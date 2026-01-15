Vuokranantajakysely 2026: Vuokralaisen näkökulma korostuu aiempaa enemmän – asuntosijoittamista ei rakenneta pelkän arvonnousun varaan
11.2.2026 00:00:00 EET | Suomen Vuokranantajat ry | Tiedote
Suomen Vuokranantajien tuore Vuokranantaja 2026 -kysely kertoo yksityisten vuokranantajien ajattelun muutoksesta viime vuosien markkinahaasteiden jälkeen. Vuokralaisvalinta, sijainti ja vuokralaisen näkökulma korostuvat aiempaa selvemmin, eikä tuotto-odotuksia rakenneta enää pelkän arvonnousun varaan. Samalla vuokralaisen löytäminen on yhä useammin haastavaa. Kyselyyn vastasi reilu 1600 asuntosijoittajaa.
Vuokranantaja 2026 -kysely kertoo, että viime vuosien haastava asunto- ja vuokramarkkina on pakottanut yksityisiä vuokranantajia tarkastelemaan toimintaansa uudella tavalla. Kyselyn mukaan yli puolet (55 %) vuokranantajista kokee vuokralaisvalinnan merkityksen kasvaneen viime vuosina. Lähes yhtä moni korostaa sijainnin ja alueen roolia sijoituskohteen valinnassa.
Samalla lähes joka toinen vuokranantaja kertoo oppineensa, ettei sijoitusta voi rakentaa pelkän arvonnousun varaan. Vastauksissa korostuvat niin ikään vuokralaisen näkökulma ja asunnon haluttavuus entistä tärkeämpinä tekijöinä vuokraustoiminnan onnistumisessa.
”Markkina on viime vuosina opettanut tehokkaasti: Yhä useampi vuokranantaja tiedostaa, että asuntosijoittaminen on kassavirta- ja riskienhallintalaji. Vastauksista piirtyy kuva vuokranantajista, jotka suhtautuvat sijoittamiseen aiempaa realistisemmin, pitkäjänteisemmin ja korostaen vuokralaisen näkökulmaa. Tämä kertoo vuokranantajien ammattimaistumisesta”, sanoo Suomen Vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlsson.
”Vahva kysyntälähtöisyys yhdistää vuokranantajien viime vuosien oppeja. Se on hyvin terve ilmiö. Yksityiset vuokranantajat keskittyvät nyt asioihin, jotka ratkaisevat vuokraustoiminnan onnistumisen, eivätkä nojaa enää oletukseen hintojen automaattisesta noususta”, Karlsson jatkaa.
Vuokralaisen löytyminen ei helpottunut vuonna 2025 ja yhä useampi (41 %) vastaa vuokralaisen löytymisen olevan erittäin tai melko haastavaa. Suurimmat haasteet painottuvat selvästi Uudellemaalle. Vuokraa korottaneiden osuus laski vuodessa 12 prosenttiyksikköä. Nyt runsas neljännes (27 %) kertoo korottaneensa vuokraa, ja useimmiten korotus on ollut maltillinen. Viidennes kaikista vuokranantajista kertoo korottaneensa vuokraa vähemmän kuin sopimus sallisi.
Yksityiset vuokranantajat aktiivisia taloyhtiöissä – omat tontit yleisimpiä
Jo 43 prosenttia yksityisistä vuokranantajista toimii tällä hetkellä taloyhtiön hallituksessa. Kiinnostus hallitustyöhön on myös vahvaa: lähes kolme neljästä vuokranantajasta kertoo olevansa halukas toimimaan hallituksessa jatkossakin.
”Taloyhtiön hallituksessa toimiminen kertoo sitoutumisesta, ja se on tehokas tapa hallita omaan sijoitukseen liittyviä riskejä. Yksityiset vuokranantajat tuovat usein hyvää osaamista ja pitkäjänteisyyttä hallituksiin, koska tunnistavat päätöksien vaikutuksien sijoituksen ja siten koko taloyhtiön arvoon”, Karlsson toteaa.
79 prosenttia ilmoittaa, että suurin osa sijoitusasunnoista sijaitsee omalla tontilla. Vuokratonteilla sijaitsee alle viidennes asunnoista, ja näistä valtaosa on kaupungin vuokratonteilla. Kaupunkien välillä on kuitenkin eroja: omat tontit korostuvat erityisesti Turussa ja pääkaupunkiseudulla, kun taas Oulussa ja Tampereella vuokratontit ovat selkeästi yleisempiä.
Vuokranantajakyselyn 2026 muut keskeiset tulokset
- Yli puolet vuokrasuhteista on 2–4 vuoden mittaisia
- Tärkeimmät vuokralaisvalintaan vaikuttavat tekijät ovat säännölliset tulot, ei luottohäiriömerkintöjä ja vuokralaisen haastattelu
- 75 % yksityisistä vuokranantajista haastattelee vuokralaisen osana valintaprosessia
- 26 % yksityisistä vuokranantajista ilmoitti ostaneensa asunnon vuonna 2025
- Lähes puolet kertoo, ettei koe minkäänlaisia haasteita löytää uutta sijoitusasuntoa
- Vuokralaisen löytämisessä aiempaa enemmän haasteita – vaikeinta Uusimaalla ja helpointa Lapissa sekä Pohjanmaalla.
Suomen Vuokranantajien Vuokranantajakysely 2026 toteutettiin kyselytutkimuksena. Kyselyyn vastasi 1 604 yksityistä vuokranantajaa. Kysely toteutettiin 28.11.-14.12.2025. Vuokranantajakysely on vuosittain toistuva tutkimus, joka toteutetaan loppuvuodesta.
Tarkemmat tiedot tutkimuksen tuloksista ja kaupunkikohtaisista tiedoista on mahdollista pyytää median käyttöön eemeli.karlsson@vuokranantajat.fi
Lisätiedot:
Eemeli Karlsson
Ekonomisti
Suomen Vuokranantajat ry
Puh: 044 283 6062
eemeli.karlsson@vuokranantajat.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eemeli KarlssonEkonomisti, Suomen Vuokranantajat ryPuh:044 283 6062eemeli.karlsson@vuokranantajat.fi
Kuvat
Liitteet
Suomen Vuokranantajat ry on valtakunnallinen vuokranantajien edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Teemme vuokraustoiminnasta palkitsevampaa, turvallisempaa ja helpompaa. Jäsenenämme on noin 34 000 vuokranantajaa. Järjestö edustaa Suomen yksityisiä vuokranantajia, jotka vuokraavat yhteensä noin 40 prosenttia kaikista vuokra-asunnoista. Yksityisiä vuokranantajia on Suomessa noin 360 000 ja yksittäinen vuokranantaja omistaa keskimäärin 1-3 asuntoa. www.vuokranantajat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Vuokranantajat ry
Vuokrien lasku syvenee ja laajenee – vapaarahoitteiset vuokrat laskivat jo koko maassa15.1.2026 08:59:52 EET | Tiedote
Tilastokeskus on julkaissut vuokratilastot vuoden 2025 viimeiseltä neljännekseltä loka-joulukuulta. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat laskivat nyt sekä pääkaupunkiseudulla että muualla Suomessa. Pääkaupunkiseudulla vuokrat laskivat 1,3 prosenttia vuoden takaisesta, ja muualla maassa laskua kertyi 0,5 prosenttia. Kyseessä on poikkeuksellinen tilanne, jossa vuokrien lasku ei enää rajoitu yksittäisiin kaupunkeihin tai alueisiin, kommentoi Suomen Vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlsson.
Jatkovalmistelussa esitetään kaivattuja muutoksia huoneenvuokralain irtisanomisaikoihin17.12.2025 15:00:00 EET | Tiedote
Huoneenvuokralain uudistamisen jatkovalmistelussa ehdotetaan suurempia muutoksia irtisanomisaikoihin, kuin mitä aiemmassa työryhmämietinnössä oli esitetty. Jatkovalmistelussa ehdotetut muutokset toisivat toivottua tasapainoa vuokralaisen ja vuokranantajan irtisanomisaikoihin, kertoo Suomen Vuokranantajat ry:n yhteiskuntasuhdepäällikkö Juho Kärkkäinen.
Hyvä vuokranantaja 2025 -palkinto Jesse Särsille22.11.2025 17:24:04 EET | Tiedote
Vuokralaiset VKL:n ja Suomen Vuokranantajien yhdessä jakama Hyvä vuokranantaja -palkinto meni tänä vuonna Littoisissa asuvalle Jesse Särsille, joka vuokraa asuntoja Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella. Palkinnolla halutaan nostaa esiin kasvollisia yksityisiä vuokranantajia ja kannustaa hyvään ja vastuulliseen vuokranantajuuteen.
Vakuutusvertailu: Vuokranantajille tarjolla edelleen laaja kattaus vakuutuksia22.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Vuokra-asuntoa suojaamassa on tavallisesti vuokralaisen oma kotivakuutus ja taloyhtiön kiinteistövakuutus. Markkinoilla on myös kattava valikoima vuokranantajan vakuutuksia täyttämään kotivakuutuksen ja kiinteistövakuutuksen aukkoja. Vakuutusten soveltuminen lyhytaikaiseen vuokraukseen voi kuitenkin vaihdella, selviää Suomen Vuokranantajien tuoreesta vakuutusvertailusta
Vuokrien lasku kiihtyy pääkaupunkiseudulla, ja nousuvauhti hidastuu muualla Suomessa16.10.2025 09:13:04 EEST | Tiedote
Tilastokeskus on julkaissut vuokratilastot vuoden 2025 kolmannelta neljännekseltä heinä-syyskuulta. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat koko maassa keskimäärin vaivaiset 0,1 prosenttia vuoden takaisesta. Pääkaupunkiseudulla vuokrien lasku voimistuu (-0,5 %). Muualla Suomessa vuokrat nousivat enemmän (0,6 %), joskin nousuvauhti on hidastunut selkeästi. Vuokrakehityksen kärjessä jatkavat Rovaniemi ja Vaasa, sekä uutena kärkikolmikkoon nousi Seinäjoki, kommentoi Suomen Vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlsson.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme