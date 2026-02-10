SDP:n Saku Nikkanen jätti kirjallisen kysymyksen kiellettyjen elintarviketuotteiden maahantuonnista
Afrikkalainen sikarutto (ASF) on vakava ja jatkuva uhka suomalaiselle sianlihantuotannolle, elintarviketeollisuudelle ja viennille. Euroopassa ASF on jo aiheuttanut toimialalle merkittäviä taloudellisia menetyksiä. Myös Suomen kannalta yksittäiset tautitapaukset strategisissa kohdissa voisivat johtaa tuotannon ja viennin keskeytyksiin sekä pitkään elpymiseen, toteaa SDP:n kansanedustaja Saku Nikkanen.
Elintarvikkeita voi tuoda EU-maista Suomeen pääsääntöisesti vapaasti omaan käyttöön ilman tullimaksuja tai tulliselvitystä, sillä sisämarkkinoilla tavara liikkuu vapaasti. Poikkeuksia ovat kuitenkin tietyt eläinperäiset tuotteet, kuten sianliha, joiden tuontia on rajoitettu afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi tietyiltä alueilta.
– Kiellettyjen elintarviketuotteiden maahantuonnista ei kuitenkaan ole asetettu sanktioita. Asiasta tiedottamisessa esimerkiksi lentomatkustamisen yhteydessä olisi myös parantamisen varaa. Kylttejä matkustusterminaaleihin ja tiedotteita matkustusohjeisiin olisi hyvä lisätä. Matkustaja ei välttämättä tiedä edesauttavansa merkittävän taudin leviämistä maahantuonnillaan, arvioi Saku Nikkanen.
Ruotsissa maatalousviranomainen arvioi ASF-tapauksen ensimmäisen vuoden kustannuksiksi noin 10 miljoonaa euroa. Vastaavat vaikutukset Suomessa voisivat olla mittavat sekä valtiontaloudelle että maaseudun elinvoimalle. Taudin levinneisyys Euroopassa ja Suomen lähialueilla korostaa ennaltaehkäisevien toimien tarvetta.
– Yksi Tullin toiminnan kehittämisen mahdollisuus tartuntatautien ehkäisemisessä olisi myös valvontakapasiteetin lisääminen. Elintarvikevalvontaan koulutettuja tehokkaasti asiaa valvovia tullikoiria on liian vähän, kertoo Nikkanen.
– Tullin keväällä 2025 päivitettyyn strategiaan on kirjattu eläintautien torjunta yhtenä keskeisenä osa-alueena. Strategian toimeenpanossa on nyt ratkaisevaa estää ASF:ää mahdollisesti levittävien, kiellettyjen elintarvikkeiden, erityisesti sianlihaa sisältävien tuotteiden päätyminen Suomeen matkustajatuonnin kautta, linjaa Nikkanen.
Saku NikkanenKansanedustajaPuh:044 530 8326saku.nikkanen@eduskunta.fi
