Smartvatten ja Sofitum aloittavat yhteistyön – uutta arvoa vedenmittaukseen ja kiinteistönhallintaan
24.2.2026 08:00:00 EET | Smartvatten | Tiedote
Johtava eurooppalainen kestävien digitaalisten vedenkulutuksen seuranta- ja mittausratkaisujen toimittaja Smartvatten ja kiinteistöalan ohjelmistoratkaisuja kehittävä Sofitum ovat aloittaneet yhteistyön, jonka tavoitteena on tarjota kiinteistönomistajille ja kiinteistöalan toimijoille entistä kattavampia ja integroitavampia palveluita vedenmittaukseen, vesidatan hyödyntämiseen ja kiinteistönhallintaan.
Smartvatten on markkinoiden johtava vedenkulutuksen mittaukseen, seurantaan ja analysointiin sekä vedenkulutuksen optimointiin erikoistunut palveluntarjoaja. Yrityksen ratkaisut yhdistävät reaaliaikaisen vedenkulutuksen mittauksen, seurannan, vuotojen havaitsemisen sekä data‑analytiikan yhtenäiseksi ja helposti hyödynnettäväksi kokonaisuudeksi. Smartvattenin palveluihin kuuluu niin päävesimittauksen palvelut kuin tilakohtainen vedenmittausjärjestelmä Verto, jotka auttavat taloyhtiöitä ja kiinteistöalan ammattilaisia tekemään vedenkulutuksesta näkyvää ja hallittavaa.
Sofitum on vuonna 2024 perustettu kiinteistöjen ohjelmistoratkaisuihin keskittyvä yritys, joka kehittää modernia Aulaan -järjestelmää helpottamaan kiinteistöhallinnan ja vuokrauksen prosesseja tekoälyn ja automatisoinnin avulla. Sofitumin ratkaisut tehostavat kiinteistöalan operatiivisia työtehtäviä, kuten vuokrasopimusten hallintaa, vuokrareskontran hoitoa, huoltopyyntöjen käsittelyä ja asukasviestintää. Sofitumin tavoitteena on tuoda kiinteistöalan arkeen älykästä teknologiaa ja skaalautuvia ratkaisuja.
Yhteistyö tuo Smartvattenin vedenmittausdatan ja Sofitumin kiinteistöalustan lähemmäksi toisiaan, mikä mahdollistaa asiakkaiden työnkulkujen tehostamisen ja vesidatan integroinnin osaksi kiinteistönhallinnan kokonaisuutta.
”Yhteistyö Sofitumin kanssa on luonteva askel kohti entistä laajempaa ja saumattomampaa asiakaskokemusta. Kun vesi‑ ja kiinteistödatan hallinta yhdistyvät, asiakkaamme voivat tehdä parempia päätöksiä ja saavuttaa konkreettisia säästöjä sekä vastuullisuustavoitteita,” sanoo Kari Haahtela, Sales Director Real Estate, päävesimittaus, Smartvatten.
”Yhdistämme Smartvattenin vedenmittauksen ja Sofitumin Aulaan‑alustan siten, että asiakkaamme saavat entistä älykkäämpiä työkaluja arjen kiinteistönhallintaan. Teknologioiden yhteensovittaminen on meille strateginen prioriteetti,” kommentoi Hanna Kellokumpu, Sales Director Submetering, Smartvatten.
Marko Mäkelä, myyntijohtaja, Sofitum, lisää:
”Olemme innoissamme yhteistyöstä Smartvattenin kanssa. Kiinteistöjen vedenkulutusdata on merkittävä osa kiinteistöjen kokonaisvaltaista hallintaa, ja yhdessä voimme tarjota asiakkaillemme entistä arvokkaampia ja integroidumpia ratkaisuja.”
Yhteistyön tavoitteena on helpottaa kiinteistöalan toimijoiden arkea, parantaa vesitehokkuutta ja vauhdittaa digitalisaatiota alan prosesseissa. Molemmat yritykset uskovat, että datan hyödyntäminen on ratkaisevan tärkeää kestävän ja tehokkaan kiinteistöjen hallinnan tulevaisuudelle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marko Mäkelä
Myyntijohtaja
Sofitum
marko.makela@sofitum.com
Kari HaahtelaMyyntijohtajaSmartvattenPuh:+358 40 716 6594kari.haahtela@smartvatten.fiwww.smartvatten.com/fi/etusivu
Hanna KellokumpuMyyntijohtajaSmartvatten OyPuh:+358 40 089 7139hanna.kellokumpu@smartvatten.fi
Linkit
Smartvatten
Smartvatten tarjoaa älykkäitä vesihuollon ratkaisuja kiinteistösalkkuille, kunnille ja vesilaitoksille ympäri Eurooppaa. Missiomme on tehdä vedenkäytöstä näkyvää, hallittavaa ja kestävää reaaliaikaisen datan, käytännöllisten oivallusten ja IoT-innovaatioiden avulla koko veden kierron ajan.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Smartvatten
Smartvatten ostaa LeakLookin tarjotakseen skaalautuvia, innovatiivisia vedenvalvontaratkaisuja kaikkialla Euroopassa4.9.2025 12:43:49 EEST | Tiedote
Smartvatten, johtava eurooppalainen kestävien digitaalisten vesihuoltoratkaisujen toimittaja, on hankkinut LeakLook -tuotebrändistä tunnetun Aqva.io Oy:n koko osakekannan. LeakLook on suomalainen edelläkävijä kiinteistöjen vedenkulutuksen mittauksessa ja IoT-pohjaisessa kulutusseurannassa. Tämä strateginen yrityskauppa luo pohjan yhtenäisen alustan luomiselle, joka on suunniteltu vastaamaan yhä moninaisempiin kestävän vedenkäytön vaatimuksiin Euroopassa.
Smartvatten toivottaa entiset ABAXin johtajat tervetulleiksi johtamaan eurooppalaista vesiteknologiainnovaatiota12.3.2025 11:27:58 EET | Tiedote
[Larvik, 12.3.2025] - Älykkäiden vedenhallintaratkaisujen eurooppalainen markkinajohtaja Smartvatten on iloinen voidessaan kertoa nimittäneensä Petter Quinsgaardin toimitusjohtajaksi (CEO) ja Bjørn Erik Brandsæter Helgelandin kaupalliseksi johtajaksi (CCO). Kaksikko, joka on tunnettu keskeisestä roolistaan ABAXin muuttamisessa yhdeksi Euroopan nopeimmin kasvavista telematiikka-alan yrityksistä, johtaa nyt Smartvattenia kohti visiota, jonka tavoitteena on kehittyä Euroopan vesiteknologian johtavaksi veturiksi.
Smartvatten ja WeSecure varmistavat kiinteistöjen vesidatan turvallisuuden uudella yhteistyöllä16.10.2024 10:50:22 EEST | Tiedote
Vedenkulutuksen hallinnan ja vesitehokkuusteknologian asiantuntija Smartvatten sekä tietoturvaratkaisuihin erikoistunut WeSecure ovat aloittaneet yhteistyön, joka keskittyy Smartvattenin vesitehokkuusratkaisujen laajempaan saatavuuteen ja vesidatan turvallisuuden varmistamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että WeSecure toimii Smartvattenin jälleenmyyntikumppanina eli Smartvattenin päävesimittauspalvelut ovat jatkossa saatavissa myös WeSecuren kautta.
Smartvattenin vesidata virtaa Granlundin kiinteistöjohtamisen ohjelmistoon16.4.2024 16:21:07 EEST | Tiedote
Kiinteistöjen energiatehokkuudesta ja kiinteistöjohtamisesta puhuttaessa vesi usein unohtuu. Suurena kokonaisuutena se on yksi kiinteistöjen energiasyöpöistä. Vesitehokkuusteknologian tienraivaaja Smartvatten ja rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijayhtiö Granlund päättivät nostaa veden ja sen käytön tehostamisen osaksi kiinteistöjohtamisen välineitä.
Kahden kehityshakuisen yrityksen yhteistyö edistää kiinteistöalan vesiymmärrystä ja digiloikkaa1.9.2023 12:56:13 EEST | Tiedote
Smartvatten ja Tapiolan Lämpö ryhtyvät yhteistyöhön, jotta taloyhtiöillä on mahdollisuus säästää entistä helpommin sekä vettä, rahaa ja ympäristöä. Smartvattenin palvelut tukevat hyvin Tapiolan Lämpöä tavoitteissa edistää koko isännöintialan digiloikkaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme