Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Toimittaja, lähde mukaan Strasbourgiin seuraamaan Euroopan parlamentin täysistuntoa

11.2.2026 10:08:58 EET | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote

Jaa

Matkan aikana toimittajat saavat mahdollisuuden seurata paikan päällä Euroopan parlamentin työtä, tavata parlamentin jäseniä ja lisätä tietouttaan EU-päätöksenteosta. Toimittajilla on myös aikaa tehdä haastatteluita ja uutisoida viikon ajankohtaisista tapahtumista.

Haku koskee huhti-, touko- ja heinäkuun 2026 täysistuntoja Strasbourgissa:

  • 27.–30.4.2026
  • 18.–21.5.2026 
  • 6.–9.7.2026

Euroopan parlamentin Suomen-toimisto myöntää matka-apurahoja toimittajille, jotka työskentelevät matkan aikana Julkisen sanan neuvoston alaisille medioille.

Euroopan parlamentti maksaa kohtuulliset matkakustannukset economy-luokassa sekä majoituksen (kiinteä korvaus 180 euroa/yö majoitusta ja muita kuluja varten). Matkakulut korvataan jälkikäteen.

Voit hakea matka-apurahaa täyttämällä hakulomakkeen viimeistään sunnuntaihin 1.3. mennessä:

Toimittajat ovat tervetulleita tutustumaan Euroopan parlamentin täysistuntoihin myös tiedotusvälineen tai toimittajan omalla kustannuksella.

Avainsanat

euroopan parlamenttitoimittajamatkatäysistunto

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Europaparlamentet: Översikt av plenarsammanträdet 9–12 februari 2026 i Strasbourg5.2.2026 14:15:58 EET | Pressmeddelande

EU:s konkurrenskraft och oro över levnadskostnaderna På onsdag morgon debatterar ledamöterna de brådskande åtgärder som krävs för att stärka EU:s konkurrenskraft, fördjupa den inre marknaden och sänka levnadskostnaderna. Mot en europeisk försvarsunion På tisdag håller Europaparlamentet en debatt om de pågående insatserna för att stärka det europeiska försvaret mot bakgrund av ett alltmer instabilt internationellt läge. Asyl: omröstning om nya regler för säkra ursprungsländer och säkra tredjeländer På tisdag väntas Europaparlamentet godkänna EU:s första lista över säkra ursprungsländer för asylsökande och regler för när ett land utanför EU kan anses vara säkert. Mercosur: slutlig omröstning om bilateral skyddsmekanism för jordbruksprodukter På tisdag håller Europaparlamentet en slutomröstning om en föreslagen skyddsmekanism för jordbruksimport från Mercosurländerna (Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay). EU:s klimatlag: minska utsläppen med 90 % till 2040 Europaparlamentet väntas

Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 9.–12.2.2026: istuntokatsaus5.2.2026 14:15:58 EET | Tiedote

Euroopan parlamentin täysistunnossa 9.–12. helmikuuta mepit äänestävät uusista turvallisia alkuperämaita ja kolmansia maita koskevista turvapaikkapolitiikan säännöistä, 90 prosentin päästövähennystavoitteesta vuodelle 2040 sekä EU:n ja Mercosur-maiden välisen kauppasopimuksen suojamekanismista. Parlamentti myös keskustelee EU:n kilpailukyvystä ja elinkustannuksista ja Euroopan puolustuksen kehittämisestä. Lisäksi komissio esittelee toimintasuunnitelmansa verkkokiusaamisen torjumiseksi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye