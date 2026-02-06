Nuorten Uskalla Yrittää 2026 -kilpailu käynnistyi: Varsinais-Suomen ja Satakunnan aluekilpailusta finaaliin kuusi harjoitusyritystä
11.2.2026 17:25:00 EET | Nuorten yrittäjyys ja talous NYT | Tiedote
Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin toteuttamassa Uskalla Yrittää -aluekilpailussa 11. helmikuuta palkittiin Varsinais-Suomen ja Satakunnan kiinnostavimpia nuorten harjoitusyrityksiä (NYT-yrityksiä). Porissa järjestettyyn tapahtumaan osallistui 55 yritystä ja noin 130 nuorta alueen eri oppilaitoksista. Kuuden yrityksen tie jatkuu kansalliseen Uskalla Yrittää -finaaliin huhtikuussa. Tapahtumassa jaettiin myös alueellinen Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajan tunnustus, jonka sai Mervi Mäkelä Rasekon ammattiopistosta Raisiosta.
Porissa palkittiin huolella hiottuja palveluita sekä pitkälle kehitettyjä tuotteita
Yläkoulun ja toisen asteen opiskelijat esittelivät kehittämiään tuotteita ja palveluita Kauppakeskus Puuvillassa. Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelta Uskalla Yrittää -kilpailun finaaliin Helsinkiin etenevät seuraavat NYT-yritykset:
Paras NYT-yritys – perusaste: Pikapesu NYT
Pohjoisväylän koulu, Pori
Liikeidea: Autojen ulko- ja sisäpesuja.
Palkitsemisperusteet: Idea perinteinen, mutta pitkälle edennyt liiketoiminta. NYT-yritys on tehnyt paljon kauppaa lyhyessä ajassa ja saanut toiminnan käyntiin. Idea kantaa ja on vaikuttava. Yrityksellä on ympäristöasiat vahvasti hallussa ja se käyttää ympäristöystävällisiä tuotteita. Markkinointitapoja on käytetty laajasti ja hyödynnetty vaikuttajamarkkinointia osana liiketoimintasuunnitelmaa.
Paras NYT-yritys – toinen aste: Pesuveljet Ulvila NYT
Ulvilan lukio, Ulvila
Liikeidea: Autopesu suoraan kotiovellesi, nuorten toimesta, laadukkaasti.
Palkitsemisperusteet: Messupisteellä hyvä meininki ja vahva kauppiasasenne. Ympäristöystävällisyys pesuaineissa korostui. Erinomaisesti suunniteltu, miten palvelu etenee. Asiakaspolku asiakaslähtöinen ja erittäin ekologisella kärjellä. Yritys ratkaisee asiakkaan ongelmia toimivalla konseptilla. Palvelu tulee kiireiselle ihmiselle, hänelle sopivana ajankohtana. Vahva läsnäolo asiakaskohtaamisissa. Kohderyhmäajattelussa muita tiimejä edellä ja ryhmät erotettu asiakasprofiileiksi.
Paras liikeidea: BastuPojat NYT
Porin lyseon koulu, Pori
Liikeidea: Yritys myy ekologisia, käsintehtyjä saunatuoksuja ja sytytyspaloja. Materiaalit ovat itse kerättyjä ja kierrätettyjä.
Palkitsemisperusteet: Tuotetta kehitetty, aina ajankohtainen teema. Nimi hienosti otettu teemasta, joka kiinnittää huomion. Ekologisuus ja kierrätysteema kantavana juttuna. Liikeidean teema oli tarinana innostava ja tarkkaan mietitty brändiin sopivaksi. Hyödyntää kierrätysmateriaaleja ja second-hand –periaatteita tuotteissaan. Kolme valmista tuotetta ja niitä on testattu monipuolisesti materiaalien kohdalla.
Paras tuote: Happybubbles NYT
Tiedonpuiston koulu, Raisio
Liikeidea: Yrityksen liikeideana on tarjota asiakkaille uusi makuelämys herkullisten kuplavohveleiden ja täytteiden kera. Kuplavohvelit ovat paikan päällä tehtyjä.
Palkitsemisperusteet: Yleisesti laadukas ja houkutteleva tuote, konsepti suunniteltu viimeisen päälle valmiiksi. Tuote tuntui olevan pitkälle kehitetty, visuaalisuus ja brändi tukivat tekemistä. Kohderyhmä oli suunniteltu hyvin ja erottui joukosta positiivisella tavalla.
Paras palvelu: Liikkuvapesu Liippi NYT
Nousiaisten lukio, Nousiainen
Liikeidea: Kattojen ja ajoneuvojen pesu-, huolto- ja kunnostuspalvelut.
Palkitsemisperusteet: Tehnyt käsittämättömän hienoa tulosta rahallisesti ja osoittanut ideansa toimivaksi. Liiketoimintaa ollut ja kehitystoiminta vahvaa. Hyvä palvelukonsepti toimii, kattojen myrkyttäminen uutena elementtinä mukana.
Paras myyntipuhe: TyyNYT
Porin lyseon koulu, Pori
Liikeidea: Yritys valmistaa kauratyynyjä kierrätyskankaista. Jokainen tyyny ommellaan käsin, mikä tekee tuotteista ainutlaatuisia. TyyNYT yhdistää hyvinvoinnin, ekologisuuden ja kestävyyden.
Palkitsemisperusteet: Myyntipuheena toimiva kokonaisuus. Erittäin hyvin mietitty alku ja loppu, joka tavoitti olemaan myyvä, johtaen ostamisen helppouteen tai kaupantekoon. Suoriutui yksin ilman kaverien tukea ja näytti osaamisensa kaikille vakuuttavalla ulosannilla. Kierrätys ja ekologisuusteemat hyvin esillä ja selkeä brändi.
Finaalipaikkojen lisäksi tapahtumassa jaettiin parhaan messupisteen palkinto, jonka sai Happybubbles NYT Tiedonpuiston koulusta, Raisiosta. Yritys sai kiitosta upeasta esillepanosta sekä valmiiksi paketiksi hiotusta brändistä, jossa näkyy markkinan tuntemus.
Aluetapahtumassa nuoria useista oppilaitoksista
Aluetapahtumaan ja -kilpailuun osallistui nuoria seuraavista Varsinais-Suomen ja Satakunnan oppilaitoksista:
- Nousiaisten lukio, Nousiainen
- Pohjoisväylän koulu, Pori
- Porin lyseon koulu, Pori
- WinNova, Pori
- Tiedonpuiston koulu, Raisio
- Puropellon koulu, Turku
- Syvälahden koulu, Turku
- Turun normaalikoulun lukio, Turku
- Ulvilan lukio, Ulvila
Aluetapahtumaan osallistuneisiin NYT-yrityksiin voi tutustua tarkemmin tapahtuman verkkosivulla.
Valinnat ratkaisi liike-elämän ammattilaisista koostuva tuomaristo
Porin aluekilpailussa tuomaristoon kuuluivat:
- Veera Forsbacka, markkinointipäällikkö, Kauppakeskus Puuvilla
- Juho Heinonen, asiakkuuspäällikkö, Fennia
- Leena Mettälä, viestintäjohtaja, Satakunnan Osuuskauppa
- Benjamin Mpale, NYT‑alumni, NYT‑alumniyhdistys / yrittäjä
- Ronja Niemi, aluepäällikkö, YES Satakunta
- Jari-Pekka Niemi, johtaja, Prizztech Oy
- Maija Nuotio, kiertotaloussuunnittelija, Keräämö Oy
- Mikael Ropo, kaupunginhallituksen pj, Porin kaupunki
- Annika Santa-Paavola, asiakkuusjohtaja, OP Länsi-Suomi
- Toni Salminen, viestintä- ja vastuullisuuspäällikkö, LähiTapiola
- Kari Varis, toimitusjohtaja, Satakunnan Yrittäjät
- Katja Ylinen, viestintäasiantuntija, Boliden
Lisäksi Paras myyntipuhe -kilpailukategorian tuomarina toimivat Tuomas Kivimäki (NYT-lähettiläs, Nuorten NYT) sekä Juuso Virtanen (toimitusjohtaja, Virtanen Yhtiöt Oy).
Kevään Uskalla Yrittää -finaalista kohti Euroopan mestaruuskisoja
Uskalla Yrittää -kilpailun finaali järjestetään 28.–29.4.2026 Helsingissä. Finaalissa palkitaan nuorten harjoitusyrityksiä useissa eri kategorioissa ja valitaan vuoden parhaat NYT-yritykset. Suomen parhaaksi valittavan NYT-yrityksen matka jatkuu kohti kesän Gen-E-tapahtumaa, Euroopan suurinta nuorten yrittäjyyskilpailua Latvian Riikassa.
Vuosi yrittäjänä -opinnot vahvistavat nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja
Uskalla Yrittää -tapahtumien valokeilassa ovat NYTin Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa mukana olevat nuoret. Oppijat perustavat vuoden aikana oikealla rahalla toimivan NYT-yrityksen ja keräävät arvokasta käytännön kokemusta yrittäjyydestä sekä taloustaidoista.
Vuonna 2026 aluetapahtumiin ympäri Suomen osallistuu yli 640 NYT-yritystä ja yli 1 600 yläkoululaista ja toisen sekä korkea-asteen opiskelijaa, jotka ovat perustaneet kuluvan lukuvuoden aikana harjoitusyrityksen Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa. Yrittäjyystaitoja kehittävään ohjelmaan osallistui vuonna 2025 yli 4 400 opiskelijaa yli 220 oppilaitoksesta ja yksiköstä ympäri Suomen. Kansainvälisesti nuorten yrittäjämäistä asennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa vahvistava ohjelma on käytössä yli 110 maassa.
Tapahtumassa palkittiin myös Vuoden yrittäjyyskasvatusopettaja alueella
Varsinais-Suomen ja Satakunnan aluetapahtumassa jaettiin myös tunnustus ansioituneesta työstä yrittäjyyskasvatuksen parissa, jonka sai Mervi Mäkelä Rasekon ammattiopistosta. Ehdotuksissa Mäkelää kuvattiin opettajaksi, joka kannustaa, tukee ja opastaa nuoria opiskelijoita yrittäjyyteen. Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajan Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella valitsivat ehdotusten perusteella Nuorten NYTin asiantuntijat.
Lisätietoja Porin aluetapahtumasta:
Simoné Kallio
Asiantuntija, yrittäjyyskasvatus ja koulutuspalvelut
p. 050 325 6440
simone.kallio@nuortennyt.fi
Haastattelupyynnöt ja valokuvat:
Mari Lehtonen
Viestinnän asiantuntija
040 4508 307
mari.lehtonen@nuortennyt.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Simoné KallioAsiantuntija, yrittäjyyskasvatus ja koulutuspalvelut
Pohjanmaa, Satakunta
Mari LehtonenViestinnän asiantuntijaPuh:040 4508 307mari.lehtonen@nuortennyt.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Nuorten yrittäjyys ja talous NYT on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on edistää lasten ja nuorten työelämä-, talous-, ja yrittäjyystaitoja. Tarjoamme erilaisia oppimiskokonaisuuksia ja -ympäristöjä esikoulusta 2.asteelle. Yrityskyliä meillä on yhteensä 14 paikkakunnalla. Opettajille ja opinto-ohjaajille järjestämme koulutuksia. Olemme myös osa kansainvälistä Junior Achievement -verkostoa, jolla on toimintaa yli 100 maassa. Nuorten NYT -järjestömme perustettiin kesäkuussa 2023, kun Nuori Yrittäjyys ry ja Talous ja nuoret TAT yhdistivät toimintansa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Nuorten yrittäjyys ja talous NYT
Eero Uotila Huutjärven koulusta on valittu vuoden opinto-ohjaajaksi6.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Pyhtäällä toimivan Huutjärven koulun opinto-ohjaaja Eero Uotila on valittu vuoden opinto-ohjaajaksi. Vuoden opo -palkinto jaettiin Valtakunnallisilla opopäivillä Espoossa 6.2.2026. Uotila tunnetaan lämpimästä ja innostuneesta asenteesta sekä tavasta olla oppilaille tuki ja turva. Uotilan työskentelyssä korostuu vaikuttava ohjaustyö, johon liittyy nuorten yksilöllinen kohtaaminen, tulevaisuuden uskon vahvistaminen ja sujuvien koulutuspolkujen rakentaminen.
The Future Founder-stipendier stärker företagsamheten i gymnasierna i Finland – målet är att bevilja ett stipendium på 1 000 euro i varje gymnasium11.12.2025 00:00:00 EET | Tiedote
Teknikentreprenören Zach Shelby och Ung företagsamhet och ekonomi NYT rf lanserar ett nytt stipendiesystem för gymnasier. Syftet är att inspirera nya generationer av företagare och att öka användningen av programmet Ett år som företagare i gymnasierna. Bakom stipendierna står en fond som grundats av Shelby och av Peter Sarlins Foundation PS, som långsiktigt stödjer utbildning och forskning för att stärka Finlands och Europas teknologiforskning och konkurrenskraft. Fonden får dessutom stöd av de europeiska teknikföretagarnas Illusian Founder Office.
The Future Founder -stipendit vahvistamaan yrittäjyyttä Suomen lukioissa – tavoitteena myöntää 1 000 euron stipendi jokaiseen lukioon11.12.2025 00:00:00 EET | Tiedote
Teknologiayrittäjä Zach Shelby ja Nuorten yrittäjyys ja talous NYT käynnistävät uuden stipendijärjestelmän lukioille. Stipendien tavoitteena on inspiroida uusia yrittäjäsukupolvia ja lisätä Vuosi yrittäjänä -ohjelman käyttöä lukioissa. Stipendien taustalla on rahasto, jonka perustaja on Shelbyn lisäksi myös Peter Sarlinin perustama Foundation PS, joka tukee pitkäjänteisesti koulutusta ja tutkimusta vahvistaakseen Suomen ja Euroopan teknologiatutkimusta ja kilpailukykyä. Rahastoa tukee lisäksi eurooppalaisten teknologiayrittäjien Illusian Founder Office.
Nuorten usko työelämään vahvistunut – tuhansia nuoria osallistuu Maailman suurimpaan etäTETiin marraskuussa29.10.2025 15:00:38 EET | Tiedote
Mitä kaikkea tarjoaa yksi viikko työelämässä parinkymmenen eri työnantajan hommissa? Nuorten yrittäjyys ja talous NYT -järjestön Maailman suurin etäTET kokoaa tuhannet nuoret yhteiselle, ainutkertaiselle TET-jaksolle 3.–7. marraskuuta. Maanlaajuinen TET tarjoaa monipuoliset tutustumismahdollisuudet työelämään myös pienten paikkakuntien nuorille. Ovensa tettiläisille avaavat elintarvike-, kunta- ja hyvinvointi-, metsä-, finanssi- ja kaupan alan toimijat.
Undersökning: Unga har rekordpositiva attityder till företagande – hälften överväger att bli företagare5.9.2025 00:00:00 EEST | Tiedote
Ung företagsamhet och ekonomi NYT Finlands Näringsliv EK EMBARGO: fre 5.9 kl. 00 Finlands Näringsliv (EK), som är huvudarrangör av Företagardagen den 5 september, vänder uppmärksamheten mot den nästa generationens företagare. Ungas attityder till företagande har utvecklats i en lovande riktning i Finland. Det är positivt med tanke på ägarbyten att unga är särskilt intresserade av att bli företagare i ett existerande företag. Intresset för att starta nya företag är störst bland unga från invandrarfamiljer.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme