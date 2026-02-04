Tampereelle rakentuu merkittävä musiikin keskus

TAMKin rehtorin Mika Hannulan mukaan uuden talon rakentaminen musiikille on merkittävä investointi.

– Haluamme turvata tuleville musiikkipedagogeille ja muusikoille huippuolosuhteet. Musiikin talomme luo Kaupin kampukselle uudenlaisen kohtaamispaikan, jonne toivotamme myös kaupunkilaiset tervetulleiksi. Investointimme tukee alueen elinvoimaa, vahvistaa paikallisidentiteettiä ja Tampereen asemaa kulttuurikaupunkina, Hannula sanoo.

Musiikin koulutuksen osaamispäällikkö Timo Salo kertoo Tampereen olevan erinomainen ympäristö musiikin korkeakoulutuksen järjestämiselle. Alueella on vireä kulttuurielämä ja runsaasti alan koulutus- ja työelämätoimijoita.

– Tilaratkaisuun päädyttiin perusteellisen tarkastelun tuloksena. Toimintamme kokoaminen alusta asti musiikin erityistarpeisiin suunniteltuihin tiloihin TAMKin pääkampukselle vahvistaa entisestään opiskelijoiden korkeakoulukokemusta. Kampuksen palvelut ovat kattavasti musiikin opiskelijoiden ja henkilöstön käytettävissä. Tilaratkaisu tukee myös musiikin ja muiden alojen välistä yhteistyötä, Salo sanoo.

Uudet tilat kokoavat TAMKin musiikin koulutuksen yhden katon alle.

– On valtava muutos saada kaikki musiikin opiskelijat samaan paikkaan. Yhteisöllisyys vahvistuu ja yhteistyö helpottuu merkittävästi, sanoo lehtori, tutkintovastaava Markus Yli-Jokipii.

Akustiikka rakentamisen ytimessä

Rakennus on suunniteltu nimenomaan musiikin ja esittävän taiteen tarpeisiin. Tilakokonaisuuteen sisältyvät muun muassa kamarimusiikkisali, Black Box -tila sekä akustisesti vaativaan opetukseen soveltuvat opetustilat. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu päärakennuksen juhlasali, jonka remontti on alkanut.

Uusien musiikin tilojen akustinen suunnittelu on ollut poikkeuksellisen vaativaa. Tilat on rakennettu rakenteellisesti irti rakennuksen rungosta, lattiat ovat kelluvia ja seinärakenteet kaksirunkoisia, jotta sekä ääni että tärinä pysyvät hallinnassa. Lisäksi tilojen muodot, vinojen pintojen käyttö ja erityiset bassoansat takaavat tasapainoisen ja miellyttävän ääniympäristön.

Kulttuurinen kohtaamispaikka koko Tampereelle

Uudet musiikin tilat eivät palvele ainoastaan opiskelijoita ja henkilöstöä. Tavoitteena on, että niistä muodostuu uusi kulttuurinen kohtaamispaikka, joka on avoin myös kaupunkilaisille. Opiskelijoiden konsertit, produktiot ja esitykset tuovat elävää kulttuuria kampukselle ja sen ympäristöön.

Erityisesti Black Box -tilan toteutusta pidetään merkittävänä lisänä koko Tampereen kulttuurikentälle. Se tarjoaa joustavan ympäristön monenlaisille esityksille ja taiteellisille kokeiluille. Black Box -nimi tulee salin värityksestä, joka on tumma. Näin tilan valaistusta ja tunnelmaa voidaan muuttaa helposti musiikin, teatterin ja tanssin tarkoituksiin.

Selkeä arvovalinta taiteen ja tulevaisuuden puolesta

Lehtorin ja tutkintovastaavan Hanna Hurskaisen mukaan rakennushanke on vahva viesti aikana, jolloin kulttuurialaan kohdistuu paljon epävarmuutta ja sen rahoitusta leikataan. Hänen mukaansa uudet tilat tekevät TAMKista entistä vetovoimaisemman vaihtoehdon musiikin opiskelijoille.

– Tilat eivät ole vain rakennusprojekti vaan selkeä pedagoginen ja kulttuurinen linjaus. Ne kertovat, että taiteeseen ja musiikkiin uskotaan konkreettisin teoin, Hurskainen sanoo.