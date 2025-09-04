Smartvatten ja Sofitum aloittavat yhteistyön – uutta arvoa vedenmittaukseen ja kiinteistönhallintaan

Smartvatten on markkinoiden johtava vedenkulutuksen mittaukseen, seurantaan ja analysointiin sekä vedenkulutuksen optimointiin erikoistunut palveluntarjoaja. Yrityksen ratkaisut yhdistävät reaaliaikaisen vedenkulutuksen mittauksen, seurannan, vuotojen havaitsemisen sekä data‑analytiikan yhtenäiseksi ja helposti hyödynnettäväksi kokonaisuudeksi. Smartvattenin palveluihin kuuluu niin päävesimittauksen palvelut kuin tilakohtainen vedenmittausjärjestelmä Verto, jotka auttavat taloyhtiöitä ja kiinteistöalan ammattilaisia tekemään vedenkulutuksesta näkyvää ja hallittavaa.

Sofitum on vuonna 2024 perustettu kiinteistöjen ohjelmistoratkaisuihin keskittyvä yritys, joka kehittää modernia Aulaan -järjestelmää helpottamaan kiinteistöhallinnan ja vuokrauksen prosesseja tekoälyn ja automatisoinnin avulla. Sofitumin ratkaisut tehostavat kiinteistöalan operatiivisia työtehtäviä, kuten vuokrasopimusten hallintaa, vuokrareskontran hoitoa, huoltopyyntöjen käsittelyä ja asukasviestintää. Sofitumin tavoitteena on tuoda kiinteistöalan arkeen älykästä teknologiaa ja skaalautuvia ratkaisuja.

Yhteistyö tuo Smartvattenin vedenmittausdatan ja Sofitumin kiinteistöalustan lähemmäksi toisiaan, mikä mahdollistaa asiakkaiden työnkulkujen tehostamisen ja vesidatan integroinnin osaksi kiinteistönhallinnan kokonaisuutta.

”Yhteistyö Sofitumin kanssa on luonteva askel kohti entistä laajempaa ja saumattomampaa asiakaskokemusta. Kun vesi‑ ja kiinteistödatan hallinta yhdistyvät, asiakkaamme voivat tehdä parempia päätöksiä ja saavuttaa konkreettisia säästöjä sekä vastuullisuustavoitteita,” sanoo Kari Haahtela, Sales Director Real Estate, päävesimittaus, Smartvatten.

”Yhdistämme Smartvattenin vedenmittauksen ja Sofitumin Aulaan‑alustan siten, että asiakkaamme saavat entistä älykkäämpiä työkaluja arjen kiinteistönhallintaan. Teknologioiden yhteensovittaminen on meille strateginen prioriteetti,” kommentoi Hanna Kellokumpu, Sales Director Submetering, Smartvatten.

Marko Mäkelä, myyntijohtaja, Sofitum, lisää:

”Olemme innoissamme yhteistyöstä Smartvattenin kanssa. Kiinteistöjen vedenkulutusdata on merkittävä osa kiinteistöjen kokonaisvaltaista hallintaa, ja yhdessä voimme tarjota asiakkaillemme entistä arvokkaampia ja integroidumpia ratkaisuja.”

Yhteistyön tavoitteena on helpottaa kiinteistöalan toimijoiden arkea, parantaa vesitehokkuutta ja vauhdittaa digitalisaatiota alan prosesseissa. Molemmat yritykset uskovat, että datan hyödyntäminen on ratkaisevan tärkeää kestävän ja tehokkaan kiinteistöjen hallinnan tulevaisuudelle.