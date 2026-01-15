Vuokranantajakysely 2026: Vuokralaisen näkökulma korostuu aiempaa enemmän – asuntosijoittamista ei rakenneta pelkän arvonnousun varaan

Vuokranantaja 2026 -kysely kertoo, että viime vuosien haastava asunto- ja vuokramarkkina on pakottanut yksityisiä vuokranantajia tarkastelemaan toimintaansa uudella tavalla. Kyselyn mukaan yli puolet (55 %) vuokranantajista kokee vuokralaisvalinnan merkityksen kasvaneen viime vuosina. Lähes yhtä moni korostaa sijainnin ja alueen roolia sijoituskohteen valinnassa.

Samalla lähes joka toinen vuokranantaja kertoo oppineensa, ettei sijoitusta voi rakentaa pelkän arvonnousun varaan. Vastauksissa korostuvat niin ikään vuokralaisen näkökulma ja asunnon haluttavuus entistä tärkeämpinä tekijöinä vuokraustoiminnan onnistumisessa.

”Markkina on viime vuosina opettanut tehokkaasti: Yhä useampi vuokranantaja tiedostaa, että asuntosijoittaminen on kassavirta- ja riskienhallintalaji. Vastauksista piirtyy kuva vuokranantajista, jotka suhtautuvat sijoittamiseen aiempaa realistisemmin, pitkäjänteisemmin ja korostaen vuokralaisen näkökulmaa. Tämä kertoo vuokranantajien ammattimaistumisesta”, sanoo Suomen Vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlsson.

”Vahva kysyntälähtöisyys yhdistää vuokranantajien viime vuosien oppeja. Se on hyvin terve ilmiö. Yksityiset vuokranantajat keskittyvät nyt asioihin, jotka ratkaisevat vuokraustoiminnan onnistumisen, eivätkä nojaa enää oletukseen hintojen automaattisesta noususta”, Karlsson jatkaa.

Vuokralaisen löytyminen ei helpottunut vuonna 2025 ja yhä useampi (41 %) vastaa vuokralaisen löytymisen olevan erittäin tai melko haastavaa. Suurimmat haasteet painottuvat selvästi Uudellemaalle. Vuokraa korottaneiden osuus laski vuodessa 12 prosenttiyksikköä. Nyt runsas neljännes (27 %) kertoo korottaneensa vuokraa, ja useimmiten korotus on ollut maltillinen. Viidennes kaikista vuokranantajista kertoo korottaneensa vuokraa vähemmän kuin sopimus sallisi.

Yksityiset vuokranantajat aktiivisia taloyhtiöissä – omat tontit yleisimpiä

Jo 43 prosenttia yksityisistä vuokranantajista toimii tällä hetkellä taloyhtiön hallituksessa. Kiinnostus hallitustyöhön on myös vahvaa: lähes kolme neljästä vuokranantajasta kertoo olevansa halukas toimimaan hallituksessa jatkossakin.

”Taloyhtiön hallituksessa toimiminen kertoo sitoutumisesta, ja se on tehokas tapa hallita omaan sijoitukseen liittyviä riskejä. Yksityiset vuokranantajat tuovat usein hyvää osaamista ja pitkäjänteisyyttä hallituksiin, koska tunnistavat päätöksien vaikutuksien sijoituksen ja siten koko taloyhtiön arvoon”, Karlsson toteaa.

79 prosenttia ilmoittaa, että suurin osa sijoitusasunnoista sijaitsee omalla tontilla. Vuokratonteilla sijaitsee alle viidennes asunnoista, ja näistä valtaosa on kaupungin vuokratonteilla. Kaupunkien välillä on kuitenkin eroja: omat tontit korostuvat erityisesti Turussa ja pääkaupunkiseudulla, kun taas Oulussa ja Tampereella vuokratontit ovat selkeästi yleisempiä.

Vuokranantajakyselyn 2026 muut keskeiset tulokset

Yli puolet vuokrasuhteista on 2–4 vuoden mittaisia

Tärkeimmät vuokralaisvalintaan vaikuttavat tekijät ovat säännölliset tulot, ei luottohäiriömerkintöjä ja vuokralaisen haastattelu

75 % yksityisistä vuokranantajista haastattelee vuokralaisen osana valintaprosessia

26 % yksityisistä vuokranantajista ilmoitti ostaneensa asunnon vuonna 2025

Lähes puolet kertoo, ettei koe minkäänlaisia haasteita löytää uutta sijoitusasuntoa

Vuokralaisen löytämisessä aiempaa enemmän haasteita – vaikeinta Uusimaalla ja helpointa Lapissa sekä Pohjanmaalla.

Suomen Vuokranantajien Vuokranantajakysely 2026 toteutettiin kyselytutkimuksena. Kyselyyn vastasi 1 604 yksityistä vuokranantajaa. Kysely toteutettiin 28.11.-14.12.2025. Vuokranantajakysely on vuosittain toistuva tutkimus, joka toteutetaan loppuvuodesta.

