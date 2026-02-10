Kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuus paranee Onkilahden yhtenäiskoulun ympäristössä
10.2.2026 15:46:47 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan kaupunki parantaa tänä vuonna Onkilahden yhtenäiskoulun ja sen lähiympäristön liikenneturvallisuutta. Tavoitteena on tehdä koulumatkoista turvallisempia sekä kannustaa lapsia ja nuoria kulkemaan kouluun kävellen ja pyöräillen. Rakentaminen alkaa toukokuussa ja painottuu kesälle koulujen loma-aikaan. Toteutukseen on saatu rahoitusta Traficomin Suomi liikkeelle -ohjelmasta.
Onkilahden yhtenäiskoulun läheisyydessä sijaitsevat myös Kuula-opisto, Steiner-koulu sekä aktiivisessa käytössä oleva urheilualue. Ympärillä on vilkkaita katuja, ja koulun vieressä sijaitseva hypermarket tuo alueelle runsaasti liikennettä eri suunnista. Nykyisten liikennejärjestelyiden turvattomuudesta on tullut kaupungille palautetta koululta ja alueen asukkailta.
Kehityskohteina Myllykatu, risteykset ja suojatiet
Myllykadulle Vuorikadun ja Laivakadun välille rakennetaan uusi yhdistetty kävely- ja pyörätie sekä kadunvarsipysäköinti. Toteutus täydentää nykyistä kävely- ja pyöräteiden verkostoa.
Alueelle rakennetaan lisäksi kaksi korotettua risteysaluetta ja yksi korotettu suojatie. Vuorikadun ja Olympiakadun sekä Kalastajankadun ja Olympiakadun risteysalueet korotetaan. Näissä kohdissa alamäki nostaa ajonopeuksia ja aiheuttaa vaaratilanteita suojateillä. Myllykadun ja Laivakadun risteyksessä oleva suojatie korotetaan, ja Laivakadulta poistetaan yksi suojatie.
Kaikista suojateistä tehdään pyöräilijöille etuajo-oikeutettuja ja niille asennetaan liikkeentunnistimella toimiva valaistus, joka kirkastuu kävelijän tai pyöräilijän lähestyessä. Lisäksi alueen nopeusrajoitus lasketaan 30 kilometriin tunnissa. Ratkaisuilla parannetaan kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta ja rauhoitetaan alueen liikennettä.
– Pyöräilijöiden etuajo-oikeus tekee väistämisvelvollisuuksista selkeämpiä kaikille tienkäyttäjille. Autoilijat antavat usein tietä pyöräilijöille väärissä tilanteissa, mikä lisää epävarmuutta liikenteessä. Uudet järjestelyt lisäävät ennakoitavaa liikennekäyttäytymistä, mikä ehkäisee onnettomuuksia ja lisää vanhempien luottamusta koulumatkan turvallisuuteen, projekti-insinööri Samuli Huusko kertoo.
Toteutukseen on saatu rahoitusta Traficomin Suomi liikkeelle -ohjelmasta noin 100 000 euroa.
Koulumatkoilla on vaikutusta
Turvalliset kulkureitit tukevat lasten ja nuorten itsenäistä liikkumista kävellen ja pyörällä, jolloin saattoliikenne vähenee. Vuoden 2026 Green Leaf -kaupunki Vaasa pyrkii näin pienentämään liikenteen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Euroopan komissio myöntää Green Leaf -palkinnon vuosittain kaupungeille, jotka tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi.
Saattoliikenteen väheneminen vähentää myös liikenteen melua ja parantaa ilmanlaatua, mikä lisää oppilaiden hyvinvointia ja lähialueen asumisviihtyisyyttä.
Kaupunki tulee seuraamaan ja arvioimaan toimenpiteiden vaikutuksia säännöllisesti. Koululaisille tehdään vuosittaisia koulumatkakyselyjä ja kouluilta, huoltajilta ja lähialueen asukkailta kerätään palautetta. Lisäksi onnettomuustilastoja seurataan tarkasti.
UNICEF on myöntänyt Vaasan kaupungille Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Lapsiystävällisessä kunnassa lasten hyvinvointi ja lapsen oikeudet ovat tärkeysjärjestyksen kärjessä. Tämä näkyy kunnan kaikessa arkisessa työssä ja päätöksenteossa.
Samuli HuuskoProjekti-insinööriPuh:0403545778samuli.huusko@vaasa.fi
