SDP:n Werning jätti kirjallisen kysymyksen sähkön hintapiikeistä – hallitus ei ole toteuttanut lupaamaansa kapasiteettimekanismia

Kuluneen talven aikana sähkön hinta on noussut pakkasjaksojen aikana poikkeuksellisen korkealle, pahimmillaan useisiin kymmeniin sentteihin kilowattitunnilta. Hintapiikit ovat osuneet erityisen kovaa kotitalouksiin, lapsiperheisiin, ikäihmisiin ja omakotitaloissa asuviin, joilla ei ole mahdollisuutta joustaa sähkönkäytössään loputtomasti.

– Sähkö ei ole luksusta, vaan arjen perusasia. Hallituksen vastuulla on varmistaa, että sähköjärjestelmä toimii myös pakkasella eikä jätä ihmisiä kohtuuttomien hintapiikkien armoille, Werning sanoo.

Werning muistuttaa, että Orpon hallitus kirjasi hallitusohjelmaansa energiakriisin jälkeen tavoitteen kustannustehokkaan kapasiteettimekanismin käyttöönotosta. Käytännössä asia ei ole kuitenkaan edennyt.

– Hallitusohjelmaan kirjattu lupaus on jäänyt tyhjäksi. Samaan aikaan Suomesta on poistumassa merkittävä määrä fossiilitonta ja säätökykyistä sähköntuotantoa, jota juuri kulutushuippujen aikana tarvittaisiin. Tämä on seurausta poliittisista valinnoista ja tekemättömyydestä, Werning toteaa.

Kaupunkien omistamia energiayhtiöitä edustava Energiakaupungit ry on esittänyt mallin fossiilittoman jouston reservinä toimivasta kapasiteettimekanismista, niin sanotusta sähkön hintajarrusta. Mallin tavoitteena on rajoittaa poikkeuksellisia hintapiikkejä ja turvata kotimaisen, huoltovarman säätökapasiteetin säilyminen osana energiajärjestelmää EU-sääntelyn puitteissa.

– Hintajarru on konkreettinen ja vakavasti otettava malli, joka vastaisi suoraan niihin ongelmiin, joita kuluttajat nyt kohtaavat. On perusteltua kysyä, miksi hallitus ei ole tarttunut tähän tai muihinkaan ratkaisuihin, Werning sanoo.

Kirjallisessa kysymyksessään Werning vaatii hallitukselta selkeitä vastauksia siihen, miksi kapasiteettimekanismia ei ole edistetty, onko hintajarrumallia arvioitu ja miten hallitus aikoo jatkossa suojata kotitalouksia ja pienyrityksiä kohtuuttomilta sähkön hintapiikeiltä.

– Ennakoiva energiapolitiikka on huoltovarmuutta ja ihmisten arjen turvaa. Nyt hallitus on jättänyt molemmat liian vähälle huomiolle, Werning summaa.