Nuorten Uskalla Yrittää 2026 -kilpailu käynnistyi: Varsinais-Suomen ja Satakunnan aluekilpailusta finaaliin kuusi harjoitusyritystä

Porissa palkittiin huolella hiottuja palveluita sekä pitkälle kehitettyjä tuotteita

Yläkoulun ja toisen asteen opiskelijat esittelivät kehittämiään tuotteita ja palveluita Kauppakeskus Puuvillassa. Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelta Uskalla Yrittää -kilpailun finaaliin Helsinkiin etenevät seuraavat NYT-yritykset:

Paras NYT-yritys – perusaste: Pikapesu NYT

Pohjoisväylän koulu, Pori

Liikeidea: Autojen ulko- ja sisäpesuja.

Palkitsemisperusteet: Idea perinteinen, mutta pitkälle edennyt liiketoiminta. NYT-yritys on tehnyt paljon kauppaa lyhyessä ajassa ja saanut toiminnan käyntiin. Idea kantaa ja on vaikuttava. Yrityksellä on ympäristöasiat vahvasti hallussa ja se käyttää ympäristöystävällisiä tuotteita. Markkinointitapoja on käytetty laajasti ja hyödynnetty vaikuttajamarkkinointia osana liiketoimintasuunnitelmaa.

Paras NYT-yritys – toinen aste: Pesuveljet Ulvila NYT

Ulvilan lukio, Ulvila

Liikeidea: Autopesu suoraan kotiovellesi, nuorten toimesta, laadukkaasti.

Palkitsemisperusteet: Messupisteellä hyvä meininki ja vahva kauppiasasenne. Ympäristöystävällisyys pesuaineissa korostui. Erinomaisesti suunniteltu, miten palvelu etenee. Asiakaspolku asiakaslähtöinen ja erittäin ekologisella kärjellä. Yritys ratkaisee asiakkaan ongelmia toimivalla konseptilla. Palvelu tulee kiireiselle ihmiselle, hänelle sopivana ajankohtana. Vahva läsnäolo asiakaskohtaamisissa. Kohderyhmäajattelussa muita tiimejä edellä ja ryhmät erotettu asiakasprofiileiksi.

Paras liikeidea: BastuPojat NYT

Porin lyseon koulu, Pori

Liikeidea: Yritys myy ekologisia, käsintehtyjä saunatuoksuja ja sytytyspaloja. Materiaalit ovat itse kerättyjä ja kierrätettyjä.

Palkitsemisperusteet: Tuotetta kehitetty, aina ajankohtainen teema. Nimi hienosti otettu teemasta, joka kiinnittää huomion. Ekologisuus ja kierrätysteema kantavana juttuna. Liikeidean teema oli tarinana innostava ja tarkkaan mietitty brändiin sopivaksi. Hyödyntää kierrätysmateriaaleja ja second-hand –periaatteita tuotteissaan. Kolme valmista tuotetta ja niitä on testattu monipuolisesti materiaalien kohdalla.

Paras tuote: Happybubbles NYT

Tiedonpuiston koulu, Raisio

Liikeidea: Yrityksen liikeideana on tarjota asiakkaille uusi makuelämys herkullisten kuplavohveleiden ja täytteiden kera. Kuplavohvelit ovat paikan päällä tehtyjä.

Palkitsemisperusteet: Yleisesti laadukas ja houkutteleva tuote, konsepti suunniteltu viimeisen päälle valmiiksi. Tuote tuntui olevan pitkälle kehitetty, visuaalisuus ja brändi tukivat tekemistä. Kohderyhmä oli suunniteltu hyvin ja erottui joukosta positiivisella tavalla.

Paras palvelu: Liikkuvapesu Liippi NYT

Nousiaisten lukio, Nousiainen

Liikeidea: Kattojen ja ajoneuvojen pesu-, huolto- ja kunnostuspalvelut.

Palkitsemisperusteet: Tehnyt käsittämättömän hienoa tulosta rahallisesti ja osoittanut ideansa toimivaksi. Liiketoimintaa ollut ja kehitystoiminta vahvaa. Hyvä palvelukonsepti toimii, kattojen myrkyttäminen uutena elementtinä mukana.

Paras myyntipuhe: TyyNYT

Porin lyseon koulu, Pori

Liikeidea: Yritys valmistaa kauratyynyjä kierrätyskankaista. Jokainen tyyny ommellaan käsin, mikä tekee tuotteista ainutlaatuisia. TyyNYT yhdistää hyvinvoinnin, ekologisuuden ja kestävyyden.

Palkitsemisperusteet: Myyntipuheena toimiva kokonaisuus. Erittäin hyvin mietitty alku ja loppu, joka tavoitti olemaan myyvä, johtaen ostamisen helppouteen tai kaupantekoon. Suoriutui yksin ilman kaverien tukea ja näytti osaamisensa kaikille vakuuttavalla ulosannilla. Kierrätys ja ekologisuusteemat hyvin esillä ja selkeä brändi.

Finaalipaikkojen lisäksi tapahtumassa jaettiin parhaan messupisteen palkinto, jonka sai Happybubbles NYT Tiedonpuiston koulusta, Raisiosta. Yritys sai kiitosta upeasta esillepanosta sekä valmiiksi paketiksi hiotusta brändistä, jossa näkyy markkinan tuntemus.

Aluetapahtumassa nuoria useista oppilaitoksista

Aluetapahtumaan ja -kilpailuun osallistui nuoria seuraavista Varsinais-Suomen ja Satakunnan oppilaitoksista:

Nousiaisten lukio, Nousiainen

Pohjoisväylän koulu, Pori

Porin lyseon koulu, Pori

WinNova, Pori

Tiedonpuiston koulu, Raisio

Puropellon koulu, Turku

Syvälahden koulu, Turku

Turun normaalikoulun lukio, Turku

Ulvilan lukio, Ulvila

Aluetapahtumaan osallistuneisiin NYT-yrityksiin voi tutustua tarkemmin tapahtuman verkkosivulla.

Valinnat ratkaisi liike-elämän ammattilaisista koostuva tuomaristo

Porin aluekilpailussa tuomaristoon kuuluivat:

Veera Forsbacka , markkinointipäällikkö, Kauppakeskus Puuvilla

, markkinointipäällikkö, Kauppakeskus Puuvilla Juho Heinonen , asiakkuuspäällikkö, Fennia

, asiakkuuspäällikkö, Fennia Leena Mettälä , viestintäjohtaja, Satakunnan Osuuskauppa

, viestintäjohtaja, Satakunnan Osuuskauppa Benjamin Mpale, NYT‑alumni, NYT‑alumniyhdistys / yrittäjä

NYT‑alumni, NYT‑alumniyhdistys / yrittäjä Ronja Niemi , aluepäällikkö, YES Satakunta

, aluepäällikkö, YES Satakunta Jari-Pekka Niemi , johtaja, Prizztech Oy

, johtaja, Prizztech Oy Maija Nuotio , kiertotaloussuunnittelija, Keräämö Oy

, kiertotaloussuunnittelija, Keräämö Oy Mikael Ropo , kaupunginhallituksen pj, Porin kaupunki

, kaupunginhallituksen pj, Porin kaupunki Annika Santa-Paavola , asiakkuusjohtaja, OP Länsi-Suomi

, asiakkuusjohtaja, OP Länsi-Suomi Toni Salminen , viestintä- ja vastuullisuuspäällikkö, LähiTapiola

, viestintä- ja vastuullisuuspäällikkö, LähiTapiola Kari Varis , toimitusjohtaja, Satakunnan Yrittäjät

, toimitusjohtaja, Satakunnan Yrittäjät Katja Ylinen, viestintäasiantuntija, Boliden



Lisäksi Paras myyntipuhe -kilpailukategorian tuomarina toimivat Tuomas Kivimäki (NYT-lähettiläs, Nuorten NYT) sekä Juuso Virtanen (toimitusjohtaja, Virtanen Yhtiöt Oy).

Kevään Uskalla Yrittää -finaalista kohti Euroopan mestaruuskisoja

Uskalla Yrittää -kilpailun finaali järjestetään 28.–29.4.2026 Helsingissä. Finaalissa palkitaan nuorten harjoitusyrityksiä useissa eri kategorioissa ja valitaan vuoden parhaat NYT-yritykset. Suomen parhaaksi valittavan NYT-yrityksen matka jatkuu kohti kesän Gen-E-tapahtumaa, Euroopan suurinta nuorten yrittäjyyskilpailua Latvian Riikassa.

Vuosi yrittäjänä -opinnot vahvistavat nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja

Uskalla Yrittää -tapahtumien valokeilassa ovat NYTin Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa mukana olevat nuoret. Oppijat perustavat vuoden aikana oikealla rahalla toimivan NYT-yrityksen ja keräävät arvokasta käytännön kokemusta yrittäjyydestä sekä taloustaidoista.

Vuonna 2026 aluetapahtumiin ympäri Suomen osallistuu yli 640 NYT-yritystä ja yli 1 600 yläkoululaista ja toisen sekä korkea-asteen opiskelijaa, jotka ovat perustaneet kuluvan lukuvuoden aikana harjoitusyrityksen Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa. Yrittäjyystaitoja kehittävään ohjelmaan osallistui vuonna 2025 yli 4 400 opiskelijaa yli 220 oppilaitoksesta ja yksiköstä ympäri Suomen. Kansainvälisesti nuorten yrittäjämäistä asennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa vahvistava ohjelma on käytössä yli 110 maassa.

Tapahtumassa palkittiin myös Vuoden yrittäjyyskasvatusopettaja alueella

Varsinais-Suomen ja Satakunnan aluetapahtumassa jaettiin myös tunnustus ansioituneesta työstä yrittäjyyskasvatuksen parissa, jonka sai Mervi Mäkelä Rasekon ammattiopistosta. Ehdotuksissa Mäkelää kuvattiin opettajaksi, joka kannustaa, tukee ja opastaa nuoria opiskelijoita yrittäjyyteen. Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajan Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella valitsivat ehdotusten perusteella Nuorten NYTin asiantuntijat.

