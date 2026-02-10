Varman tulos 2025: Varman sijoitukset tuottivat 7,5 prosenttia – suomalaisten osakkeiden tuotto erittäin vahva

Varman sijoitusten tuotto vuonna 2025 oli 7,5 (10,2) prosenttia. Varman sijoitusten arvo oli 68,3 (64,4) miljardia euroa.

– Sijoittajalle vuosi oli hyvä. Geopolitiikkaan liittyviä epävarmuustekijöitä oli paljon, mutta lopulta esimerkiksi Yhdysvaltojen asettamien tuontitullien vaikutukset markkinoiden kehitykseen jäivät vähäisiksi. Suomalaisten osakkeiden tuotto oli ilahduttavan hyvä muutamien vaisujen vuosien jälkeen, Varman toimitusjohtaja Risto Murto sanoo.

Varman sijoituksista noteeratut osakkeet tuottivat 16,4 (16,5) prosenttia. Kaikkien osakesijoitusten tuotto oli 10,6 (14,9) prosenttia ja kotimaisten osakkeiden 36,2 (0,2) prosenttia. Pääomasijoitukset tuottivat -0,6 (12,0), korkosijoitukset 4,1 (4,7) ja hedgerahastot 5,0 (10,5) prosenttia. Kiinteistösijoitusten tuotto oli 1,0 (-2,8) prosenttia.

– Yhdysvalloissa isot investoinnit tekoälyyn ja datakeskuksiin tukivat taloutta, ja Euroopassakin talouden vire oli positiivinen kasvaneiden puolustusinvestointien ja muiden investointiodotusten myötä. Kehittyvien markkinoiden tuotot ja Helsingin pörssi ylsivät huippulukemiin. Eurosijoittajan näkökulmasta dollarin arvon heikkeneminen himmensi yhdysvaltalaisten sijoitusten tuottoja, Varman varatoimitusjohtaja Markus Aho sanoo.

– Suomen osakemarkkinoiden vahva nousu ja vaimea talouskasvu muodostivat vuonna 2025 poikkeuksellisen ristiriidan. Kansainvälisen talouskasvun vakaus ja lähimarkkinoiden elpyminen herättävät toiveita, että markkinat hinnoittelevat tällä kertaa talouden käännettä oikein, Murto sanoo.

Varman vakavaraisuusaste oli 135,7 (134,6) prosenttia, ja vakavaraisuuspääoma oli 18,2 (16,8) miljardia euroa. Varma on vakavaraisin työeläkeyhtiö, mikä mahdollistaa pitkäjänteisen sijoitustoiminnan myös markkinoiden heilahdellessa.

Palkkasumman kehitys jatkui hyvänä, tehokkuus parani

Varman TyEL-asiakkaiden palkkasumma kasvoi 3,5 prosentilla. Työeläkealalla keskimääräistä vahvempi palkkasumman kasvu selittyy osin onnistuneella asiakashankinnalla.

Varmaan siirtyi vakuutussiirtoina nettomääräisesti 105 (130) miljoonaa euroa TyEL-maksutuloa muista eläkeyhtiöistä, ja TyEL-vakuutusten myynti uusille asiakkaille oli 54 (57) miljoonaa euroa. YEL-vakuutusmaksutuloon vastaava vaikutus oli 26 (28) miljoonaa euroa.

Varman liiketoimintakulut (78 miljoonaa euroa) vähenivät kuudella prosentilla eli viidellä miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Varman asiakkailleen maksamat asiakashyvitykset ovat vahvan vakavaraisuuden ja hyvien sijoitustuottojen ansiosta alan suurimmat.

Varman vastuullisuudelle kultatason tunnustus EcoVadiksen arvioinnissa

Varma päivitti vastuullisuusohjelmansa kattamaan vuodet 2026–30. Ohjelmassa sitoudumme varmistamaan työeläketurvan, sijoittamaan vastuullisesti, edistämään kestävää työkykyä ja olemaan hyvä työpaikka varmalaisille.

Yritysten vastuullisuutta kansainvälisesti arvioiva EcoVadis myönsi Varmalle kultatason tunnustuksen. Kultatason tunnustuksen sai viisi prosenttia EcoVadiksen luokittelemista yhtiöistä. EcoVadis arvioi yritysten vastuullisuutta ympäristöasioiden, työelämän käytäntöjen ja ihmisoikeuksien, eettisen liiketoiminnan sekä toimitusketjun ja hankintojen vastuullisuuden näkökulmista.

Eläkkeitä maksettiin 7,7 miljardia euroa

Vuoden lopussa Varmalla oli 348 000 eläkkeensaajaa, ja maksoimme eläkkeitä yhteensä 7,7 miljardia euroa.

Varmassa tehtiin vuonna 2025 kaikkiaan noin 49 000 eläkepäätöksiä, mikä on seitsemän prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vähennys johtuu osittaisen vanhuuseläkkeen hakemusten vähenemisestä, sillä uusia ikäluokkia ei tullut etuuden piiriin.

Varmaan tulleiden työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä pysyi lähes viime vuoden tasolla, ja hakemuksia tuli 13 500 kappaletta.

Valmiudet eläkeuudistuksen toimeenpanolle hyvät

Viime vuonna neuvoteltu eläkeuudistuksen lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle alkuvuoden 2026 aikana. Eläkeuudistuksen tavoite on vakauttaa eläkejärjestelmää ja parantaa sijoitusten tuottoa pitkällä aikavälillä. Uudistus mahdollistaa riskinoton ja osakepainon kasvattamisen sijoitussalkussa.

– Vahva vakavaraisuutemme mahdollistaa meille joustavuutta toteuttaa muutoksia markkinatilanne huomioiden. Valmistautuminen eläkeuudistukseen on edennyt suunnitellusti, ja valmiudet toimeenpanolle ovat hyvät, Murto sanoo.