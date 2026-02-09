Perhehoitoliitto ry

Selvitys: Lastensuojelusta voidaan säästää satoja miljoonia euroja perhehoidolla

10.2.2026 13:45:00 EET | Perhehoitoliitto ry | Tiedote

Suomessa lastensuojelun sijaishuolto on huomattavasti laitospainotteisempaa kuin Ruotsissa ja Norjassa. Perhehoito sijaisperheissä on laitoshoitoa inhimillisempi ja edullisempi tapa järjestää lapsen asuminen oman kotinsa ulkopuolella.

Kaksi lasta leikkimässä mopolla hiekkapihalla. Toinen lapsi istuu mopon selässä ja toinen työntää.
Perhehoidossa lapset saavat elää mahdollisimman tavallista perhearkea, mihin laitosolosuhteissa ei ole mahdollisuutta. Sinikka Moilanen Perhehoitoliiton arkisto

Lastensuojelun sijaishuollon laitos- ja perhehoidon kokonaiskustannukset ovat kasvaneet Suomessa jopa 75 prosenttia vuosina 2015–24. Vuonna 2024 ne olivat jo yhteensä 1,2 miljardia euroa.

Kustannuskehityksen suuntaa on mahdollista kääntää merkittävästi perhehoidon avulla. Jos toimeksiantosuhteisen perhehoidon osuutta kaikista lastensuojelun sijoituksista saataisiin kasvatettua 10 prosenttiyksikköä, sijaishuollon kustannukset yhteiskunnalle vähenisivät laskennallisesti noin 100 miljoonaa euroa vuodessa.

Tiedot käyvät ilmi tänään julkaistusta Perhehoidon kustannukset Suomessa -selvityksestä, jonka Perhehoitoliitto tilasi yhdessä viiden muun lastensuojelun perhehoidon toimijan kanssa. Selvityksen toteutti Taloustutkimus Oy:n entinen tutkimusjohtaja, taloustieteilijä, VTT Pasi Holm.

Perhehoidon laadusta ei tule tinkiä

Selvityksen mukaan yhden sijoitusvuorokauden hinta lastensuojelulaitoksessa on keskimäärin lähes kolme kertaa kalliimpi kuin perusmuotoisessa perhehoidossa sijaisperheessä.

THL:n uusimman tilaston mukaan Suomessa vain noin 40 prosenttia kotinsa ulkopuolelle sijoitetuista lapsista on perhehoidossa sijaisperheissä. Osuus on huomattavasti pienempi kuin esimerkiksi naapurimaissa: Ruotsissa noin 70 prosenttia ja Norjassa jopa 90 prosenttia kotinsa ulkopuolelle sijoitetuista lapsista asuu sijaisperheissä.

Jos toimeksiantosuhteisen perhehoidon osuus saataisiin nostettua Suomessa 60 prosenttiin ja laitoshoidon osuus laskemaan 33 prosenttiin, selvityksen mukaan sijaishuollon kustannukset pienisivät arviolta 168 miljoonalla eurolla vuodessa.

Toimeksiantoisen perhehoidon osuuden kasvattamisen puolesta puhuu taloudellisten hyötyjen lisäksi vahvasti sen inhimillisyys: sijaisperheissä lapset saavat elää mahdollisimman tavallista perhearkea, mihin laitosolosuhteissa ei ole mahdollisuutta. Myös lastensuojelulain mukaan perhehoito on lapsen ensisijainen sijaishuollon muoto laitoksiin nähden.

– Jotta voimme yltää selvityksessä esitettyihin kasvuprosentteihin niin, että perhehoidon laatu ja vaikuttavuus säilyvät korkealla tasolla, tarvitsemme valtakunnallisen, yli hallituskausien ulottuvan toimintaohjelman perhehoidon osuuden järjestelmälliseksi kasvattamiseksi, Perhehoitoliiton kehittämispäällikkö Anu Lehtosaari muistuttaa.

Tule webinaariin kuulemaan lisää

Selvitys julkaistiin eduskunnan Pikkuparlamentissa 10.2.2026. Julkaisutilaisuudessa kuultiin myös eduskuntaryhmien puheenvuoroja aiheesta.

Laskelman tilasivat Avosylin-yhtymä, Perhehoitoliitto ry, Pesäpuu ry, Sos-Lapsikylä ry, Hoivatie Oy ja Ava-perhepalvelut Oy.

Perhehoitoliitto järjestää 4.3.2026 webinaarin, jossa selvityksen tuloksia ja johtopäätöksiä avataan tarkemmin. Lue lisää ja ilmoittaudu webinaariin tästä linkistä.

Poimintoja selvityksestä

  • Toimeksiantosuhteisen perhehoidon kustannukset: 258 miljoonaa euroa / vuosi (2023)
  • Laitoshoidon ja ammatillisen perhehoidon kustannukset: 806 miljoonaa euroa / vuosi (2023)
  • Tavallisen toimeksiantosuhteisen perhehoidon kustannukset (pääasiassa hyvinvointialueiden tuottama): 130 euroa / vrk
  • Vahvasti tuetun toimeksiantosuhteisen perhehoidon kustannukset (pääasiassa yksityistoimijoiden tuottama): 228 euroa / vrk
  • Sijoitusvuorokauden kustannukset lastensuojelulaitoksessa: 445 euroa / vrk

Lähde: Perhehoidon kustannukset Suomessa -selvitys (2026)

Perhehoitoliitto ry on valtakunnallinen, toimeksiantosuhteisen perhehoidon asiantuntijajärjestö, joka vaikuttaa, viestii, neuvoo ja kouluttaa perhehoitoon liittyvissä asioissa ja tukee perhehoitajia, sijaisvanhempia ja perhehoidossa hoidettavia lapsia ja aikuisia. Perhehoitoliitto on perustettu vuonna 1983. Liittoon kuuluu 18 perhehoitajien alueellista jäsenyhdistystä ja sijaiskotinuorten yhdistys Sinut ry. Yhdistyksissä on lähes 4 000 jäsentä.

