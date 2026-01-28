Sopimus sisältää pääsyn SS&C Blue Prism -automaatioteknologiaan.



Digital Workforce, automaatioon ja tekoälyyn perustuvien ratkaisujen johtava asiantuntija, on solminut merkittävän sopimuksen erään maailman suurimman akateemisen terveydenhuolto-organisaation kanssa. Kyseinen yhdysvaltalainen organisaatio työllistää yli 80 000 henkeä ja koostuu kansainvälisesti arvostetuista sairaaloista sekä mittavasta tutkimusorganisaatiosta. Solmittu kumppanuus edustaa tärkeää askelta asiakkaan pyrkimyksessä varmistaa automaatiokyvykkyyksiensä uudistumiskyky ja laajentaa älykkäitä toimintamalleja. Sopimuksen vuotuinen arvo on 1,4 miljoonaa dollaria.

Yhteistyön myötä Digital Workforce modernisoi asiakkaan olemassa olevat automaatiot ja siirtää ne omalle Outsmart- pilvialustalleen. Asiakasorganisaation ympäristössä nykyisin hallinnoitu automaatioinfrastruktuuri on kooltaan huomattava ja sisältää yli 100 SS&C Blue Prism -teknologiaan perustuvaa bottia. Digital Workforce Outsmart-pilvialusta mahdollistaa organisaatiolle turvallisen, joustavasti skaalautuvan ja kulutukseen perustuvan pääsyn valitsemaansa SS&C Blue Prism -teknologiaan, jonka lisäksi Digital Workforce tukee asiakasta ympärivuorokautisilla automaatioiden hallintapalveluilla. Alkava yhteistyö mahdollistaa myös automaatioiden tehokkaan laajentamisen kliinisissä ja hallinnollisissa prosesseissa hyödyntäen älykästä dokumenttien käsittelyä, AI-agentteja sekä edistyneitä liiketoimintaprosessien hallinnan työkaluja.

”Solmittu kumppanuus on vahva osoitus kyvystämme tuottaa mitattavaa arvoa terveydenhuollon organisaatioille kokonaisvaltaisen prosessiautomaation keinoin. Palvelumme mahdollistaa ratkaisujen nopean ja turvallisen käyttöönoton sekä kriittisten prosessien luotettavuuden, tehokkuuden ja turvallisuuden parantamisen”, sanoo Karri Lehtonen, Head of Digital Workforce North America ja jatkaa: ”Moniteknologisen työkalutarjooman, pilven joustavuuden ja laadukkaiden hallintapalveluiden yhdistelmällä luodaan perusta pitkäjänteiselle ja innovatiiviselle ratkaisukehitykselle.”

”Läheinen yhteistyömme Digital Workforcen kanssa on jatkunut jo vuosikymmenen ajan. Digital Workforcen asiantuntijuus ratkaisukehityksessä ja palveluiden tuottamisessa on ainutlaatuista erityisesti terveydenhuollossa, missä molemmilla yhtiöillämme on ollut pitkään selkeä painopiste. Olemme ylpeitä siitä, että teknologiamme tukee tätä maailman kärkeen kuuluvaa terveydenhuollon toimijaa, ja että voimme yhdessä Digital Workforcen kanssa uudistaa yhtä yhteiskunnan kriittisimmistä toimialoista agenttipohjaisen automaation avulla”, sanoo Rob Stone, General Manager, IA & Analytics at SS&C Technologies.

”Tuore sopimus osoittaa Digital Workforcen aseman luotettuna prosessiautomaation kumppanina säännellyillä toimialoilla, kuten terveydenhuollossa, jossa laadun, määräysten noudattamisen ja innovaatioiden on kuljettava käsi kädessä. Lisäksi olemme ylpeitä saadessamme tukea juuri tätä asiakasta - yhtä Yhdysvaltojen suurimmista terveydenhuoltojärjestelmistä. Organisaatio on kansainvälisesti arvostettu, ja sen mittakaava on eurooppalaisesta näkökulmasta poikkeuksellinen, sillä sen operatiivinen liikevaihto on lähellä samaa suuruusluokkaa kuin koko Suomen julkiset terveydenhuoltomenot” kuvaa Jussi Vasama, Digital Workforcen toimitusjohtaja.

