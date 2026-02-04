Tampereelle rakentuu merkittävä musiikin keskus
11.2.2026 13:46:43 EET | Tampereen ammattikorkeakoulu | Tiedote
Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) rakentaa Kaupin kampukselle uudet, korkeatasoiset tilat musiikinopetukseen. Ne tarjoavat huippu-olosuhteet opiskeluun ja kulttuurista vetovoimaa alueelle. Tilat valmistuvat syksyllä 2026, ja niille haetaan Rakennustiedon ympäristöluokituksen mukaista neljän tähden tasoa.
TAMKin rehtorin Mika Hannulan mukaan uuden talon rakentaminen musiikille on merkittävä investointi.
– Haluamme turvata tuleville musiikkipedagogeille ja muusikoille huippuolosuhteet. Musiikin talomme luo Kaupin kampukselle uudenlaisen kohtaamispaikan, jonne toivotamme myös kaupunkilaiset tervetulleiksi. Investointimme tukee alueen elinvoimaa, vahvistaa paikallisidentiteettiä ja Tampereen asemaa kulttuurikaupunkina, Hannula sanoo.
Musiikin koulutuksen osaamispäällikkö Timo Salo kertoo Tampereen olevan erinomainen ympäristö musiikin korkeakoulutuksen järjestämiselle. Alueella on vireä kulttuurielämä ja runsaasti alan koulutus- ja työelämätoimijoita.
– Tilaratkaisuun päädyttiin perusteellisen tarkastelun tuloksena. Toimintamme kokoaminen alusta asti musiikin erityistarpeisiin suunniteltuihin tiloihin TAMKin pääkampukselle vahvistaa entisestään opiskelijoiden korkeakoulukokemusta. Kampuksen palvelut ovat kattavasti musiikin opiskelijoiden ja henkilöstön käytettävissä. Tilaratkaisu tukee myös musiikin ja muiden alojen välistä yhteistyötä, Salo sanoo.
Uudet tilat kokoavat TAMKin musiikin koulutuksen yhden katon alle.
– On valtava muutos saada kaikki musiikin opiskelijat samaan paikkaan. Yhteisöllisyys vahvistuu ja yhteistyö helpottuu merkittävästi, sanoo lehtori, tutkintovastaava Markus Yli-Jokipii.
Akustiikka rakentamisen ytimessä
Rakennus on suunniteltu nimenomaan musiikin ja esittävän taiteen tarpeisiin. Tilakokonaisuuteen sisältyvät muun muassa kamarimusiikkisali, Black Box -tila sekä akustisesti vaativaan opetukseen soveltuvat opetustilat. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu päärakennuksen juhlasali, jonka remontti on alkanut.
Uusien musiikin tilojen akustinen suunnittelu on ollut poikkeuksellisen vaativaa. Tilat on rakennettu rakenteellisesti irti rakennuksen rungosta, lattiat ovat kelluvia ja seinärakenteet kaksirunkoisia, jotta sekä ääni että tärinä pysyvät hallinnassa. Lisäksi tilojen muodot, vinojen pintojen käyttö ja erityiset bassoansat takaavat tasapainoisen ja miellyttävän ääniympäristön.
Kulttuurinen kohtaamispaikka koko Tampereelle
Uudet musiikin tilat eivät palvele ainoastaan opiskelijoita ja henkilöstöä. Tavoitteena on, että niistä muodostuu uusi kulttuurinen kohtaamispaikka, joka on avoin myös kaupunkilaisille. Opiskelijoiden konsertit, produktiot ja esitykset tuovat elävää kulttuuria kampukselle ja sen ympäristöön.
Erityisesti Black Box -tilan toteutusta pidetään merkittävänä lisänä koko Tampereen kulttuurikentälle. Se tarjoaa joustavan ympäristön monenlaisille esityksille ja taiteellisille kokeiluille. Black Box -nimi tulee salin värityksestä, joka on tumma. Näin tilan valaistusta ja tunnelmaa voidaan muuttaa helposti musiikin, teatterin ja tanssin tarkoituksiin.
Selkeä arvovalinta taiteen ja tulevaisuuden puolesta
Lehtorin ja tutkintovastaavan Hanna Hurskaisen mukaan rakennushanke on vahva viesti aikana, jolloin kulttuurialaan kohdistuu paljon epävarmuutta ja sen rahoitusta leikataan. Hänen mukaansa uudet tilat tekevät TAMKista entistä vetovoimaisemman vaihtoehdon musiikin opiskelijoille.
– Tilat eivät ole vain rakennusprojekti vaan selkeä pedagoginen ja kulttuurinen linjaus. Ne kertovat, että taiteeseen ja musiikkiin uskotaan konkreettisin teoin, Hurskainen sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anu TorniainentilapalvelupäällikköTampereen ammattikorkeakouluPuh:+358 50 574 9737anu.torniainen@tuni.fi
Linkit
Tampereen ammattikorkeakoulu on monialainen työelämäkorkeakoulu, joka vastaa työ- ja elinkeinoelämän muuttuviin osaamistarpeisiin tuottamalla parasta ammatillista korkeakoulutusta ja innovaatioita. Toimimme aktiivisessa yhteistyössä korkeakouluyhteisön ja työelämän kumppaneiden kanssa, kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Kärkiosaamisemme suuntautuu oppimisen edistämiseen, uusien teknologioiden hyödyntämiseen, ekologisiin innovaatioihin ja sosiokulttuurisiin haasteisiin. TAMKissa on yli 10 000 opiskelijaa ja vakituista henkilöstöä noin 700.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tampereen ammattikorkeakoulu
TAMK panostaa vahvasti TKI-toimintaan – nyt avautui uusi tutkijan urapolku4.2.2026 10:31:27 EET | Tiedote
Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK) tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) kulkee käsi kädessä laadukkaan koulutuksen kanssa. TKI-toiminta keskittyy jatkossa viiteen strategiseen vahvuusalueeseen. Niiden avulla vastaamme aikamme keskeisiin haasteisiin. Vuoden 2026 alussa toimintansa aloitti seitsemän tutkimusryhmää, jotka kytkeytyvät teemoiltaan TAMKin vahvuusalueisiin. Tutkimusryhmät avaavat mahdollisuuden tutkijan urapolkuun.
Maailmanmestari Peppi Konsteri yhdistää keilailun ja fysioterapiaopinnot26.1.2026 12:06:59 EET | Tiedote
Keilailun kaksi MM-kultaa kruunasivat vuosien työn, mutta Peppi Konsterin ura ei nojaa kilpailumenestykseen. Huippukeilailun rinnalla hän opiskelee fysioterapiaa Tampereen ammattikorkeakoulussa ja rakentaa kaksoisuraa, joka tukee sekä menestystä urheilu-uralla että valmistumisen jälkeistä tulevaisuutta.
Ura ammatillisena opettajana kiinnostaa hakijoita22.1.2026 09:11:13 EET | Tiedote
Ammatillinen opettajuus kiinnostaa vuodesta toiseen. Tammikuun hakukierros ammatillisiin opettajakorkeakouluihin keräsi tänä vuonnakin huomattavasti enemmän hakijoita kuin koulutuksiin voidaan ottaa.
Väitöskirjatutkija Tomi Salminen: ”Hätäkeskuspäivystäjän oikein tekemä riskinarvio on ensiarvoisen tärkeä ensihoitopalvelulle”21.1.2026 10:35:39 EET | Tiedote
Ensihoitajilla on usein tuntuma, että hätäkeskuksessa on paljon yliarvioita eli hälytystehtävät arvioidaan kriittisemmiksi kuin ne ovat. Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) sosiaali- ja terveysalan lehtori Tomi Salminen perehtyy väitöskirjassaan suomalaisen ensihoitopalvelun saamien tehtävien riskinarvioon ja pyrkii muodostamaan niistä tapahtumankulun kuvauksen. Hän tarkastelee myös hätäkeskusjärjestelmää ensihoitopalvelun näkökulmasta.
Arkkitehtuurin koulutusviennillä kohti kestävää kehitystä Kiinassa4.12.2025 08:53:20 EET | Tiedote
Tampereen ammattikorkeakoulun arkkitehtuurin opettaja Kasmir Jolma vie opetuksellaan kestävyysajattelua Kiinaan Weihai Vocational Collegeen. Ammatilliseksi opettajaksi kouluttautuminen työn ohessa antoi työkaluja innovatiivisen opetuksen suunnitteluun.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme