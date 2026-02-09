Selvitys: Lastensuojelusta voidaan säästää satoja miljoonia euroja perhehoidolla
10.2.2026 13:45:00 EET | Perhehoitoliitto ry | Tiedote
Suomessa lastensuojelun sijaishuolto on huomattavasti laitospainotteisempaa kuin Ruotsissa ja Norjassa. Perhehoito sijaisperheissä on laitoshoitoa inhimillisempi ja edullisempi tapa järjestää lapsen asuminen oman kotinsa ulkopuolella.
Lastensuojelun sijaishuollon laitos- ja perhehoidon kokonaiskustannukset ovat kasvaneet Suomessa jopa 75 prosenttia vuosina 2015–24. Vuonna 2024 ne olivat jo yhteensä 1,2 miljardia euroa.
Kustannuskehityksen suuntaa on mahdollista kääntää merkittävästi perhehoidon avulla. Jos toimeksiantosuhteisen perhehoidon osuutta kaikista lastensuojelun sijoituksista saataisiin kasvatettua 10 prosenttiyksikköä, sijaishuollon kustannukset yhteiskunnalle vähenisivät laskennallisesti noin 100 miljoonaa euroa vuodessa.
Tiedot käyvät ilmi tänään julkaistusta Perhehoidon kustannukset Suomessa -selvityksestä, jonka Perhehoitoliitto tilasi yhdessä viiden muun lastensuojelun perhehoidon toimijan kanssa. Selvityksen toteutti Taloustutkimus Oy:n entinen tutkimusjohtaja, taloustieteilijä, VTT Pasi Holm.
Perhehoidon laadusta ei tule tinkiä
Selvityksen mukaan yhden sijoitusvuorokauden hinta lastensuojelulaitoksessa on keskimäärin lähes kolme kertaa kalliimpi kuin perusmuotoisessa perhehoidossa sijaisperheessä.
THL:n uusimman tilaston mukaan Suomessa vain noin 40 prosenttia kotinsa ulkopuolelle sijoitetuista lapsista on perhehoidossa sijaisperheissä. Osuus on huomattavasti pienempi kuin esimerkiksi naapurimaissa: Ruotsissa noin 70 prosenttia ja Norjassa jopa 90 prosenttia kotinsa ulkopuolelle sijoitetuista lapsista asuu sijaisperheissä.
Jos toimeksiantosuhteisen perhehoidon osuus saataisiin nostettua Suomessa 60 prosenttiin ja laitoshoidon osuus laskemaan 33 prosenttiin, selvityksen mukaan sijaishuollon kustannukset pienisivät arviolta 168 miljoonalla eurolla vuodessa.
Toimeksiantoisen perhehoidon osuuden kasvattamisen puolesta puhuu taloudellisten hyötyjen lisäksi vahvasti sen inhimillisyys: sijaisperheissä lapset saavat elää mahdollisimman tavallista perhearkea, mihin laitosolosuhteissa ei ole mahdollisuutta. Myös lastensuojelulain mukaan perhehoito on lapsen ensisijainen sijaishuollon muoto laitoksiin nähden.
– Jotta voimme yltää selvityksessä esitettyihin kasvuprosentteihin niin, että perhehoidon laatu ja vaikuttavuus säilyvät korkealla tasolla, tarvitsemme valtakunnallisen, yli hallituskausien ulottuvan toimintaohjelman perhehoidon osuuden järjestelmälliseksi kasvattamiseksi, Perhehoitoliiton kehittämispäällikkö Anu Lehtosaari muistuttaa.
Tule webinaariin kuulemaan lisää
Selvitys julkaistiin eduskunnan Pikkuparlamentissa 10.2.2026. Julkaisutilaisuudessa kuultiin myös eduskuntaryhmien puheenvuoroja aiheesta.
Laskelman tilasivat Avosylin-yhtymä, Perhehoitoliitto ry, Pesäpuu ry, Sos-Lapsikylä ry, Hoivatie Oy ja Ava-perhepalvelut Oy.
Perhehoitoliitto järjestää 4.3.2026 webinaarin, jossa selvityksen tuloksia ja johtopäätöksiä avataan tarkemmin. Lue lisää ja ilmoittaudu webinaariin tästä linkistä.
Poimintoja selvityksestä
- Toimeksiantosuhteisen perhehoidon kustannukset: 258 miljoonaa euroa / vuosi (2023)
- Laitoshoidon ja ammatillisen perhehoidon kustannukset: 806 miljoonaa euroa / vuosi (2023)
- Tavallisen toimeksiantosuhteisen perhehoidon kustannukset (pääasiassa hyvinvointialueiden tuottama): 130 euroa / vrk
- Vahvasti tuetun toimeksiantosuhteisen perhehoidon kustannukset (pääasiassa yksityistoimijoiden tuottama): 228 euroa / vrk
- Sijoitusvuorokauden kustannukset lastensuojelulaitoksessa: 445 euroa / vrk
Lähde: Perhehoidon kustannukset Suomessa -selvitys (2026)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anu LehtosaariKehittämispäällikköPerhehoitoliitto ry
Lastensuojelun perhehoito
Merja LehtiharjuToiminnanjohtaja, Perhehoitoliitto ryPuh:040 310 1441merja.lehtiharju@perhehoitoliitto.fi
Pasi Holmtaloustieteilijä, VTTPuh:050 374 7462pasi.a.holm@gmail.com
Tiia PerämaatoimitusjohtajaAvosylinPuh:044 565 3204tiia.peramaa@avosylin.fi
Linkit
Perhehoitoliitto ry on valtakunnallinen, toimeksiantosuhteisen perhehoidon asiantuntijajärjestö, joka vaikuttaa, viestii, neuvoo ja kouluttaa perhehoitoon liittyvissä asioissa ja tukee perhehoitajia, sijaisvanhempia ja perhehoidossa hoidettavia lapsia ja aikuisia. Perhehoitoliitto on perustettu vuonna 1983. Liittoon kuuluu 18 perhehoitajien alueellista jäsenyhdistystä ja sijaiskotinuorten yhdistys Sinut ry. Yhdistyksissä on lähes 4 000 jäsentä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Perhehoitoliitto ry
Lakimuutos voi helpottaa päihteiden ottamista pois alaikäisiltä9.2.2026 12:45:00 EET | Tiedote
Lastensuojelulakiin esitetyt muutokset toisivat kaivattua selkeyttä myös käytäntöihin, joilla älypuhelimen tai pelikonsolien haitalliseen käyttöön voidaan puuttua sijaisperheissä.
Perhehoito tulee kytkeä omasairaanhoitajamalliin12.11.2025 11:00:00 EET | Tiedote
Perhehoitoliitto ja Suomen Sairaanhoitajat vaativat Suomeen kattavaa ja kansallisesti yhtenäistä perhehoidon toimintaohjelmaa, joka on yhteydessä omasairaanhoitajamalliin. Näin saadaan inhimillinen ja kustannustehokas osaratkaisu Suomen hoivakriisiin.
Sijaisvanhemmilla ei ole tarpeeksi keinoja puuttua nuorten puhelimen käyttöön4.11.2025 07:45:00 EET | Tiedote
Perhehoitoliiton selvityksen mukaan moni sijaisvanhempi kokee jäävänsä vaille riittävää tukea arjen haastavissa kasvatustilanteissa. Sijaisvanhemmat toivovat lisää keinoja ennaltaehkäistä tilanteiden kärjistymistä, konkreettista tukea arjen keskelle ja selkeää ohjeistusta hyvistä kasvatuskäytännöistä.
Uusia sijaisperheitä etsitään ympäri Suomea – Tutustu perhehoitoon koomikko Mikko Vaismaan kanssa8.9.2025 15:13:31 EEST | Tiedote
Perhehoitajaksi ryhtyminen on ihmisläheinen ja konkreettinen tapa auttaa haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja nuoria, aikuisia ja ikäihmisiä. Syyskuussa on tarjolla runsaasti infotilaisuuksia sijaisvanhemmuuden ja aikuisten perhehoidon mahdollisuuksista.
Sophie Mannerheimin helminauha perhehoidon kehittäjä Sanna Kososelle4.9.2025 20:00:00 EEST | Tiedote
Historiallinen koru on kiertänyt sairaanhoitajavaikuttajalta toiselle jo liki sadan vuoden ajan. Sen uusin haltija saa kiitosta aktiivisesta kehittämistyöstään ikäihmisten laadukkaan elämän varmistamiseksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme