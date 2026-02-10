Moderneimmissa koulu- ja päiväkodeissa yleistyvät uudelleenkäytettävät rakennukset, joita voi siirtää sinne missä lapsia on
Rakennusalalla korostuu yhä enemmän tarve suunnitella materiaalien uudelleenkäyttö jo projektien alkuvaiheessa, sillä se tuo merkittäviä kustannussäästöjä. Koulut, päiväkodit ja erilaiset sotetilat kannattaa toteuttaa niin, että ne voidaan siirtää uusiin kohteisiin tarpeen muuttuessa. Rakennusten uudelleenkäytön mahdollistaminen tukee myös kiertotaloutta ja pienentää hiilijalanjälkeä.
– Väistötilojen rakentaminen ei ole kannattavaa, sillä pysyvän, uudelleenkäytettävän rakennuksen pystyttäminen onnistuu muutamassa (4–8) kuukaudessa, Elementit-E Oy:n myyntijohtaja Juha Paananen sanoo.
Tämä lähestymistapa edellyttää huolellista ennakkosuunnittelua ja oikeita ratkaisuja, jotta se on käytännössä toteuttavissa ja taloudellisesti kannattava. Paanasen mukaan vaihtoehtoja tarjoavat moduulitekniikka ja teollinen puurakentaminen.
Moduulirakentamisessa rakennukset suunnitellaan siirrettäviksi ja uudelleenkäytettäviksi, mikä tuo useita etuja.
– Esimerkiksi juuri koulu- ja päiväkotirakennukset voidaan suunnitella siten, että ne on helppo
siirtää paikasta toiseen. Siirrettävien rakennusten avulla vastataan joustavasti alueellisten
tarpeiden muutoksiin ja sopeutetaan rakentamista muuttuviin olosuhteisiin.
Elementit-E:n moduulirakentaminen vauhdittaa kiertotaloutta
Jotta uudelleenkäyttö ja kiertotalouden edut voidaan saavuttaa täysimääräisesti, tulee
rakennuksen siirrettävyys huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Tehdasvalmisteinen puurakennus mahdollistaa osien helpon irrotettavuuden, mikä vähentää purkukustannuksia ja helpottaa materiaalien kierrätystä.
– Tavoitteemme on rakentaa tiloja, jotka kestävät aikaa ja muuntautuvat aina tarpeen mukaan, Paananen kuvailee.
Rakennus voidaan toteuttaa pysyvänä tilana, joka täyttää korkeimmat vaatimukset ja on
myöhemmin siirrettävissä muualle.
– Tämä paitsi mahdollistaa tilojen joustavan käytön eri tarpeiden mukaan, myös optimoi resurssien käytön.
