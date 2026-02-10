Aluehallitus antoi lausunnot palveluverkkopäätöksestä tehdyistä valituksista

Keski-Suomen hyvinvointialueen mukaan yksikään aluevalitus ei täytä hyvinvointialuelain mukaisia valitusperusteita ja hallinto-oikeuden olisi ne sen vuoksi hylättävä. Päätöksen täytäntöönpano ei myöskään tee tehtyjä valituksia hyödyttömiksi.

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston viime joulukuussa tekemästä sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkkopäätöksestä on tehty 12 valitusta ja talousarviosta kaksi valitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Palveluverkkopäätöksen mukaisia toimipistemuutoksia ei toteuteta ennen kuin hallinto-oikeus tekee täytäntöönpanoa koskevan ratkaisun.

Lue lisää:

Keski-Suomen hyvinvointialue antaa lausunnot tulleisiin aluevalituksiin eikä näe niissä perusteita (tiedote 5.2.)

https://www.hyvaks.fi/uutiset/keski-suomen-hyvinvointialue-antaa-lausunnot-tulleisiin-aluevalituksiin-eika-nae-niissa

Käyttösuunnitelmat tarkentavat talousarviota

Aluehallitus päätti hyväksyä vuoden 2026 talousarvion käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmat tarkentavat talousarviota yksikkötasolle. Keski-Suomen hyvinvointialueen tämän vuoden yhtenä keskeisimpänä tavoitteena on yhteensovittaa toiminta valtiolta saatavan rahoituksen mukaiseksi.

- Tämä vuosi on meille hyvinvointialueella hyvin kriittinen sen suhteen, että saamme toimintamme kulut painettua rahoituksen tasolle, jotta alijäämiä ei enää kerry. Koska olemme arviointimenettelyssä, meidän on tässä onnistuttava, jotta emme päädy aluejakoselvitykseen, aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto kertoo.

Talousarvion mukaan tämän vuoden tavoitteena on terveydenhuollossa muun muassa parantaa hoidon jatkuvuutta. Omahoitaja- ja lääkärimallin laajennetaan kaikille keskisuomalaisille lähivuosien aikana. Hoidon jatkuvuus varmistetaan kaikille myös toimipistemuutoksissa eli asukkaille, joilla esimerkiksi terveysaseman on tarkoitus muuttua palvelupisteeksi.

Ikääntyneiden palveluissa tavoitteena on vahvistaa kevyempiä palveluita ja vähentää raskaiden palveluiden käyttöä. Palveluissa kehitetään ja vahvistetaan muun muassa yhteisöllistä asumista ja lyhytaikaishoitoa. Palveluverkkopäätöksen mukaisesti vanhusten hoivan ratkaisut arvioidaan uudelleen jokaisessa kunnassa.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa tavoitteena on parantaa varhaisen tuen palveluiden saatavuutta. Merkittäviä toimintamallien muutoksia ovat lisäksi esimerkiksi lastensuojelun laitoshoidon eri tasojen asiakkuuksien tarpeenmukainen määrittely, varhaisen tuen palveluiden vahvistaminen ja oman palvelutuotannon lisääminen lastensuojelun laitoshoidossa.

Johtamisjärjestelmän arviointiin liittyvä yhteistoimintamenettely alkaa

Aluehallitus valtuutti HR-johtajan käynnistämään yhteistoimintaneuvottelut. Yhteistoimintaneuvottelut käydään hyvinvointialueen johtamisjärjestelmän arvioinnin vuoksi.

Johtamisjärjestelmän arvioinnissa tarkastellaan johtamisjärjestelmän rakenteita sekä muun muassa prosessien omistajuutta, poikkihallinnollisten toimintojen johtamista, hierarkian madaltamista, palvelujen välisen yhteisyön vahvistamista ja alueellisesti ketterää toimintaa. Projektin selvitystyö ulottuu organisaation jokaiselle tasolle. Osana projektia päivitetään myös johtamisjärjestelmän mukaiset tehtäväkuvaukset ja osaamismäärittelyt.

Yhteistoimintaneuvottelut aloitetaan, jotta arvioinnissa esiin tulevat kehittämistoimenpiteet ja niistä mahdollisesti aiheutuvat henkilöstövaikutukset voidaan käsitellä yhteistoimintalain mukaisesti. Yhteistoimintaneuvotteluilla pystytään myös varmistamaan henkilöstön edustajien näkökulmien ja vaihtoehtojen huomiointi ja asianmukainen dokumentointi johtamisjärjestelmän kehittämistoimenpiteisiin liittyen.

Yhteistoimintaneuvottelujen kohteena ovat kaikki hyvinvointialueen esihenkilöroolit, professiojohtajat ja muut, ilman varsinaista esihenkilöroolia olevat, toimintaa ja palvelua ohjaavat roolit, kuten erilaisilla ylihoitaja- ja ylilääkärinimikkeillä toimivat.

Lue lisää:

Keski-Suomen hyvinvointialueella jatketaan johtamisjärjestelmän kehittämistä (tiedote 5.2.)

https://www.hyvaks.fi/uutiset/keski-suomen-hyvinvointialueella-jatketaan-johtamisjarjestelman-kehittamista

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraatio syvenee

Aluehallitus päätti perustaa 1.4. alkaen osastonylilääkärin viran ja kahdeksan erikoislääkärin virkaa. Virkojen perustaminen liittyy siihen, että tähystyksissä sekä ikäihmisten kokonaisvaltaisessa hoidossa eli geriatriassa syvennetään erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraatiota ja puretaan päällekkäisyyksiä.

Tähystyksiä on tarkoitus hoitaa jatkossa perustettavan Endoskopiakeskuksen ohjauksessa. Se organisoi paksusuolen syövän seulontatutkimukset ja niihin liittyvät tähystykset. Tähän mennessä toiminta on ollut hajautettua.

Samoin geriatriset palvelut jakautuvat nykyisin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä, mikä aiheuttaa osin päällekkäisyyksiä. Integraation syventämisen tavoitteena on vahvistaa vaikuttavaa, oikea-aikaista ja kustannustehokasta palvelukokonaisuutta, jossa asiakkaan hoitopolku on sujuva ja ammattilaisten työpanosta hyödynnetään mahdollisimman vaikuttavasti.

Virkojen perustaminen ei vaikuta hyvinvointialueen kokonaiskustannuksiin vaan kyse on toiminnan uudelleen järjestelystä.

Keski-Suomen hyvinvointialue puoltaa valmiuslain uudistamista

Aluehallitus päätti antaa lausunnon ehdotukseen uudeksi valmiuslaiksi. Lausunnon mukaan esitys valmiuslain kokonaisuudistuksessa vastaa uudistukselle asetettuihin tavoitteisiin. Keski-Suomen hyvinvointialueen näkökulmasta myönteisenä voidaan pitää valmiuslainsäädännön modernisointia ja aiempaa paremmin muutoksessa olevan turvallisuusympäristön huomioimista.

Keski-Suomen hyvinvointialue tunnistaa uudistuksessa kustannusriskin ja edellyttää, että valmiuslain toteuttamiseen liittyvät lisäkustannukset tulee huomioida täysimääräisesti hyvinvointialueiden rahoituksessa. Uudistettu kokonaisuus sisältää useita kohtia, jotka lähes varmuudella tulevat lisäämään hyvinvointialueiden menoja. Julkista tehtävää hoitavien yksityisten tai järjestötoimijoiden velvoitteet resursoida ja sitoutua nykyistä laajemmin poikkeusoloja varten kasvattanee palveluostojen kustannuksia. Hyvinvointialueen omaan toimintaan liittyvät uudet velvoitteet, kuten tilannekuvan ylläpito, materiaalisen varautumisen velvoitteet (hoitotarvikkeet, lääkkeet, polttoainejakelu), sekä varattavaksi vaadittava henkilöstöresursointi lisännevät niin ikään hyvinvointialueiden kustannuksia.

Toteutuessaan valmiuslain kokonaisuudistus vaikuttaa merkittävästi hyvinvointialueiden toimintaan, kustannuksiin ja varautumiseen. Sen vuoksi Keski-Suomen hyvinvointialue pitää tärkeänä hyvinvointialueiden osallistamista ja mahdollisuutta vaikuttaa lain toimeenpanon toteutukseen. Mahdolliset täydentävät asetukset, ohjeet ja yhteiset menettelytavat tulisi laatia yhteistyössä vähintään niiltä osin kuin muutoksilla on suora tai välillinen yhteys hyvinvointialueiden toimintaan.

Aluehallitus hyväksyi tietoturvapolitiikan päivitykset

Aluehallitus päätti hyväksyä hyvinvointialueen tietoturva- ja tietosuojapolitiikan päivitykset. Politiikkaa on päivitetty vastaamaan muun muassa ajantasaista lainsäädäntöä sekä teknologiamuutoksia, kuten tekoälypalvelujen muutoksia. Jatkossa teknisluontoiset päivitykset tietoruvapolitiikkaan hyväksyy hyvinvointialuejohtaja.

Muut asiat

Aluehallitus merkitsi ARA-kohteiden asukasvuokrien vuokranmääritysprosessin tarkastuksen tarkastuskertomuksen tiedoksi.

Aluehallitus merkitsi matkalaskujen hallinnointiprosessin tarkastuksen tarkastuskertomuksen tiedoksi.

Aluehallitus päivitti nuorisovaltuustoon nimetyn jäsenen oikean sukunimen: Enni Humalamäki (aiemmassa päätöksessä Enni Wickström).

Aluehallitus myönsi Caius Forsbergille eron TKKI-neuvottelukunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsi Ilari Suurosen neuvottelukuntaan Hanna Kivirannan henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Esityslista ja pöytäkirja

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen löytyy osoitteessa www.hyvaks.fi/aluehallitus (suoraa linkki esityslistaan: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2026310 ).

Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla heti kun se on tarkistettu.