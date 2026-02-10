Toimittaja, lähde mukaan Strasbourgiin seuraamaan Euroopan parlamentin täysistuntoa
11.2.2026 10:08:58 EET | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote
Matkan aikana toimittajat saavat mahdollisuuden seurata paikan päällä Euroopan parlamentin työtä, tavata parlamentin jäseniä ja lisätä tietouttaan EU-päätöksenteosta. Toimittajilla on myös aikaa tehdä haastatteluita ja uutisoida viikon ajankohtaisista tapahtumista.
Haku koskee huhti-, touko- ja heinäkuun 2026 täysistuntoja Strasbourgissa:
- 27.–30.4.2026
- 18.–21.5.2026
- 6.–9.7.2026
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto myöntää matka-apurahoja toimittajille, jotka työskentelevät matkan aikana Julkisen sanan neuvoston alaisille medioille.
Euroopan parlamentti maksaa kohtuulliset matkakustannukset economy-luokassa sekä majoituksen (kiinteä korvaus 180 euroa/yö majoitusta ja muita kuluja varten). Matkakulut korvataan jälkikäteen.
Voit hakea matka-apurahaa täyttämällä hakulomakkeen viimeistään sunnuntaihin 1.3. mennessä:
Toimittajat ovat tervetulleita tutustumaan Euroopan parlamentin täysistuntoihin myös tiedotusvälineen tai toimittajan omalla kustannuksella.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto
90 %:n ilmastotavoite vuodelle 2040 hyväksytty10.2.2026 14:48:42 EET | Tiedote
Euroopan parlamentti antoi lopullisen hyväksyntänsä 90 prosentin päästövähennyksille vuoteen 2040 mennessä matkalla kohti ilmastoneutraaliutta vuonna 2050.
Turvapaikkapolitiikka: turvallisten alkuperämaiden lista ja kolmansia maita koskevat säännöt10.2.2026 14:41:55 EET | Tiedote
Euroopan parlamentti hyväksyi tiistaina muutoksia EU:n turvapaikkamenettelylakeihin hakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi.
Europaparlamentet: Översikt av plenarsammanträdet 9–12 februari 2026 i Strasbourg5.2.2026 14:15:58 EET | Pressmeddelande
EU:s konkurrenskraft och oro över levnadskostnaderna På onsdag morgon debatterar ledamöterna de brådskande åtgärder som krävs för att stärka EU:s konkurrenskraft, fördjupa den inre marknaden och sänka levnadskostnaderna. Mot en europeisk försvarsunion På tisdag håller Europaparlamentet en debatt om de pågående insatserna för att stärka det europeiska försvaret mot bakgrund av ett alltmer instabilt internationellt läge. Asyl: omröstning om nya regler för säkra ursprungsländer och säkra tredjeländer På tisdag väntas Europaparlamentet godkänna EU:s första lista över säkra ursprungsländer för asylsökande och regler för när ett land utanför EU kan anses vara säkert. Mercosur: slutlig omröstning om bilateral skyddsmekanism för jordbruksprodukter På tisdag håller Europaparlamentet en slutomröstning om en föreslagen skyddsmekanism för jordbruksimport från Mercosurländerna (Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay). EU:s klimatlag: minska utsläppen med 90 % till 2040 Europaparlamentet väntas
Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 9.–12.2.2026: istuntokatsaus5.2.2026 14:15:58 EET | Tiedote
Euroopan parlamentin täysistunnossa 9.–12. helmikuuta mepit äänestävät uusista turvallisia alkuperämaita ja kolmansia maita koskevista turvapaikkapolitiikan säännöistä, 90 prosentin päästövähennystavoitteesta vuodelle 2040 sekä EU:n ja Mercosur-maiden välisen kauppasopimuksen suojamekanismista. Parlamentti myös keskustelee EU:n kilpailukyvystä ja elinkustannuksista ja Euroopan puolustuksen kehittämisestä. Lisäksi komissio esittelee toimintasuunnitelmansa verkkokiusaamisen torjumiseksi.
Eurobarometri: EU-tason toimille kysyntää jännitteiden kasvaessa4.2.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Kansalaiset ovat geopoliittisten jännitteiden kasvaessa yhä huolestuneempia tulevaisuudestaan ja haluavat EU:lta yhtenäistä ja kunnianhimoista toimintaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme