Kevätmessut herättää asumisen unelmat eloon – OmaKoti -tapahtuma ja massiivinen Ideapiha kevään vetonauloina
9.2.2026 16:57:39 EET | Messukeskus | Tiedote
Suomen suurin puutarhanhoidon, rakentamisen, remontoinnin ja sisustamisen tapahtumakokonaisuus tuo kevään Helsingin Messukeskukseen 26.–29.3.2026. Tämän kevään merkittävin uutinen on OmaKoti -tapahtuman vahva paluu, mikä tekee kokonaisuudesta maan kattavimman asumisen ja rakentamisen areenan.
Joka kevät yhtä odotettu Kevätmessut-tapahtumakokonaisuus, Kevätpuutarha, OmaKoti, OmaMökki, Sisusta sekä Lähiruoka & luomu, aloittaa sesongin ja esittelee laajasti kodin, puutarhan ja vapaa-ajan tuoreimmat ilmiöt. Maaliskuun lopussa Messukeskus muuttuu inspiraation lähteeksi, jossa asiantuntijat, yritykset ja harrastajat kohtaavat saman katon alla.
Oma Koti palvelee rakentajia ja asumisen haaveilijoita
Tänä keväänä Kevätmessut panostaa entistä vahvemmin asumiseen, kun OmaKoti -tapahtuma yhdistää rakentamisen ja remontoinnin toimialat yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi. Tapahtuma vastaa suomalaisten vahvaan pientalohaaveeseen tuomalla yhteen alan yritykset, kunnat ja palveluntarjoajat yhdistettynä vahvaan tietosisältöön, joka palvelee rakennusprojektia aloittavaa ja jo kokeneempaa rakentajaa. OmaKoti tarjoaa sisältöä kaikille asumismuodosta riippumatta, kerrostaloasujista aina suuria peruskorjauksia suunnitteleviin omakotitaloasujiin.
Messuilla pureudutaan asumisen ajankohtaisiin teemoihin, kuten energiatehokkuuden parantamiseen, kiinteistön arvon kasvattamiseen ja moderniin talotekniikkaan. Yhteistyössä Suomen Omakotiliiton ja Pientaloteollisuuden kanssa toteutettu tapahtuma tarjoaa kävijöille suoran pääsyn asiantuntijoiden puheille. Tavoitteena on tarjota konkreettisia ratkaisuja ja ammattilaisten ymmärrystä siitä, miten asumisen unelmista tehdään totta kustannustehokkaasti ja kestävästi.
Ideapiha tuo inspiraatiota ja elävää vihreyttä messuhalliin
Puutarha-alueen sydän on maisemasuunnittelija Minna Harjun suunnittelema Ideapiha, joka tuo messuhalliin 1300 neliömetrin kokoisen näkymän modernista suomalaisesta pihapiiristä. Ideapiha-alueen keskiöön kohoaa kokonainen omakotitalo, jonka ympärille puutarhan toiminnot rakentuvat.
Ideapiha on suunniteltu "huonemaisiksi" tiloiksi, jotka tarjoavat mahdollisimman realistisia ja helposti sovellettavia ideoita omalle tontille. Kokonaisuus esittelee, kuinka monipuolinen kasvillisuus, kestävät materiaalit ja toiminnalliset oleskelualueet luovat pihan, joka toimii niin rentoutumispaikkana kuin aktiivisen arjen näyttämönä.
Ideapihassa korostuvat luonnonmukaisuus ja kestävyys: materiaalivalinnoissa on painotettu ekologisuutta, hulevesien hallintaa ja pitkäikäisyyttä. Kasvillisuus, kuten ikivihreät puut ja pölyttäjäystävälliset Cottage Garden -alueet, luovat elämyksellisen ympäristön, joka kutsuu pysähtymään. Tulevien vuosien pihatrendit, kuten omavaraisuus, orgaaninen muotokieli ja ääriolosuhteita kestävät kasvivalinnat, ovat vahvasti esillä. Ideapiha tarjoaa kävijöille mahdollisuuden kokea pintamateriaalit, rakenteet ja tunnelman aidoimmillaan ennen omia hankintapäätöksiä.
Kotipihasta on tullut elävän ja persoonallisen elämän keidas
Suomalaisten suhtautuminen pihaan on muuttunut viime vuosina merkittävästi. Pihaan panostetaan enemmän rahaa, aikaa ja suunnittelua. Koronavuosien jälkeen kotona viihtyminen on noussut uudelle tasolle, ja yhä useampi rakentaa pihalleen uima-altaan, saunan ja viihtyisät oleskelutilat.
”Pihaa voi tehdä osissa, mutta suunnitelma on tärkeä. Tyhjää ja kliinistä ei enää haluta, vaan toiminnallista, elävää ja persoonallista pihaa”, Harju summaa.
”Kevätmessut antaa jälleen mahdollisuuden inspiroitua, kysyä, vertailla, tavata asiantuntijoita ja ostaa tuotteita kotiin, puutarhaan ja mökille. Messujen uutuutena panostamme tänä vuonna laajassa ohjelmassa erityisesti asiantuntijaohjelmasisältöön rakentajille, ja luvassa on toimialan yritysten lisäksi muun muassa asiantuntijaklinikoita ja konkreettista apua projektin käynnistämiseen”, iloitsee Kevätmessujen liiketoimintapäällikkö Tanja Pasila.
Samanaikaisesti Kevätmessujen kanssa järjestetään Golfmessut perjantaista sunnuntaihin 27.-29.3.2026.
Lisätiedot:
Tanja Pasila, liiketoimintapäällikkö, Kevätmessut, puh. +358 50 387 0024, tanja.pasila@messukeskus.com
Christa Vuorinen, markkinointi & viestintä, Kevätmessut, puh. +358 50 577 6522, ext-christa.vuorinen@messukeskus.com
Kevätmessut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 26.–29.3.2026. | kevatmessut.fi | @kevatmessut_official
Suomen Messut -konserniin kuuluvat Messukeskuksen lisäksi messujärjestäjä Expomark Oy ja av-tekniikkayritys SVV Oy. Konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 58,4 miljoonaa euroa, Messukeskuksen tulovaikutus ympäristölleen 245 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutus 3335 henkilötyövuotta. I Messukeskus. The real social media. I messukeskus.com I @messukeskus
Avainsanat
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Messukeskus
KUTSU: Vene 26 Båt -messujen Itämeri-päivä pe 13.2.8.2.2026 12:03:20 EET | Kutsu
Helsingin kansainvälisillä venemessuilla on Itämeri-päivä perjantaina 13.2. ja silloin järjestetään klo 14 ensimmäinen kansainvälinen Baltic Sea Boating Forum – olet tervetullut kuulemaan veneilyalan, päättäjien ja sidosryhmien keskustelua Itämeren tulevaisuudesta. Lisäksi päivän aikana jaetaan Suomen Messusäätiön 20 000 euron Pelasta Itämeri -palkinto ja järjestetään useita keskusteluja ympäristönsuojelusta.
Vene 26 Båt -messuilla palkitaan parhaat ja toimivimmat veneuutuudet6.2.2026 17:30:17 EET | Tiedote
Vene 26 Båt -messuilla valitaan nyt jo 27. kertaa Messujen avovene, retki- tai yhteysvene, matkavene sekä purjevene esillä olevista uutuuksista. Lisäksi palkitaan toista kertaa Messujen kalastusvene. Venemessuilla on esillä monipuolinen ja laajavalikoima veneitä ja paljon uutuuksia. Vene 26 Båt -messut järjestetään 6. – 15.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa.
Vuoden Veneilyteko 2025 Juho Karhun Alluring Arctic -medialle6.2.2026 15:16:23 EET | Tiedote
Ympäristö- ja Ilmastoministeri Sari Multala on valinnut Veneilytoimittajat ry -Båtjournalisterna rf toimeksiannosta Vuoden Veneilyteko -palkinnon saajaksi Alluring Arctic -median, joka kertoo Juho Karhun ja Sohvi Kangasluoman purjehduksista ja elämästä arktisilla alueilla.
Vuoden vierasvenesatamat 2026 ovat Örö ja Spahotel Casino, Savonlinna6.2.2026 10:20:00 EET | Tiedote
Suomen Messusäätiön ja Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n järjestämässä Vuoden vierasvenesatama -äänestyksessä haettiin erikseen rannikkoalueen ja Järvi-Suomen suosikkisatamaa. Voittajiksi valittiin Örö Saaristomerellä sekä Spahotel Casino, Savonlinna. Vuoden vierasvenesatamat palkitaan vuosittain Vene Båt -messujen yhteydessä.
Gastro Helsinki 2026 kohdistaa katseen horeca-alan vetovoimaan, osaamiseen ja tulevaisuuden menestystekijöihin – ohjelma julkaistu4.2.2026 10:42:45 EET | Tiedote
Horeca-alan johtava kotimainen ammattitapahtuma Gastro Helsinki avaa ovensa 11.–12.3.2026 Helsingin Messukeskuksessa. Tiiviissä vuoropuhelussa alan toimijoiden kanssa rakentuva tapahtuma kokoaa yhteen ravintola-, hotelli- ja elintarvikealan ammattilaiset keskustelemaan alaa puhuttavista teemoista, tulevaisuuden näkymistä ja osaamisen kehittämisestä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme