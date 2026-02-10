SDP:n Saku Nikkanen jätti kirjallisen kysymyksen kiellettyjen elintarviketuotteiden maahantuonnista

Afrikkalainen sikarutto (ASF) on vakava ja jatkuva uhka suomalaiselle sianlihantuotannolle, elintarviketeollisuudelle ja viennille. Euroopassa ASF on jo aiheuttanut toimialalle merkittäviä taloudellisia menetyksiä. Myös Suomen kannalta yksittäiset tautitapaukset strategisissa kohdissa voisivat johtaa tuotannon ja viennin keskeytyksiin sekä pitkään elpymiseen, toteaa SDP:n kansanedustaja Saku Nikkanen.