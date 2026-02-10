Moderneimmissa koulu- ja päiväkodeissa yleistyvät uudelleenkäytettävät rakennukset, joita voi siirtää sinne missä lapsia on

– Väistötilojen rakentaminen ei ole kannattavaa, sillä pysyvän, uudelleenkäytettävän rakennuksen pystyttäminen onnistuu muutamassa (4–8) kuukaudessa, Elementit-E Oy:n myyntijohtaja Juha Paananen sanoo.

Tämä lähestymistapa edellyttää huolellista ennakkosuunnittelua ja oikeita ratkaisuja, jotta se on käytännössä toteuttavissa ja taloudellisesti kannattava. Paanasen mukaan vaihtoehtoja tarjoavat moduulitekniikka ja teollinen puurakentaminen.

Moduulirakentamisessa rakennukset suunnitellaan siirrettäviksi ja uudelleenkäytettäviksi, mikä tuo useita etuja.

– Esimerkiksi juuri koulu- ja päiväkotirakennukset voidaan suunnitella siten, että ne on helppo

siirtää paikasta toiseen. Siirrettävien rakennusten avulla vastataan joustavasti alueellisten

tarpeiden muutoksiin ja sopeutetaan rakentamista muuttuviin olosuhteisiin.

Elementit-E:n moduulirakentaminen vauhdittaa kiertotaloutta

Jotta uudelleenkäyttö ja kiertotalouden edut voidaan saavuttaa täysimääräisesti, tulee

rakennuksen siirrettävyys huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Tehdasvalmisteinen puurakennus mahdollistaa osien helpon irrotettavuuden, mikä vähentää purkukustannuksia ja helpottaa materiaalien kierrätystä.

– Tavoitteemme on rakentaa tiloja, jotka kestävät aikaa ja muuntautuvat aina tarpeen mukaan, Paananen kuvailee.

Rakennus voidaan toteuttaa pysyvänä tilana, joka täyttää korkeimmat vaatimukset ja on

myöhemmin siirrettävissä muualle.

– Tämä paitsi mahdollistaa tilojen joustavan käytön eri tarpeiden mukaan, myös optimoi resurssien käytön.

