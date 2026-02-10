Opi tunnistamaan lähisuhdeväkivalta ja keinot auttaa – Oma Häme järjestää keväällä koulutuksia ammattilaisille
10.2.2026 13:14:30 EET | Oma Häme | Tiedote
Mediassa on viime aikoina ollut esillä vakavia lähisuhdeväkivaltatapauksia, joiden yhteydessä on pohdittu, miksi väkivallan kierrettä ei ole saatu katkaistua ajoissa. Keskusteluissa on korostunut yksi tärkeä näkökulma: vastuu ei voi olla vain uhrilla.
Viranomaisilla, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla sekä esimerkiksi muilla perheiden kanssa työskentelevillä on keskeinen rooli lähisuhdeväkivallan tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa. Yksittäisen ammattilaisen ei tarvitse osata kaikkea yksin, vaan meillä on mahdollisuus vahvistaa osaamistamme väkivaltailmiöstä ja hyödyntää tuki- ja konsultaatiorakenteita arjen työn tukena. Kun saa lisätietoa puheeksioton tavoista ja paikallisista toimintaohjeista, valmiudet väkivaltaan puuttumiseen vahvistuvat.
Oma Häme tekee pitkäjänteistä ja systemaattista työtä lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi. Työtä koordinoi Oma Hämeen lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö, joka tukee sekä asiakkaita että ammattilaisia. Toimintaan kuuluu muun muassa:
- ammattilaisten konsultaatio- ja asiantuntijatuki sekä asiakastyö
- työskentely väkivaltaa lähisuhteessaan käyttäneiden tai sen käyttöä pelkäävien kanssa
- lähisuhdeväkivallan tunnistamisen ja puheeksi ottamisen kehittäminen
- monialaisen riskinarviointityöskentelyn (ent. MARAK) koordinointi
- yhteistyö järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa
- alueellisten toimintamallien yhtenäistäminen
Kevään 2026 maksuttomat koulutukset ovat osa tätä kokonaisuutta. Ne tarjoavat käytännönläheistä tietoa ja työkaluja, jotka tukevat ammattilaisia arjen työssä ja vahvistavat yhteistä toimintatapaa Kanta-Hämeessä.
Koulutukset ovat maksuttomia ja ne toteutetaan Teams-yhteydellä. Ammattilainen voi halutessaan osallistua vain yhteen tilaisuuteen tai koko koulutussarjaan:
- Tunnista & Toimi: Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen, puheeksiotto ja puuttuminen 19. maaliskuuta klo 9-11.00
- Tunnista & Toimi: Vakavan lähisuhdeväkivallan riskinarviointi 15. huhtikuuta klo 9-10
- Tunnista & Toimi: Ikäihmiset ja lähisuhdeväkivalta 29. huhtikuuta klo 9-10.30
Löydät lisätietoa koulutusten sisällöistä ja suorat liittymislinkit koulutustilaisuuksiin täältä: Täydennyskoulutus. Oma Hämeen työntekijöille lisätiedot löytyvät intrasta ja Talentista.
Lisätietoa riskinarvioinnista: Toistuvan ja vakavan väkivallan monialainen riskinarviointi on tärkeä osa väkivaltaan puuttumista
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Satu Lyytinenkoordinaattori, lähisuhdeväkivaltatyön yksikköPuh:050 441 4762satu.lyytinen@omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Aluehallitus ei vielä tehnyt päätöstä Parolan terveysasemasta10.2.2026 11:19:30 EET | Uutinen
Maanantaina 9. helmikuuta koolla ollut aluehallitus käsitteli mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevia muutoksia. Palveluverkkopäätösten yhteydessä huhtikuussa 2024 suunniteltiin mielenterveys- ja päihdepalveluihin kahta uutta yksikköä: selviämisasemaa sekä asumispalvelujen arviointi- ja kuntoutusyksikköä. Tilannetta on arvioitu tulosalueella uudelleen: erillisiä yksiköitä tarvita, koska palvelut voidaan järjestää tarkoituksenmukaisesti osana nykyisiä palvelukokonaisuuksia. Aluehallitus hyväksyi esityksen siitä, ettei asumispalvelujen arviointi- ja kuntoutusyksikköä nyt perusteta. Sen sijaan selviämisaseman perustamista koskevan asian aluehallitus palautti uudelleen valmisteltavaksi. Selviämishoidon ja palvelutarpeen arvioinnin toteuttamisesta kerrotaan tarkemmin tässä tiedotteessa. Lisäksi aluehallitus hyväksyi osaltaan myös neuvolatoimintaan liittyvän muutoksen, joka myös liittyy aiempiin palveluverkkopäätöksiin. Oma Häme on selvittänyt jalkautuvan neuvolatoiminnan toimivuutta ja t
Järjestöavustuksia haettiin vilkkaasti – avustusten kohdentamisesta päätetään helmikuussa10.2.2026 10:12:45 EET | Uutinen
Kanta-Hämeen hyvinvointialueen järjestöavustusten haku vuodelle 2026 on ollut vilkas. Toiminta-avustuksia haettiin yhteensä 55 hakemuksella, ja haettu summa oli 526 020 euroa. Kumppanuusavustuksia haettiin 12 hakemuksella, yhteissumman ollessa 428 854 euroa. Kaikkiaan järjestöt hakivat avustuksia lähes 955 000 euron edestä. Vuoden 2026 avustusmääräraha on kuitenkin 330 000 euroa. Järjestöavustusten hakemusmäärät kasvussa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen järjestöavustusten hakijamäärä on kasvanut vuosi vuodelta, ja mukaan on tullut myös uusia toimijoita. Haettujen avustussummien määrä on noussut merkittävästi: vuonna 2023 avustuksia haettiin yhteensä 340 000 eurolla, kun taas vuonna 2026 haettu summa on jo 954 874 euroa. Avustuksiin myönnetty määräraha on pysynyt samana vuosina 2025 ja 2026, eli 330 000 euroa. On hyvä huomioida, että tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä avustusprosessi on muuttunut vuosien aikana, eikä kaikkia tietoja ole saatavilla. Järjestöavustuksia myönnet
Ensihoidon toimintavalmiutta on vahvistettu Kanta-Hämeessä9.2.2026 14:45:34 EET | Tiedote
Kanta‑Hämeen pelastuslaitoksen ensihoidossa on viime kuukausina tehty toimia, joilla on vahvistettu palvelua ja valmisteltu toimintaa tarpeiden mukaiseksi.
Oma Hämeen Älylinja-hanke sai rahoitusta Sitralta9.2.2026 14:07:32 EET | Tiedote
Oma Häme on saanut Sitralta eli Suomen itsenäisyyden juhlarahastolta rahoitusta uuden Älylinja-hankkeen käynnistämiseen.
Hämeenlinnan paloasemalla avoimet ovet 112-päivänä6.2.2026 15:37:56 EET | Tiedote
Kanta-Hämeen pelastuslaitos avaa tuttuun tapaan ovensa yleisölle, kun se järjestää 112-päivän tapahtuman Hämeenlinnan paloasemalla keskiviikkona 11.2. klo 10 – 18, osoitteessa Kutalantie 1.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme