pintamateriaalit, rakenteet ja tunnelman aidoimmillaan ennen omia hankintapäätöksiä.

Kotipihasta on tullut elävän ja persoonallisen elämän keidas

Suomalaisten suhtautuminen pihaan on muuttunut viime vuosina merkittävästi. Pihaan panostetaan enemmän rahaa, aikaa ja suunnittelua. Koronavuosien jälkeen kotona viihtyminen on noussut uudelle tasolle, ja yhä useampi rakentaa pihalleen uima-altaan, saunan ja viihtyisät oleskelutilat.

”Pihaa voi tehdä osissa, mutta suunnitelma on tärkeä. Tyhjää ja kliinistä ei enää haluta, vaan toiminnallista, elävää ja persoonallista pihaa”, Harju summaa.

”Kevätmessut antaa jälleen mahdollisuuden inspiroitua, kysyä, vertailla, tavata asiantuntijoita ja ostaa tuotteita kotiin, puutarhaan ja mökille. Messujen uutuutena panostamme tänä vuonna laajassa ohjelmassa erityisesti asiantuntijaohjelmasisältöön rakentajille, ja luvassa on toimialan yritysten lisäksi muun muassa asiantuntijaklinikoita ja konkreettista apua projektin käynnistämiseen”, iloitsee Kevätmessujen liiketoimintapäällikkö Tanja Pasila.

Samanaikaisesti Kevätmessujen kanssa järjestetään Golfmessut perjantaista sunnuntaihin 27.-29.3.2026.

Kevätmessut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 26.–29.3.2026.

Suomen Messut -konserniin kuuluvat Messukeskuksen lisäksi messujärjestäjä Expomark Oy ja av-tekniikkayritys SVV Oy.