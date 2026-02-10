Opi tunnistamaan lähisuhdeväkivalta ja keinot auttaa – Oma Häme järjestää keväällä koulutuksia ammattilaisille

Mediassa on viime aikoina ollut esillä vakavia lähisuhdeväkivaltatapauksia, joiden yhteydessä on pohdittu, miksi väkivallan kierrettä ei ole saatu katkaistua ajoissa. Keskusteluissa on korostunut yksi tärkeä näkökulma: vastuu ei voi olla vain uhrilla.

Viranomaisilla, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla sekä esimerkiksi muilla perheiden kanssa työskentelevillä on keskeinen rooli lähisuhdeväkivallan tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa. Yksittäisen ammattilaisen ei tarvitse osata kaikkea yksin, vaan meillä on mahdollisuus vahvistaa osaamistamme väkivaltailmiöstä ja hyödyntää tuki- ja konsultaatiorakenteita arjen työn tukena. Kun saa lisätietoa puheeksioton tavoista ja paikallisista toimintaohjeista, valmiudet väkivaltaan puuttumiseen vahvistuvat.

Oma Häme tekee pitkäjänteistä ja systemaattista työtä lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi. Työtä koordinoi Oma Hämeen lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö, joka tukee sekä asiakkaita että ammattilaisia. Toimintaan kuuluu muun muassa:

ammattilaisten konsultaatio- ja asiantuntijatuki sekä asiakastyö

työskentely väkivaltaa lähisuhteessaan käyttäneiden tai sen käyttöä pelkäävien kanssa

lähisuhdeväkivallan tunnistamisen ja puheeksi ottamisen kehittäminen

monialaisen riskinarviointityöskentelyn (ent. MARAK) koordinointi

yhteistyö järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa

alueellisten toimintamallien yhtenäistäminen





Kevään 2026 maksuttomat koulutukset ovat osa tätä kokonaisuutta. Ne tarjoavat käytännönläheistä tietoa ja työkaluja, jotka tukevat ammattilaisia arjen työssä ja vahvistavat yhteistä toimintatapaa Kanta-Hämeessä.

Koulutukset ovat maksuttomia ja ne toteutetaan Teams-yhteydellä. Ammattilainen voi halutessaan osallistua vain yhteen tilaisuuteen tai koko koulutussarjaan:

Tunnista & Toimi: Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen, puheeksiotto ja puuttuminen 19. maaliskuuta klo 9-11.00

Tunnista & Toimi: Vakavan lähisuhdeväkivallan riskinarviointi 15. huhtikuuta klo 9-10

Tunnista & Toimi: Ikäihmiset ja lähisuhdeväkivalta 29. huhtikuuta klo 9-10.30





Löydät lisätietoa koulutusten sisällöistä ja suorat liittymislinkit koulutustilaisuuksiin täältä: Täydennyskoulutus. Oma Hämeen työntekijöille lisätiedot löytyvät intrasta ja Talentista.



Lisätietoa riskinarvioinnista: Toistuvan ja vakavan väkivallan monialainen riskinarviointi on tärkeä osa väkivaltaan puuttumista